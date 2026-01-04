Edit Profile
    ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর আলিয়া, রণবীর, ভিকিদের মধ্যে নেই লাভ? তাই কি বন্ধ শ্যুটিং?

    একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাকি শ্যুটিংয়ে নির্বাচিত দৃশ্য, সঙ্গীতের অংশ ও প্যাচওয়ার্ক ভিএফএক্সে থাকবে কারণ এটা একটা পিরিয়ড ফিল্ম।

    Published on: Jan 04, 2026 11:47 AM IST
    By Sayani Rana
    এই বছরের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হল সঞ্জয় লীলা বানসালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার', যেখানে রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশল অভিনীত। এর আগে, ছবির মুখ্য অভিনেতাদের মধ্যে মতবিরোধের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল, তাঁর কারণে সঞ্জয় লীলা বানসালি ছবিটি মুক্তি পেতে দেরী হচ্ছিল বলে দাবি করা হয়। এবার, মিড-ডের সূত্রের মারফত জানা গিয়েছে যে ছবিটি পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে চলেছে।

    ছবির প্রযোজনা দলের একটি সূত্র জানিয়েছে, ‘এই ইউনিটটি বর্তমানে একটি নির্ধারিত ছুটিতে রয়েছে। কয়েক মাস আগেই এই শ্যুটিং বন্ধ হয়েছিল। সঞ্জয় লীলা বানসালির যে কোনও ছবি বেশ বড় করে তৈরি করা হয়, তাই যেকোনও ছুটিকেই দেরী হিসাবে দেখা হয়।’ শিডিউল সম্পর্কে জানে এমন এক সূত্র আরও বলেছে যে বাকি শ্যুটিংয়ে ‘নির্বাচিত দৃশ্য, গানের অংশ প্যাচওয়ার্ক এবং ভিএফএক্স’-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কারণ এটা একটা পিরিয়ড ড্রামা।'

    প্রধান অভিনেতাদের মধ্যে সমস্যার গুঞ্জন সম্পর্কে বলতে গিয়ে, সূত্রটি আরও জানিয়েছেন যে ‘এটা দীর্ঘ এবং পরিশ্রমের শ্যুটিং। রণবীর, আলিয়া এবং ভিকি এই ছবির জন্য প্রস্তুত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁরা জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মার্চ পর্যন্ত ফের শ্যুটিং শুরু করবে। পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজও সমান ভাবে এগিয়ে চলেছে।'

    লাভ অ্যান্ড ওয়ার মূলত ২০২৫ সালের ক্রিসমাসে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গত বছরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে মুক্তি ২০ মার্চ, ২০২৬-এ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, ছবির নির্মাতারা এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন কোনও মুক্তির তারিখের ঘোষণা করেনি, বা কোনও পিছিয়ে যাওয়ার খবরও নিশ্চিত করেনি।'

    গত বছর, বলিউড হাঙ্গামা একটি সূত্র জানিয়ে ছিল যে, ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার -এর শ্যুটিং শিডিউলের অনেক পিছনে গিয়েছে। ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে মুক্তি পাবে। প্রায় ৭৫ দিনের শ্যুটিং এখনও বাকি এবং সঞ্জয় লীলা বনসালী রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশলকে ছবিটি শেষ করার জন্য ২০২৬ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত একগুচ্ছ ডেট বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করেছেন।’

    ভিকি কৌশল ছাড়াও প্রধান অভিনেতাদের আরও কিছু ছবি পাইপলাইনে রয়েছে। ‘রণবীরকে রামায়ণ: পার্ট ওয়ান’-এ দেখা যাবে, সেখানে তিনি ভগবান রামের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন সাই পল্লবী, যশ, সানি দেওল এবং রবি দুবে। নিতেশ তিওয়ারি পরিচালিত দুই পর্বের এই ছবির প্রথম অংশটি ২০২৬ সালের দীপাবলিতে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

    অন্যদিকে, আলিয়া ভাটের YRF স্পাই ইউনিভার্সের আলফা পাইপলাইনে রয়েছে। শর্বরী এবং ববি দেওল অভিনীত এই ছবিটি ২০২৬ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে এবং এতে আলিয়া এবং শর্বরীকে অ্যাকশন-প্যাকড অবতারে দেখা যাবে।

