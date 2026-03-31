পারুল রায়ানের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন, নতুন চরিত্র হয়ে এন্ট্রি নিল কে?
জি বাংলায় যে ধারাবাহিকগুলি দর্শকদের মন জয় করতে পেরেছে তাদের মধ্যে অন্যতম একটি ধারাবাহিক হলো পরিণীতা। রায়ান এবং পারুলের খুনসুটি এবং ভালোবাসা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন দর্শকরা। কিন্তু রায়ান আর পারুলের মধ্যে এবার আসতে চলেছে তৃতীয় এক ব্যক্তি।
ধারাবাহিকের গল্প অনুযায়ী, রায়ান পারুল একে অপরকে ভালবাসলেও তারা এই ভালোবাসার কথা এখনও নিজের মুখে বলতে পারেনি। পরিবারের উপর একের পর এক চলতে থাকা সমস্যা মেটাতেই ব্যস্ত তারা। কিন্তু কিছুতেই মনের কথা প্রকাশ করতে পারেনা তারা।
এসবের মধ্যেই এবার পারুলের জীবনে আসতে চলেছে নতুন এক ব্যক্তি। খুব স্বাভাবিকভাবেই এবার যে গল্পে নতুন টুইস্ট আসতে চলেছে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে গল্পে নতুন চরিত্র হয়ে এন্ট্রি নিচ্ছে কে? কার উপস্থিতিতে বদলে যাবে রায়ান এবং পারুলের জীবনের সমস্ত সমীকরণ?
এই মুহূর্তে ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকের যে নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে পারুল এবং তাকে ধরতে চলে আসে ধারাবাহিকের নতুন চরিত্র। এই নতুন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে ঋষভ চক্রবর্তীকে। জানা গিয়েছে, ধারাবাহিকে ঋক সুন্দর ভট্টাচার্য নামের এক চরিত্রে অভিনয় করবেন ঋষভ।
এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, ‘নিম ফুলের মধু’ ধারাবাহিককে পিকলু চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল ঋষভ চক্রবর্তীকে। এছাড়াও ‘পুবের ময়না’ ধারাবাহিকে ময়নার বন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। সিরিয়ালে অভিনেতা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন।
উল্লেখ্য, খুব সম্প্রতি ৫০০ পর্ব পার করেছে ‘পরিণীতা’। এই মুহূর্তে ধারাবাহিকগুলি যেভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে তাতে করে ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকের ৫০০ পর্ব পার হওয়া মুখের কথা নয়। ইতিমধ্যেই ধারাবাহিকের তিনটি রিমেক তৈরি হয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে তাহলে কতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছে এই ধারাবাহিক। এবার গল্পে তৈরি হওয়া নতুন মোড় ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তা আরও কিছুটা বাড়িয়ে দেবে বলেই আশা রাখছেন দর্শকরা।
