    বউয়ের গান নিয়ে এসব রিল বানাল নিক জিজু! এমন কী করলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার স্বামী

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার ‘সাজন সাজন সাজন’ গানটি বেশ ট্রেন্ড করছে। এবার নিক জোনাস এটি নিয়ে একটি রিল তৈরি করেছেন, যা নিয়ে তিনি নেটপাড়ার প্রশংসা পাচ্ছেন। লোকেরা তাঁকে দিয়েছেন ‘সেরা জিজু’র তকমা। 

    Updated on: Jan 22, 2026 5:20 PM IST
    By Tulika Samadder
    শুধুমাত্র গায়ক হিসেবেই নন, প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার স্বামী হিসেবেও ভারতীয় নেটিজেনদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় নিক জোনাস। ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন নিক, এবং যেই কারণে তিনি ভালোবাসা পাচ্ছেন ভক্তদের থেকে। এই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে নিককে ধোসা খাচ্ছেন। তার সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে প্রিয়াঙ্কার একটি গান। নিককে খুব রিল্যাক্স মুডে দেখা যায়, এই ভিডিয়ো দেখলে যে কারও মুখে হাসি ফুটে উঠবে।

    নিক ও প্রিয়াঙ্কা।
    প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার পুরনো একটি গান সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ট্রেন্ডি করছে। এখন তাঁর স্বামী নিক জোনাস এর সদ্ব্যবহার করেছেন। নিক একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন। এতে তিনি দোসা খাচ্ছেন। ভিডিয়োর উপরে লেখা রয়েছে, ‘যখন বুফেতে দোসা থাকে…’! আর ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে, ‘সাজন সাজন’ গানটি। আর পোস্টের ক্যাপশনে লেখা, ‘গানটি হিট’। নিকের এই রিলটি নিজের ইনস্টা স্টোরিতে শেয়ার করে নিয়েছেন প্রিয়াঙ্কাও।

    নিক 'জিজু'কে দেখে মুগ্ধ মানুষরা কমেন্ট সেকশনে মজার-মজার মন্তব্য লিখছেন। একজন লেখেন, ‘জিজু ইজ হিট’। আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘বেস্ট জিজু অফ দ্য ইনফিনিটি’। আরেকটি কমেন্টে লেখা, ‘এই ট্রেন্ড শুরু হওয়ার পর থেকেই জিজুর রিলের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।’

    এখানেই শেষ নয়, একজন নিককে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি যেন এই গানে নাচেক একটি রিল তৈরি করেন। আরেকটা মন্তব্যে লেখা, ‘তুমি এমন কী ব্রত রেখেছিলে যে, এত সুন্দর একটা স্বামী পেয়েছ’!

    নিক ইনস্টা গেমটি ক্র্যাক করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি = তাৎক্ষণিক ব্যস্ততা'। একটি মন্তব্য আছে, আপনার জানা উচিত যে আপনি সেরা জিজু। একজন লিখেছেন, 'জিজু ইয়ার আপ'। একজন লেখেন, ‘এই ট্রেন্ড শুরু হওয়ার পর থেকেই জিজুর রিলের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। একজন নিককে এই গানে নাচতে অনুরোধ করেছেন। একজন লিখেছেন, তিনি ভারতীয়ের চেয়ে বেশি ভারতীয়। একজন লেখেন, ‘জাতীয় জিজু পুরস্কার নিক জোনাসকে দেওয়া হয়েছে। একটা মন্তব্য আছে, ‘প্রিয়াঙ্কা তুমি এমন কী ব্রত রেখেছিলে, যে এত সুন্দর স্বামী পেয়েছ’।

