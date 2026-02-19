Edit Profile
    Shami-Hasin: ৪ লাখে হবে না, খোরপোশ চাই ১০ লাখ, সুপ্রিম কোর্টে হাসিন জাহান! মহম্মদ শামিকে নোটিশ আদালতের

    বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট ভারতীয় দলের ক্রিকেটার মহম্মদ শামির স্ত্রীর দায়ের করা আবেদনের উপর নোটিশ জারি করেছে। কিন্তু আদালতে এমন কী আবেদন করেছেন হাসিন?

    Published on: Feb 19, 2026 5:30 PM IST
    By Tulika Samadder
    সম্প্রতি হাসিন জাহান গার্হস্থ্য হিংসা আইনের অধীনে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারায় দায়ের করা মামলাগুলি কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরের আবেদন করেছেন। আর বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট ভারতীয় দলের ক্রিকেটার মহম্মদ শামির স্ত্রীর দায়ের করা আবেদনের উপর নোটিশ জারি করেছে। হাসিনের করা আবেদনগুলি বিচারপতি মনোজ মিশ্র এবং মনমোহন সিংয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

    মহম্মদ শামি ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে হাসিন জাহানকে বিয়ে করেন।
    হাসিন জানিয়েছেন যে, তাঁদের মেয়ের সামগ্রিক বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য তাঁকে একটি প্রিমিয়াম স্কুলে ভর্তি করতে চান তিনি। তাই দিল্লিতে থাকছেন বর্তমানে, পশ্চিমবঙ্গে চলা ওই মামলায় অংশগ্রহণ করা তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। হাসিনের আবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, আয়ের অন্য কোনও উৎস না থাকায়, তিনিই মেয়ের দৈনন্দিন যত্ন, লালন-পালন এবং সুস্থতার জন্য দায়বদ্ধ।

    হাসিন আবেদনে আর কী বলা হয়েছে?

    আবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, এই পরিস্থিতিতে আবেদনকারীকে দিল্লি থেকে ১,৫০০ কিলোমিটার দূরে পশ্চিমবঙ্গে মামলা লড়তে বাধ্য করা আবেদনকারী এবং তাঁর নাবালিকা মেয়ের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। হাসিন আরও বলেন, শামি অনেক দেশে ভ্রমণ করেন এবং তাই দিল্লিতে মামলা লড়তে তাঁর পর্যাপ্ত সম্পদ এবং সামর্থ্য রয়েছে। সঙ্গে দাবি করা হয়েছে, যেহেতু শামির পরিবার উত্তর প্রদেশে থাকে, সেই হিসেবে কলকাতা দিল্লির চেয়েও কাছে। পাশাপাশি তিনি খোরপোশের অঙ্ক ৪ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ লাখ টাকা করার দাবি জানিয়েছিলেন।

    শামি ও হাসিন

    মহম্মদ শামি ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে হাসিন জাহানকে বিয়ে করেন এবং ২০১৫ সালের জুলাই মাসে তাঁদের একটি কন্যা সন্তান হয়। হাসিনের ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী বিয়ে থেকে দুটি কন্যা সন্তান ছিল। ২০১৮ সালে হাসিন ভারতীয় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য নির্যাতনের অভিযোগ আনেন, যার পরে তাঁর বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। পরবর্তীতে, তিনি গার্হস্থ্য হিংসা থেকে নারী সুরক্ষা আইন (ডিভি আইন) এর অধীনে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করেন, যাতে ১০ লক্ষ টাকা (নিজের জন্য ৭ লক্ষ টাকা এবং তার মেয়ের জন্য ৩ লক্ষ টাকা) অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণ দাবি করা হয়।

    হাইকোর্টের আদেশ

    ট্রায়াল কোর্ট প্রথমে শামিকে প্রতি মাসে ১.৩ লক্ষ টাকা ভরণপোষণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে হাইকোর্ট বাড়িয়ে ৪ লক্ষ টাকা করে। হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে শামির স্ত্রীকে ১,৫০,০০০ টাকা এবং তার মেয়েকে ২,৫০,০০০ টাকা দেওয়া হোক যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য নির্যাতনের মামলার নিষ্পত্তি হয়।

