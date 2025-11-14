Edit Profile
    বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে দক্ষিণে পাড়ি 'সোনা'-র, তেলেগু ধারাবাহিকের নায়িকা নিশা

    স্টার জলসার অনুরাগের ছোঁয়া ধারাবাহিকে দীপার মেয়ে সোনার বড় বেলার চরিত্রে অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন নিশা পোদ্দার। যদিও অনেক ছোটবেলা থেকেই অভিনয় যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধারাবাহিকে নিশার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল।

    Published on: Nov 14, 2025 7:02 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    স্টার জলসার ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ ধারাবাহিকে দীপার মেয়ে সোনার বড় বেলার চরিত্রে অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন নিশা পোদ্দার। যদিও অনেক ছোটবেলা থেকেই অভিনয় যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধারাবাহিকে নিশার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল।

    বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে দক্ষিণে পাড়ি ‘সোনা’-র
    বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে দক্ষিণে পাড়ি ‘সোনা’-র

    এবার বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে দক্ষিণে পাড়ি দিলেন নিশা। এই মুহূর্তে ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ নতুনভাবে সেজে এসেছে দর্শকদের মাঝে। নতুন গল্পে নতুন সাজে ধারাবাহিকে ফিরেছে রূপা, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই মানুষ ভেবেছিল হয়তো এবারে পর্দার সোনাকেও দেখতে পাওয়া যাবে ধারাবাহিকে। আবার হয়ত নেতিবাচক চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে, কিন্তু সেটা আর হল না।

    আরও পড়ুন: ছবি নয়, এবার সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সৃজিত, কোন ছবিতে?

    ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ ধারাবাহিকে না ফেরা হলেও এবার অন্য ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন নিশা পোদ্দার। তবে বাংলা নয়, এবার তেলেগু ধারাবাহিককে অভিনয় করতে চলেছেন অভিনেত্রী। স্টার মা চ্যানেলে নতুন ধারাবাহিক ‘নুভুলেখা নেনু লেনু’।

    সিরিয়াল প্রসঙ্গে

    সিরিয়ালের প্রমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটি চা জল খাবারের দোকান চালায় নিশার চরিত্রটি। তবে যেমন ব্যবসা সামলাতে জানে সে, তেমন জানে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। থানার সামনেই এই দোকান। কখনও থানার কর্মীদের, কখনও আবার বড়বাবুকে চা জল খাবার দেয় সে। তবে মনে বিন্দুমাত্র ভয় নেই তার। সঠিক কথা সোজাভাবে বলতেই ভালোবাসে নিশার চরিত্রটি। এই থানার বড় বাবুর সঙ্গেই পরবর্তীকালে সম্পর্ক গড়ে উঠবে নিশার? সেই গল্প বলবে ধারাবাহিকটি।

    প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে পাড়ি দিলেও আগামী দিনে যে আবার বাংলা তিনি কাজ করবেন না সে কথা বলা যায় না হলফ করে। এর আগে বহু শিল্পী ঠিক একইভাবে অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছিলেন, পাশাপাশি বলিউড বা টলিউডও কাজ করেছিলেন সেই শিল্পীরা।

    আরও পড়ুন: 'কি যে ভুল করেছি... ', সাত সকালে কি ঘটে গেল অহনার বাড়িতে?

    অন্যদিকে ছোট পর্দার গুন্ডি ছাড়িয়ে যারা বড় পর্দা বা ওয়েব সিরিজে কাজ করেছেন তাদেরও দেখা গিয়েছে ছোট পর্দায় ফিরে আসতে। তাই এই মুহূর্তে দক্ষিণ বিনোদন দুনিয়ায় কাজ করলেও আগামী দিনে নিশা হয়ত বাংলায় ফিরে আসবেন। তবে আপাতত নতুন কাজ নিয়ে খুশি নিশা।

