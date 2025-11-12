Sara Sengupta: যিশুর সঙ্গে যোগাযোগ নেই মেয়ে সারার, মা-বোনকে নিয়ে জন্মদিন পালন, কত বয়স হল?

বছর দেড়েক ধরে অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। অভিনেতার বিরুদ্ধে উঠেছে পরকীয়ার অভিযোগ, নীলাঞ্জনার সঙ্গে ২২ বছরের দাম্পত্য ভেঙেছে। ডিভোর্স নিয়ে মুখে কুলুপ দুজনেরই। তবে কোনওকিছুই চাপা থাকে না।
নীলাঞ্জনার আলাদা থাকার সিদ্ধান্তে শুরু থেকেই মায়ের পাশে রয়েছেন তাঁর দুই মেয়ে সারা ও জারা। তাঁরাই এখন নীলাঞ্জনার গোটা জগত। যিশুকে আগেই ইনস্টাগ্রামে আনফলো করেছেন সারা, মুছেছেন বাবার সঙ্গে ছবি স্মৃতি। মঙ্গলবার সারার জন্মদিন। ২০-এ পা দিলেন যিশু-নীলাঞ্জনার বড় মেয়ে।
বিশেষ দিনটা মা-বোন আর প্রিয় বন্ধুদের নিয়েই কাটলো সারার। সেখানে যিশুর জায়গা নেই। গত সপ্তাহে ছোট মেয়ে জারার জন্মদিনেও দেখা যায়নি যিশুকে। তিনি অবশ্য কলকাতাতেই ছিলেন। এক নামী প্রযোজনা সংস্থার পার্টিতে সেইসময় হুল্লোড়ে মজেছিলেন নায়ক। হাজরো ব্যস্ততার মাঝে বড় মেয়ের বিশেষ দিনটা বিশেষ করে তুলতে কোনও খামতি রাখেননি নীলাঞ্জনা। মধ্যরাতে কেক কেটে চলল হুল্লোড়। কালো ওভার সাইজ সোয়েট শার্ট আর পাজামায় বার্থ ডে গার্ল। বেলুনে সাজানো ঘর। কেক কেটে চলল সেলিব্রেশন। কেক মাখামাখি তো মাস্ট।
ফুলের তোড়া, চকোলেট কেক আর নির্ভেজাল আনন্দ- এইভাবেই কাটল সারার জন্মদিনের রাত। পেশাগত দিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন সারা। গত বছর গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন। আপতত মডেলিং কেরিয়ারে মন দিয়েছেন। সারা-র ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে চোখ রাখলেই দেখা যাবে যে তিনি ইতিমধ্যেই দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করেছেন। যদিও তাঁর শুরুটা হয়েছিল সিনেমা দিয়ে। শিশুশিল্পী হিসেবেকাজ করেছিলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা ‘উমা’-তে। সেখানে ছিলেন যিশুও। আগামিতে কি অভিনয়ে আসবেন তিনি? তা জানা নেই। তবে তিনি এই মামলায় প্রিভিলেজড, তা বলাই যায়। অন্যদিকে নীলাঞ্জনা ব্যস্ত প্রযোজনার কাজ নিয়ে। দুই মেয়ে নিনি ও চিনির নামেই খুলেছেন নতুন প্রযোজনা সংস্থা। দম ফেলবার ফুরসৎ নেই তাঁর।
২০২৪ সাল নাগাদ খবর আসে যিশু ও নীলাঞ্জনার ছাদ আলাদা হওয়ার। যদিও তারা এখনো আইনিভাবে বিবাহবিচ্ছেদ করেননি, তারা অনেক দিন ধরে আলাদা থাকছেন। নীলাঞ্জনা তার নাম থেকে 'সেনগুপ্ত' পদবি বাদ দিয়েছেন এবং নিজের পরিচয় হিসেবে বাবার পদবি 'শর্মা' ব্যবহার করছেন। শুধু তাই নয়, দুই মেয়েকে নিয়ে একপ্রকার একাই থাকেন নীলাঞ্জনা। অন্যদিকে টলিউডের পাশাপাশি বলিউেডে চুটিয়ে কাজ করেছেন যিশু। কিন্তু পরিবার নিয়ে কোনও কথা বলতে চান না তিনি।
News/Entertainment/Sara Sengupta: যিশুর সঙ্গে যোগাযোগ নেই মেয়ে সারার, মা-বোনকে নিয়ে জন্মদিন পালন, কত বয়স হল?