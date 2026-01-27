Madhumita Bhat Kapor Look: শ্বশুরবাড়িতে রাজকীয় লুকে মধুমিতা, বউয়ের উপর থেকে চোখ সরছে না দেবমাল্যর

প্রেমের মাস শুরু হতে এখনও দিন কয়েক বাকি। তবে টলিউডে এখন প্রেমের মরসুম! ২৩শে জানুয়ারি মধুমিতা সরকার দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন। দেবমাল্যর সঙ্গে তাঁর এই নতুন পথ চলা শুরু হতেই সমাজমাধ্যমে শুভেচ্ছার বন্যা। বিয়ের সাবেকি সাজে নজর কেড়েছে, বউভাতে খানিক মর্ডান লুকে পাওয়া গিয়েছে নবদম্পতিকে। এবার বউভাতের দুপুরে কেমন সাজ ছিল জুটির, তা প্রকাশ্যে এল।
বউভাতের দুপুরের সাজ: ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ঘরোয়া অথচ আভিজাত্যপূর্ণ পরিবেশে নবদম্পতি পোজ দিয়েছেন। মধুমিতার পরনে রয়েছে একটি গাঢ় মেজেন্টা-লাল রঙের রাজকীয় সিল্কের শাড়ি, যাতে সোনালি জরির কাজ করা। সাবেকি সোনার গয়না, কপালে সিঁদুরের ছোঁয়া আর খোলা চুলে মধুমিতাকে লাগছিল অনন্যা। অন্যদিকে, দেবমাল্য বেছে নিয়েছিলেন একটি কারুকার্য করা কালো মখমলি পাঞ্জাবি ও সাদা ধুতি। দুজনের এই কন্ট্রাস্ট লুক সাবেকি আর আধুনিকতার এক নিখুঁত মেলবন্ধন।
অনুষ্ঠানের মেজাজ: খুব জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের বদলে ঘরোয়া আভিজাত্যেই এই দম্পতি তাঁদের বিশেষ দিনটি কাটালেন। ইটের দেওয়াল আর শৌখিন অন্দরসজ্জার ব্যাকগ্রাউন্ডে তাঁদের প্রতিটি ছবিই যেন এক একটি সযত্নে সাজানো ফ্রেম। বিশেষ করে মধুমিতার মুখে নতুন জীবনের উজ্জ্বল হাসিই বলে দিচ্ছিল তিনি কতটা খুশি।
অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া: মধুমিতা এবং দেবমাল্যর এই নতুন জুটি ভক্তদের কাছে ইতিমধ্যেই বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছে। বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই টলিপাড়ার সহকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ— সকলেই তাঁদের আগামী জীবনের জন্য অনেক ভালোবাসা পাঠিয়েছেন। এক ভক্ত জানান, ‘আমাদের পাখি কী সুন্দর সব নিয়ম পালন করেছে’।
বউভাতের দুপুরের এই স্নিগ্ধ রূপ প্রমাণ করে দিল যে, সাবেকি সাজের আবেদন আজও অটুট। বিয়ের অনুষ্ঠানের পর্ব মিটেছে। আপতত ভোলে বাবা পার করেগা-তে দেখা যাচ্ছে মধুমিতাকে। মেগা সিরিয়ালের ব্য়স্ততা। তাই আপতত হানিমুনে যাওয়া হচ্ছে না নায়িকার। তবে মাসখানেক পর কোথাউ ঘুরে আসবেন দুজনে। জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
News/Entertainment/Madhumita Bhat Kapor Look: শ্বশুরবাড়িতে রাজকীয় লুকে মধুমিতা, বউয়ের উপর থেকে চোখ সরছে না দেবমাল্যর