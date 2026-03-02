Ranojoy-Shyamoupti: 'কী টাইপের অসভ্যতা!' নতুন বউ প্রথমবার ক্রিকেট দেখতে গেছে, কার উপর চটলেন রণজয়?

Ranojoy-Shyamoupti: 'কী টাইপের অসভ্যতা!' নতুন বউ প্রথমবার ক্রিকেট দেখতে গেছে, কার উপর চটলেন রণজয়?
নতুন বউয়ের হাত ধরে ইডেনের ক্লাব হাউসে হাজির ছিলেন রণজয়। সঞ্জু স্যামসনের বিধ্বংসী ব্যাটিং তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করলেও কাদের উপর রাগলেন নায়ক?
ইডেনের গ্যালারিতে তখন সঞ্জু স্যামসনের চার-ছক্কার ফুলঝুরি। ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচ দেখতে হাজির হয়েছিলেন টেলিপাড়ার জনপ্রিয় জুটি রণজয় বিষ্ণু ও শ্যামৌপ্তি মুদলি। বিয়ের পর কাজের ব্যস্ততার জেরে হানিমুনে যাওয়া হয়নি। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার খেলা দেখতে মাঠে হাজির নবদম্পতি।
শ্যামৌপ্তি কোনওদিন মাঠে বসে ক্রিকেট ম্যাচ দেখেননি। ‘বাচ্চা বউ’কে নিয়ে তাই ইডেনের ক্লাব হাউসে বসে ম্যাচ দেখলেন রণজয়। ভারতের জয়ের স্বাদ চেটেপুটে নিলেন দুজনেই। কিন্তু রণজয় কিন্তু ভারী বিরক্তও হলেন ম্যাচ চলাকালীন। যদিও তাঁর বিরক্তির কারণ নতুন বউ নয়, বরং মোটা টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ম্যাচ দেখতে আসা সেইসব মানুষজন যাঁদের ম্য়াচের প্রতি কোনও আগ্রহ নেই, বরং মন শুধু খাওয়ার প্লেটে।
রণজয় বলেন, ‘ভাই আমি বুঝতে পারি না লোকজন এত প্রিভিলেজড। সঞ্জু স্যামসন যদি জানতো লোকজন এইভাবে খেলা দেখছে, তাহলে ব্যাট ছুঁড়ে মারত। লোকজন পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর খেতে যাচ্ছে। যারা ম্যাচ দেখতে যায়, তারা জানে, সিটগুলো এত ছোট ছোট যে একজন বেরোতে গেলে সকলকে উঠতে হয়। ম্যাচের ১৯.৪ ওভারে কে খেতে যায় ভাই?’ মাঠে হাজির কিছু দর্শকদের এই ‘অসভ্য়তামি’তেই বিরক্ত রণজয়।
ভিডিয়ো শেয়ার করে রণজয় লেখেন, ‘শ্য়ামৌপ্তির জীবনের প্রথম লাইভ ক্রিকেট দেখা এবং ক্রিকেট দেখার নামে মাঠ টা কে রেস্টুরেন্ট বানিয়ে নেওয়া .. কি যে অদ্ভুত লোকজন .. আমার পিছনের কাকু তো পারলে নিজে খেললে পুরো ইন্ডিয়া টিম এর থেকে বেটার খেলত .. যাই হোক একটা দারুন ক্রিকেট দেখলাম আর কি চাই ??স্যামসন এর তৈরি ইতিহাস মানুষ মনে রাখবে’।
কিন্তু টিম ইন্ডিয়া, বিশেষত সঞ্জু স্যামসনের পারফর্ম্যান্স সব বিরক্তির মাঝেও চওড়া হাসি ফুটিয়েছে রণজয়ের মুখে। ম্যাচে সঞ্জু স্যামসনের বিধ্বংসী ব্যাটিং দেখে শ্যামৌপ্তি রীতিমতো মুগ্ধ। তাঁর মতে, মাঠে বসে এই চার-ছক্কার লড়াই দেখা এক অনন্য অনুভূতি। রবিবার ইডেনে চার বল বাকি থাকতেই ম্যাচ উইকেটে ম্যাচ পকেটে পুরে নেয় সূর্য কুমার যাদবের দল। ১৯৫ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতে চাপে পড়েছিল ভারত। তবে সঞ্জু স্যামসনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ভর দিয়েই জয় পেল ভারত। সঙ্গে সেমি ফাইনালের টিকিটও।
গত ফেব্রুয়ারিতেই চারহাত এক হয়েছে রণজয়-শ্যামৌপ্তির। গুড্ডির সেটে শুরু প্রেমের গল্প পূর্ণতা পেয়েছে ছাদনা তলায়। চর্চা খুব শীঘ্রই স্টার জলসার নতুন মেগায় ফিরবেন রণজয়। বিপরীতে থাকবেন অভিকা মালাকার।