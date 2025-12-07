Edit Profile
    Vicky-Katrina: ছেলের জন্মের মাস ঘুরতেই ফের নতুন অতিথি ভিকি-ক্যাটরিনার ঘরে! দেখুন ছবি

    ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফ 3.20 কোটি টাকার লেক্সাস LM350h 4S গাড়ি কিনেছেন। গাড়িতে থাকা ভিকির বেশ কয়েকটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

    Published on: Dec 07, 2025 9:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    অভিনেতা ভিকি কৌশল এবং স্ত্রী ক্যাটরিনা কাইফ গত মাসেই ফুটফুটে পুত্র সন্তানের বাবা-মা হয়েছেন। সন্তানকে স্বাগত জানানোর মাত্র এক মাস পরে, এই দম্পতির পরিবারে আরও এক নয়া অতিথি এল। তবে এই অতিথি কিন্তু মহামূল্যবান। এর জন্য ভিক্যাটের খরচ হয়েছে প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। ভাবছেন এটা কি হতে পারে?

    ছেলের জন্মের মাস ঘুরতেই ফের নতুন অতিথি ভিকি-ক্যাটরিনার ঘরে! দেখুন ছবি

    ভিকি এবং ক্যাটরিনা এই বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ কর একটি বিলাসবহুল লেক্সাস এলএম ৩৫০ এইচ ৪ এস গাড়ি কিনেছেন। ভিকির বেশ কয়েকটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে এই বিলাসবহুল গাড়ির সঙ্গে ফ্রেমবন্দি হয়েছেন নতুন বাবা। যদিও সন্তানের জন্মের পর ক্যাটরিনা এখও প্রকাশ্যে আসেননি। গত সপ্তাহে মুম্বইয়ের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ভিকি, যার পরে তাঁকে তার নতুন গাড়িতে বসে থাকতে দেখা যায়। চার আসনের লেক্সাস গাড়িটি বিলাসবহুল অভ্যন্তর এবং প্রিমিয়াম আরামের জন্য পরিচিত।

    ভিকি এবং ক্যাটরিনা কাইফ এই বছরের নভেম্বরে তাদের প্রথম সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ইনস্টাগ্রামে একটি সুন্দর পোস্ট দিয়ে এই দম্পতি সুখবরটি ঘোষণা করেছিলেন যাতে লেখা ছিল, ‘আমাদের আনন্দের বান্ডিল এসে গেছে। অপরিসীম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা আমাদের ছেলেকে স্বাগত জানাই’। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, আয়ুষ্মান খুরানা, করণ জোহর প্রমুখ এই দম্পতিকে বাবা-মা হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। পরে জিকিউ ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রথমবারের মতো বাবা হওয়ার কথা মুখ খোলেন ভিকি। বলেন,'বাবা হওয়া আমার ২০২৫ এর সবচেয়ে বড় মুহূর্ত। এটি একটি জাদুকরী অনুভূতি। আমি সবসময় অনুভব করেছি যে যখন সময় আসবে, আমি খুব আবেগপ্রবণ এবং উচ্ছ্বসিত হব, তবে এটি আসলে আমার জীবনের সবচেয়ে গ্রাউন্ডিং মুহূর্ত ছিল'।

    এক অ্য়াওয়ার্ড সেরেমানির মঞ্চে স্ক্রিপ্টেড কিছু সংলাপ থেকে শুরু হয়েছিল ভিকি-ক্যাটরিনার বন্ধুত্ব। পরে তা গভীর প্রণয়ে পরিণত হয়। রণবীর কাপুর মন ভেঙেছিলেন ক্যাটের, সেই ভাঙা মনের ক্ষততে মলম লাগান ভিকি। দীর্ঘদিন নিজেরদের প্রেম কাহিনি গোপন রাখার পর ২০২১ সালের ডিসেম্বরে সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারওয়ারায় একটি অন্তরঙ্গ বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্য়মে গাঁটছড়া বাঁধেন দুজনে। বিয়ের পরেই নিজেদের সম্পর্ককে অফিসিয়াল করেছিলেন ভিকি-ক্যাটরিনা।

