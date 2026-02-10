প্রিয়াঙ্কা হিন্দু আর নিক খ্রিস্টান! সুদূর আমেরিকায় বসে কোন ধর্মে মেয়ে মালতীকে বড় করছেন নিকিয়াঙ্কা?

প্রিয়াঙ্কা হিন্দু আর নিক খ্রিস্টান! সুদূর আমেরিকায় বসে কোন ধর্মে মেয়ে মালতীকে বড় করছেন নিকিয়াঙ্কা?
প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার স্বামী নিক জোনাস সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, তিনি হিন্দু ধর্ম এবং ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা খুব প্রভাবিত। নিক আরও বলেন, তিনি তাঁর মেয়েকে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের সঙ্গেই লালন-পালন করছেন।
বলিউডের দেশি গার্ল প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং আমেরিকান গায়ক নিক জোনাসকে ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে আইকনিক পাওয়ার কাপলদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভারত এবং এই দেশের সংস্কৃতির প্রতি নিক জোনাসের ভালবাসা সর্বদা তাঁর বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে, নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলেন নিক। সেখানে হিন্দুধর্মের প্রতি নিজের ভালোবাসা জাহির করতেও দেখা যায় তাঁকে।
নিক জানান যে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে বিয়ে করার পর ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্ম তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে । নিক পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তাঁরা তাঁদের মেয়ে মালতী মেরিকে হিন্দু রীতিতেই বড় করছেন। সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার বর আরও বলেন, তাঁর কাছে ভারতের ঐতিহ্য এখন নিজের বাড়ির মতো অনুভব নিয়ে আসে।
নিক জোনাস বলেন, ‘আমি যখন প্রথম ভারতে পা রাখি, তখন প্রিয়াঙ্কা আর ওর বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো আমার কাছে জাদুর মতো ছিল। ভারতের সংস্কৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখে আমি অভিভূত, দারুণ অবিজ্ঞতা হয়েছে আমার। এতটাই আমার উপর প্রভাব ফেলেছে যে, আমার কিছু প্রিয় উৎসব ও স্মৃতির সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে ভারতবর্ষ। ভারত এখন আর আমার কাছে শুধু একটি দেশ নয়, আমার পরিচয়।’
হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে নিক জোনাস বলেন যে তিনি এই ধর্ম থেকে অনেক কিছু শিখেছেন যা সত্যিই আশ্চর্যজনক। নিকের মতে, 'হিন্দু ধর্মে কর্ম ও ধর্মের নীতি খুবই গভীর ও সুন্দর। এটি শিক্ষা দেয় যে, আপনি যদি অন্যের ভালো করেন তবে আপনার সঙ্গেও ভালো হবে। আমরা আমাদের কন্যা মালতীকে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত এই মূল্যবোধ দিয়েই বড় করছি। আমি গর্বিত যে, আমাদের পরিবার বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ধর্মের একটি সুন্দর সংমিশ্রণ।’
নিক জোনাস এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার বিয়ে বলিউডের অন্যতম আইকনিক মুহূর্ত। তাঁরা ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যোধপুরের উমেদ ভবনে বিয়ে করেছিলেন। হিন্দু ও খ্রিস্টান রীতি মেনে গাঁটছড়া বাঁধেন প্রিয়াঙ্কা-নিক। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া প্রায়শই তাঁর স্বামী নিক জোনাসের সঙ্গে দীপাবলি, দোল এবং করওয়া চৌথের মতো উৎসব উদযাপন করে, তাও সূদূর মার্কিন মুলুকে বসেই। নিকও বিশ্বাস করেন যে, এই উৎসবগুলি তাঁর এবং তাঁর পরিবারের মধ্যে বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করেছে।
নিক জানান যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনা এবং বিশ্বাসেও বদল এসেছে। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে গির্জায় গিয়ে বাইবেল পাঠ শোনা থেকে শুরু করে, আজ হিন্দু ধর্মের সূক্ষ্মতা বোঝা পর্যন্ত, তার যাত্রা বেশ অনুপ্রেরণাদায়ক। এখন তিনি উভয় ধর্মের ভালো বিষয়গুলোকে নিজের জীবনে অন্তর্ভুক্ত করে এগিয়ে যাচ্ছেন।