হাতে প্রিয়াঙ্কার মঙ্গলসূত্র! বউয়ের গয়না ব্রেসলেট বানিয়ে পরল নিক, 'আদর্শ স্বামী' বলল নেটপাড়া

নিক জোনাস এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার রসায়ন আবারও নেটপাড়ার নজর কাড়ল। সম্প্রতি প্রিয়াঙ্কার আসন্ন ছবি ‘দ্য ব্লাফ’ (The Bluff)-এর প্রোমোশনে নিকের একটি বিশেষ লুক দেখে ভক্তদের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কারুর অজানা নয়, বউকে কতটা ভালোবাসেন নিক, রইল প্রমাণ।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস— এই তারকা দম্পতি যেখানেই যান, ভালোবাসার এক নতুন নজির তৈরি করেন। এবার প্রিয়াঙ্কার আগামী হলিউড ছবি ‘দ্য ব্লাফ’-এর প্রোমোশনে ধরা পড়ল এক অনন্য দৃশ্য। সেখানে নিককে দেখা গেল প্রিয়াঙ্কার বিয়ের একটি পবিত্র স্মারক বা মঙ্গলসূত্র নিজের হাতের ব্রেসলেট হিসেবে পরে থাকতে। নিকের এই ‘রোম্যান্টিক জেসচার’ এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।
স্মৃতির ছোঁয়া যখন হাতের মুঠোয়:
সাধারণত মঙ্গলসূত্র গলায় পরার রীতি থাকলেও, নিক সেটিকে একটি স্টাইলিশ ব্রেসলেটের মতো করে কবজিতে জড়িয়েছিলেন। সোনালি চেইন আর কালো পুঁতির সেই বিশেষ মঙ্গলসূত্রটি যে প্রিয়াঙ্কারই, তা চিনতে ভুল করেননি ভক্তরা। প্রিয়াঙ্কার শুটিংয়ের ব্যস্ততার মাঝে বা প্রোমোশনে তাঁর পাশে থেকে এভাবেই যেন নিজের ভালোবাসা জাহির করলেন নিক।
অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া:
ছবিটি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়তেই ভক্তদের প্রশংসায় উপচে পড়ছে কমেন্ট বক্স। কেউ লিখেছেন, “নিক জোনাস সত্যিই জানেন কীভাবে স্ত্রীকে সম্মান দিতে হয়।” আবার কেউ মজার ছলে লিখেছেন, “একেই বলে সেরা স্বামী! প্রিয়াঙ্কার অংশকে সবসময় নিজের সঙ্গে রাখছেন তিনি।” নেটিজেনদের মতে, বিদেশের মাটিতে ভারতীয় সংস্কৃতিকে এভাবে নিজের স্টাইলের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া সত্যিই প্রশংসনীয়।
প্রিয়াঙ্কার এই ছবির শুটিংয়ের সময় থেকেই নিককে সারাক্ষণ তাঁর ছায়াসঙ্গী হিসেবে দেখা গিয়েছে। এমনকি ছবির সেটেও মেয়েকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন নিক। অন্যদিকে, নিকের এই মঙ্গলসূত্র পরার স্টাইল দেখে অনেকেই রণবীর সিং বা বিরাট কোহলির মতো ‘লাভিং হাজব্যান্ড’দের সঙ্গে তাঁর তুলনা করছেন।
নিকের স্টাইল স্টেটমেন্ট:
নিক বরাবরই তাঁর ফ্যাশন সেন্সের জন্য পরিচিত। তবে মঙ্গলসূত্রকে ব্রেসলেট হিসেবে ব্যবহার করে তিনি কেবল ফ্যাশন নয়, বরং এক গভীর আবেগের পরিচয় দিলেন।
বর্তমানে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তাঁর নতুন প্রজেক্টগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, নিকের এই ছোট্ট পদক্ষেপ প্রমাণ করে দিল যে— দূরত্ব বা ব্যস্ততা থাকলেও মন থেকে তাঁরা একে অপরের কতটা কাছাকাছি।