‘সীতা’-র পর এবার ‘রাম’! নীতেশের ‘রামায়ণ’ -এর টিজার দেখে মুগ্ধ নীতীশ ভরদ্বাজ

‘সীতা’-র পর এবার ‘রাম’! নীতেশের ‘রামায়ণ’ -এর টিজার দেখে মুগ্ধ নীতীশ ভরদ্বাজ
রনবীর কাপুর এবং নীতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ'-এর টিজার দেখে মুগ্ধ নীতীশ ভরদ্বাজ। তিনি পুরো দলকে শুভকামনা জানিয়েছেন।
অবশেষে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে মুম্বইয়ে এক জমকালো অনুষ্ঠানে রনবীর কাপুরের 'রামায়ণ'-এর বহু প্রতীক্ষিত টিজার উন্মোচন করা হয়েছে। টিজারে ভগবান রাম হিসেবে রনবীরের প্রথম লুক দেখানো হয়েছে এবং এরপর থেকেই এটি দর্শকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে।
রণবীর প্রসঙ্গে নীতীশ ভরদ্বাজ
টাইমস নাউ-এর সাথে একটি সাক্ষাৎকারে, অভিনেতা এবং রাজনীতিবিদ নীতীশ ভরদ্বাজ, যিনি বি. আর. চোপড়ার 'রামায়ণ' (২০০১) -এ ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং ১৯৮৮-৮৯ সালের 'মহাভারত'-এ ভগবান কৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সর্বাধিক পরিচিত, তিনিও টিজারটি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
নীতীশ ভরদ্বাজ নিতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ'-এর টিজার নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং পুরো দলকে তার শুভকামনা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘রামায়ণ আসছে বিশ্ব মঞ্চে। নীতেশ তিওয়ারি এবং দলকে অনেক শুভকামনা।’
নীতীশের আগে, রামানন্দ সাগরের 'রামায়ণ'-এ সীতার চরিত্রে অভিনয় করা দীপিকা চিকলিয়াও টিজারটি পর্যালোচনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ‘আমি টিজারটি দেখেছি, এটি খুবই জমকালো। খুব সমৃদ্ধ লাগছে। তারা খুব ভালোভাবে তৈরি করেছে। তাই এখন আমি সিনেমাটির অপেক্ষায় আছি, এবং এটি দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।’
'রামায়ণ' টিজার সম্পর্কে
'রামায়ণ' টিজারটিতে রনবীরকে ভগবান রাম হিসেবে রাজকীয় এবং একজন যোদ্ধার মতো লড়াই করতে দেখা গেছে। টিজারে রাবণ হিসেবে যশের এবং সীতা হিসেবে সাঁই পল্লবীর একটি ঝলকও দেখিয়েছে, তবে তাদের মুখ প্রকাশ্যে আসেনি এখনও। একদিকে কিছু দর্শক টিজারের ভিজ্যুয়ালসে মুগ্ধ হয়েছেন, অন্যরা এর ‘কার্টুনি ভিএফএক্স’-এর জন্য সমালোচনা করেছেন। কিছু ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দাবি করেছেন যে রনবীর এই ভূমিকার জন্য উপযুক্ত নন।
'রামায়ণ' সম্পর্কে
নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এবং নমিত মালহোত্রা ও যশের প্রযোজনায়, এই ছবিতে রনবীর কাপুর ভগবান রামের ভূমিকায়, যশ রাবণের ভূমিকায়, সাঁই পল্লবী সীতার ভূমিকায় এবং সানি দেওল ভগবান হনুমানের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবিটি ভারতীয় সিনেমার অন্যতম উচ্চাভিলাষী প্রকল্প, এবং দুই পর্বের এই মহাকাব্যটি ৪০০০ কোটি বাজেটে তৈরি হচ্ছে বলে জানা গেছে।
বৃহস্পতিবারের জমকালো উন্মোচনের আগে, টিজারটি সপ্তাহের শুরুতে লস অ্যাঞ্জেলেসে নির্বাচিত দর্শকদের জন্য দেখানো হয়েছিল। সেখানে, 'রামায়ণ' নিয়ে কাজ করার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, রনবীর প্রকাশ করেছেন যে তিনি প্রথমে এই ভূমিকা নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে তিনি এর জন্য প্রস্তুত নন। যাইহোক, তার কন্যা রাহার জন্ম তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে।
রামায়ণ প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, ‘আমার মনে আছে, যখন নমিত প্রায় ৪ বছর আগে আমাকে এই অংশটি অফার করেছিলেন, তখন আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল ‘না’, আমি যথেষ্ট উপযুক্ত নই, যথেষ্ট ভালো নই, এবং আমি সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করতে পারব না।’ উল্লেখ্য, 'রামায়ণ পার্ট ওয়ান' ২০২৬ সালের অক্টোবরে, দিওয়ালির আগে মুক্তি পাবে। চূড়ান্ত দ্বিতীয় পর্বটি আগামী বছর মুক্তি পাবে।