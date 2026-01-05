Edit Profile
    অঙ্কুশের ঠোঁটে ঠোঁট রাখলেন ঐন্দ্রিলা, শীতের মরশুমে উষ্ণতা ছড়াল ‘দখিন হাওয়া’

    Published on: Jan 05, 2026 2:55 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    আগামী ৯ জানুয়ারি বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’ ছবিটি। আদ্যপ্রান্ত কমেডিতে মোড়া এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন অঙ্কুশ এবং ঐন্দ্রিলা। মেয়েদের মনের কথা শুনতে পেয়েও বুঝতে পারে না অঙ্কুশ, অন্যদিকে আবার বুঝতে পারলেও হয় না কোনও সমাধান। মোট কথা, উত্তম কুমারের সুরে সুর মিলিয়ে অঙ্কুশকে বলতে শোনা যায় নারী চরিত্র বেজায় জটিল।

    ছবির ট্রেলার দেখলেই বুঝতে পারবেন এই সিনেমায় অঙ্কুশ একজন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সামলায়, যার গোটা দিন কেটে যায় মেয়েদের সঙ্গেই। প্রতিটা কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করা হলেও শেষ মুহূর্তে মেয়েদের মন পরিবর্তন হয়ে যায় আর তাতে আরও বেশি চাপ সৃষ্টি হয় অঙ্কুশের জীবনে।

    ট্রেলারের শেষে মজার ছলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও টেনে এনেছেন অঙ্কুশ। সব মিলিয়ে এই ছবি দেখে শুধুই প্রাণ খোলা হাসি হাসবেন দর্শকরা। তবে এবার হাসি উপহার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে দেখা গেল অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলাকে।

    সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ছবির গান ‘শোনো গো দখিনো হাওয়া’। গানটির মধ্যে অঙ্কুশ এবং ঐন্দ্রিলাকে বেশ কয়েকবার ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, সম্ভবত এই প্রথম ক্যামেরার সামনে অঙ্কুশের ঠোটে ঠোঁট রাখলেন ঐন্দ্রিলা। পর্দায় ছড়াল উষ্ণতা।

    এই গানের দৃশ্যে অঙ্কুশকে পরে থাকতে দেখা যায় একটি লাল রঙের শার্ট এবং ঐন্দ্রিলাকে কখনও লাল আবার কখনও অলিভ গ্রিন রঙের গাউন পরে থাকতে দেখা যায়। বিদেশের সমুদ্র সৈকতে এই জুটি বিভিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে ছড়ান উষ্ণতা।

    সোমলতা এবং দুর্নিবারের গলায় গাওয়া এই গানটি বহু বছরের পুরনো হলেও এই সিনেমায় যেন গানটি অন্য মাত্রা পেয়েছে। অঙ্কুশের নতুন রূপ দেখে মুগ্ধ দর্শকরা। ছবিটি যতই কমেডিতে মোড়া ছবি হোক না কেন, সিনেমাটিতে যে ভরপুর রোমান্সও রয়েছে, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

