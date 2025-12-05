'ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি পাওয়ার... ', জীবনে ভালো থাকার উপায় বাতলে দিলেন নীলাঞ্জনা
এই মুহূর্তে স্বামীর পদবী নিজের নামের পাশ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন নীলাঞ্জনা। দুই মেয়েকে নিয়ে একাই জীবন কাটাচ্ছেন তিনি। এক মেয়ে রয়েছে মুম্বইতে একটি মেয়ে রয়েছে কলকাতায়। একা হাতে সামলাচ্ছেন সবটাই। স্বামী বিহীন জীবনে কিভাবে সবকিছু সামাল দিচ্ছেন তিনি?
এই মুহূর্তে স্বামীর পদবী নিজের নামের পাশ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন নীলাঞ্জনা। দুই মেয়েকে নিয়ে একাই জীবন কাটাচ্ছেন তিনি। এক মেয়ে রয়েছে মুম্বইতে একটি মেয়ে রয়েছে কলকাতায়। একা হাতে সামলাচ্ছেন সবটাই। স্বামী বিহীন জীবনে কিভাবে সবকিছু সামাল দিচ্ছেন তিনি?
সম্প্রতি আম অর্পিতাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে জীবনের কঠিন সময়ের কথা ভাগ করে নিলেন নীলাঞ্জনা। তিনি জানালেন, ডিপ্রেশন বা কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায় কি? বাধা-বিপত্তি এলে কিভাবে নিজেকে শান্ত রাখতে হবে।
নীলাঞ্জনা বলেন, ‘নিজেকে ভালো রাখার একটাই উপায় হচ্ছে কাজে ব্যস্ত থাকা। আপনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনে যতই কষ্ট পান না কেন, আপনি যদি ব্যস্ত থাকেন তাহলে আপনাকে কোনও কষ্টই ছুঁতে পারবে না। খুব সহজে সেই কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন আপনি।’
নিজের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে নীলাঞ্জনা বলেন, ‘আমি একজন সিঙ্গেল মাদার। আমাকে একা হাতে সবটা সামলাতে হয়। দুই মেয়েকে একসাথে দেখতে হয়। তার মধ্যে কাজ রয়েছে। সবকিছু সময়ের মধ্যে শেষ করতে হয়। এই এত কিছু নিয়েই আমি ভালো আছি। কোনও কষ্ট আমাকে তাই স্পর্শ করতে পারে না।’
তিনি যে এখন একজন ‘সিঙ্গল মাদার’ সেটা তিনি খুব স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেন সংবাদ মাধ্যমকে। যীশু সেনগুপ্তের সঙ্গে আইনিভাবে বিচ্ছেদ না হলেও তিনি নিজেকে এখন ‘সিঙ্গল মাদার’ হিসেবেই পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। তাই সিঙ্গল মাদার অথবা ফাদার কিভাবে সবটা সামলান সেটাই এখন নিজের জীবনে অনুভব করছেন নীলাঞ্জনা।
তবে তিনি যে এতকিছু সামলাচ্ছেন সেটা খুব একটা বড় বিষয় বলতে নারাজ নীলাঞ্জনা। বহু মানুষ সবকিছু একা সামলে নিজের জীবনে এগিয়ে যাচ্ছে বলেই বিশ্বাস করেন তিনি। তবে এই কঠিন সময়ে তিনি তার সঙ্গে পেয়েছেন দুই মেয়েকে, এটাই এখন নীলাঞ্জনার কাছে সবথেকে বড় শান্তির এবং শক্তির।
প্রসঙ্গত, যীশু সেনগুপ্তের সঙ্গে আইনি ভাবে বিচ্ছেদ না হলেও এখন আর স্বামীর সঙ্গে থাকেন না নীলাঞ্জনা। স্বামীর পদবি সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বাড়ির নেমপ্লেটেও স্থান দেয়নি স্বামীকে। অন্যদিকে দুই সন্তানও বাবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারাও মাকে নিয়ে বেশ ভালই রয়েছে নিজের জীবনে।
News/Entertainment/'ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি পাওয়ার... ', জীবনে ভালো থাকার উপায় বাতলে দিলেন নীলাঞ্জনা