    Nilanjana Birthday: ভুলেছেন যিশু! নীলাঞ্জনার জন্মদিন জমাল ২ মেয়ে সারা-জারা, টলিউড থেকে এসেছিলেন কারা?

    যিশুকে ছাড়াই ৫১ বছরের জন্মদিন পালন করলেন নীলাঞ্জনা। আয়োজন দুই মেয়ে সারা ও জারা-র। টলিপাড়া থেকে এসেছিলেন কারা?

    Published on: Feb 23, 2026 11:45 PM IST
    By Tulika Samadder
    ২১ ফেব্রুয়ারি ৫১ বছরের জন্মদিন পালন করলেন নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত। কেরিয়ারের শুরুতে চুটিয়ে মডেলিং, তাঁর অভিনেত্রী, আর এখন প্রযোজনা। কেরিয়ারের সমস্ত পর্যায়েই হাতে এসেছে সাফল্য। তবে বছরখানেক ধরে বিতর্কে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন। ভেঙেছে অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তর সঙ্গে তাঁর সুখের সংসার। ইতি টেনেছেন তাঁরা ২২ বছরের দাম্পত্যে।

    খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই নীলাঞ্জনার জন্মদিনে দেখা মিলল না যিশুর। তবে দুই মেয়ে মায়ের জন্য রেখেছিলেন বার্থ ডে পার্টি। আর সেখানে দেখা গেল একাধিক তারকাকে। সৃজিত মুখোপাধ্যায় একটি ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন, যেখনে নীলাঞ্জনা ও তাঁর দুই মেয়ে সারা-জারার সঙ্গে ফ্রেমবন্দি তিনি। আরেকটি ছবি দিয়েছেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগ নিয়েছিলেন স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারের সঙ্গে। এসেছিলেন শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায়, যাকে দেখা গিয়েছিল হরগৌরী পাইস হোটেলে।

    দেখুন ছবি-

    সুব্রত সেনের 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' ছবিতে বাংলা সিনেমায় ডেবিউ করেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী অঞ্জনা ভৌমিকের মেয়ে নীলাঞ্জনা শর্মা। সেই ছবিতে প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করেন যীশু ও নীলাঞ্জনা। সেখান থেকেই শুরু তাঁদের প্রেমকাহিনী। বেশ কয়েকটি টেলিফিল্মে জুটি বেঁধে কাজ করেন যীশু-নীলাঞ্জনা। তবে বাংলায় কিছুতেই গুছিয়ে নিতে পারেননি কেরিয়ার। পরিস্থিতি বুঝে মুম্বইয়ে চলে যান। সেখানে বেশ কিছু হিন্দি মেগায় কাজ করেন। যদিও নীলাঞ্জনার কেরিয়ার শুরু হয়েছিল মডেলিং দিয়ে।

    ২০০৪ সালে সাত পাকে বাঁধা পড়েন যীশু-নীলাঞ্জনা। মুম্বই ছেড়ে যিশুর সঙ্গে সংসার বাঁধেন কলকাতায়। শুরু করেন যীশুর ও তাঁর প্রযোজনা সংস্থা। যিশু যদিও অভিনয়ে থাকতেন ব্যস্ত, তবে নিজের সবটুকু সময় ব্যবসা ও সংসার সামলাতে দিয়েছিলেন নীলাঞ্জনা। তাঁদের প্রথম সিরিয়াল 'অপরাজিত' ছিল সুপারহিট। দ্বিতীয় সিরিয়াল ছিল 'তোমায় আমায় মিলে'। 'সঙ্গে সৃজিত' টক-শোটিও ছিল তাঁদের কাজ। ঠিক এক বছর আগে একসঙ্গে তাঁরা শুরু করেছিলেন 'লাভ বিয়ে আজকাল' ধারাবাহিক। যদিও সেটি চলেনি সেভাবে। চূড়ান্ত সাফল্য পায় ‘হরগৌরী পাইস হোটেল’। তবে এই ধারাবাহিক চলতে চলতেই বিচ্ছেদ। তারপর নিজের নতুন প্রযোজনা সংস্থা খুলেছেন নীলাঞ্জনা, নাম রেখেছেন নিনি চিনিস মাম্মাস প্রোডাকশন। ‘আনন্দী’ ছিল এই সংস্থার প্রথম কাজ। আর এখন চলছে ‘দাদামণি’।

