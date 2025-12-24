‘বার্নআউট কোনও উপকার…’, দীপিকার ৮ ঘণ্টার শিফট বিতর্কে কী বললেন ‘নতুন মা’ কিয়ারা?

‘বার্নআউট কোনও উপকার…’, দীপিকার ৮ ঘণ্টার শিফট বিতর্কে কী বললেন ‘নতুন মা’ কিয়ারা?
নতুন মা কিয়ারা আদভানি সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে চলচ্চিত্র শিল্পে ৮ ঘণ্টার কাজের সময়সীমা নিয়ে চলমান বিতর্ক সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।
সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার 'স্পিরিট' এবং নাগ অশ্বিনের 'কাল্কি ২৮৯৮ এডি' সিক্যুয়েল থেকে দীপিকা পাড়ুকোনের সরে আসার পর থেকেই চলচ্চিত্র শিল্পে ৮ ঘণ্টার শিফট নিয়ে আলোচনা চলছে। এবার নতুন মা এবং অভিনেত্রী কিয়ারা আডবানি এই আলোচনায় তাঁর মতামত জানালেন।
৮ ঘণ্টার শিফট নিয়ে কিয়ারার বক্তব্য
Vogue ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কিয়ারা চলচ্চিত্র শিল্পে ৮ ঘণ্টার শিফট নিয়ে চলতে থাকা বিতর্ক সম্পর্কে তাঁর মতামত জানান। ৮ ঘণ্টার শিফট নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘বার্নআউট কোনও শিল্পে কারও উপকার করে না।' তিনি বাড়িতে এবং সেটে, উভয় ক্ষেত্রেই যে তিনটি শব্দ মেনে চলার চেষ্টা করেন, সেগুলি হল ‘মর্যাদা, ভারসাম্য,সম্মান।’
আরও পড়ুন: 'ছেলে যখন ঘুম থেকে উঠে...', বাবা-মা বা ঈশ্বরকে নয় শুভশ্রী ভয় পান শুধু ইউভানকে!
বার্নআউট প্রসঙ্গে
বার্নআউট কথাটির অর্থ দীর্ঘস্থায়ী চাপ, ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদের কারণে শারীরিক, মানসিক ও আবেগের চরম অবসাদ, যেখানে মানুষ কর্মক্ষেত্রে বা জীবনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে এবং কাজের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।
মাতৃত্ব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কিয়ারা বলেন, ‘প্রসবের পর যখন আমি আমার শরীরের দিকে তাকাই, তখন ভাবি, বাহ, তুমি একটি মানবসন্তান তৈরি করেছ, এর কোনও তুলনা হয় না। এখন, আমি যে আকার বা আকৃতিরই হই না কেন, আমি সবসময় আমার শরীরকে সম্মান করব।’
দীপিকার প্রতি সমর্থন প্রসঙ্গে
এর আগে, অভিনেতা অজয় দেবগনও এই বিষয়ে দীপিকাকে সমর্থন করেছিলেন। 'মা' ছবির প্রচারের সময়, অভিনেতা-প্রযোজক বলেছিলেন, ‘এটা এমন নয় যে মানুষ এটা ভালোভাবে নিচ্ছে না। বেশিরভাগ সৎ নির্মাতাদের এতে কোনও সমস্যা হবে না। যদিও মা হয়ে অনেকেই আট-নয় ঘণ্টার শিফটে কাজ করেছে।’
আরও পড়ুন: দুষ্কৃতীদের নিগ্রহের শিকার মিঠি, মেয়েকে নিয়ে কোন অজানা আশঙ্কায় কমলিনী?
এই প্রসঙ্গে মণি রত্নম বলেছিলেন, ‘আমি মনে করি এটি একটি ন্যায্য দাবি। আমি আনন্দিত যে তিনি এটি চাওয়ার অবস্থানে আছেন। আমার মনে হয় একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে, আপনি যখন কাউকে কাস্ট করবেন তখন এটি বিবেচনা করবেন। এটি একটি অযৌক্তিক দাবি নয়, বরং একটি পরম প্রয়োজনীয়তা। আমার মনে হয় এটাই অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। আপনাকে এটি স্বীকার করতে হবে, বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে।’
বিতর্ক প্রসঙ্গে
এই বছর যখন জানা যায় দীপিকা রেড্ডি ভাঙ্গার 'স্পিরিট' থেকে সরে এসেছেন, তখন বিতর্ক শুরু হয়। জানা গেছে, তিনি একটি শর্ত রেখেছিলেন যে শুটিং চলাকালীন তিনি দিনে আট ঘণ্টার বেশি কাজ করবেন না, যার পরে তিনি ছবিটি ছেড়ে দেন। দীপিকা CNBC-TV18-এর একটি সাক্ষাৎকারে এই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। তিনি তাঁর পছন্দের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন,মহিলা হওয়ার কারণে, যদি এটা অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি বা অন্য কোনওভাবে দেখা হয়, তাহলে তাই হোক।