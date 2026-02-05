জন্মের সময় ওজন ছিল ৭৬৫গ্রাম! অক্সিজেনের অভাবে বেগুনি হয়ে যায় প্রিম্যাচিওর মালতি, ডুকরে কাঁদলেন নিক

জে শেট্টি-র পডকাস্টে এসে নিজের জীবনের সবথেকে কঠিন সময়ের কথা বলতে গিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না নিক জোনাস। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে জন্ম নেওয়া কন্যা মালতী মেরি চোপড়া জোনাস-এর সেই লড়াইয়ের কথা শুনে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন তাঁর ভক্তরাও।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং নিক জোনাসের একমাত্র কন্যা মালতী। সারোগেসির মাধ্য়মে মা হয়েছিলেন দেশি গার্ল। গর্ভে মেয়েকে ধারণ করেননি। কিন্তু মেয়েকে নিয়ে কম যুদ্ধ করতে হয়নি তারকা দম্পতিকে। নিক হালে এক পডকাস্টে জানিয়েছেন, মালতীর জন্ম হওয়ার কথা ছিল এপ্রিল মাসে, কিন্তু জানুয়ারি মাসেই জন্ম হয় মেয়ের। যখন মালতীর জন্ম হয়, তখন তার ওজন ছিল মাত্র ১ পাউন্ড ১১ আউন্স (প্রায় ৭৬৫ গ্রাম)। জন্মের সময় অক্সিজেনের অভাবে শিশুটির গায়ের রং পুরোপুরি বেগুনি হয়ে গিয়েছিল।
হাসপাতালে ৩.৫ মাসের যুদ্ধ: নিক জানান, কোভিড-১৯ চলাকালীন সেই সময়টা ছিল তাঁদের জীবনের সবথেকে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। মালতীকে দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস হাসপাতালের এনআইসিইউ-তে (NICU) থাকতে হয়েছিল। নিক ও প্রিয়াঙ্কা ভাগ করে নিয়েছিলেন নিজেদের দায়িত্ব। হাসপাতালে প্রতিদিন প্রিয়াঙ্কা ১২ ঘণ্টা এবং নিক ১২ ঘণ্টা করে সময় কাটাতেন। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টাই কেউ না কেউ মালতীর পাশে থাকতেন।
ছোট্ট মালতীকে সুস্থ করে তুলতে মোট ৬ বার ব্লাড ট্রান্সফিউশন বা রক্ত সঞ্চালন করতে হয়েছিল। নিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান, এনআইসিইউ-র নার্সরা কীভাবে মালতীকে কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালাতে (resuscitate) সাহায্য করেছিলেন।
সাড়ে তিন মাস লড়াই করার পর মালতী যখন বাড়ি ফেরে, তখন যেন নিক-প্রিয়াঙ্কা ফিরে পান তাঁদের প্রাণ। নিক বলেন, ‘এখন যখন ওকে দেখি, আমি অবাক হয়ে যাই। ওর ম্যাজিক অনুভব করতে পেরে আমি ধন্য।’ কথাগুলো বলার সময় নিকের চোখ ভিজে এসেছিল। তিনি আজও হাসপাতালের সেই গন্ধ এবং পরিবেশ অনুভব করতে পারেন। নিক জোনাস এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার কন্যা মালতী মেরি চোপড়া জোনাস-এর জন্ম হয়েছিল ২০২২ সালের ১৫ জানুয়ারি। দেখতে দেখতে মালতীর বয়স এখন ৪। বাবার নয়ণের মণি সে। সমাজমাধ্যমে প্রায়ই বাবা-মেয়ের মিষ্টি মুহূর্ত ভাগ করে নেন প্রিয়াঙ্কা
ব্যক্তিগত জীবনের এই চড়াই-উতরাই সামলে নিক এখন নিজের কাজেও দারুণ ব্যস্ত। আগামী ৫ জুন মুক্তি পেতে চলেছে তাঁর নতুন ছবি ‘Power Ballad’। জন কার্নি পরিচালিত এই ছবিতে নিকের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন জনপ্রিয় অভিনেতা পাল রুড (Paul Rudd)।