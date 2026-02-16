Edit Profile
    Nonsane Case Update: ‘আমি নির্দোষ, বেরিয়ে সব বলব’, মিলল না জামিন, ১৪ দিনে জেল কাস্টডি ‘ননসেন’ শমীকের

    শমীকের ফোনে মিলেছে তথ্য-প্রমাণ। বান্ধবীকে ফ্ল্যাটে আটকে রেখে মারধর ও শ্লীলতাহানির মামলায় জামিন পেলেন না ননসেন ওরফে শমীক অধিকারী। 

    Published on: Feb 16, 2026 7:37 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    সোশ্যাল মিডিয়ার পরিচিত মুখ ‘ননসেন’ শমীক অধিকারীর অস্বস্তি আরও বাড়ল। বান্ধবীর শ্লীলতাহানি ও হেনস্থার অভিযোগে অভিযুক্ত শমিককে এবার ১৪ দিনের জেল হেফাজতের (Judicial Custody) নির্দেশ দিল আলিপুর আদালত। কয়েক দিন আগেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, ১৬ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে ছিলেন সমাজ মাধ্যম প্রভাবী। এবার ১৪ দিন বিচার বিভাগীয় হেফাজতে কাটবে তাঁর দিন। মিলল না জামিন।

    ‘আমি নির্দোষ, বেরিয়ে সব বলব’, মিলল না জামিন, ১৪ দিনে জেল কাস্টডি ‘ননসেন’ শমীকের

    ঘটনার প্রেক্ষাপট:

    শমিকের বিরুদ্ধে তাঁরই এক দীর্ঘদিনের পরিচিত মহিলা শ্লীলতাহানি ও শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ এনেছিলেন। অভিযোগকারিণীর দাবি ছিল, শমীক তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করেছেন এবং অশালীন আচরণ করেছেন। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতেও তাঁকে অসম্মান করার অভিযোগ ওঠে এই কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মিডিয়ার ক্যামেরার সামনে শমীকের বাবা-মা স্বীকার করে নেন ওই মেয়েটিকে চড় মেরেছে ছেলে। মেয়েটি জানায়, ‘মারের চোটে আমার এক চোখ ফুলে যায়। আমার চোখের নিচে এখনও কালশিটে পড়া। এরমাঝে আমার চিৎকার শুনে ওর মা-বাবা আসে। তখন ও নিজে সুইসাইডের হুমকি দেয়। ওর বাবা-মা তাতেই ভয় পায়। কিন্তু আমাকে মারছে দেখেও ওরা আমাকে একা ফেলে চলে যায়।’

    আদালতের রায়:

    শনিবার শমীককে আদালতে তোলা হলে দু’পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে বিচারক তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করে দেন। পরিবর্তে মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং তদন্তের স্বার্থে তাঁকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপাতত জেলেই কাটবে শমিকের আগামী কয়েকটা দিন। ২রা মার্চ ফের আদালতে তোলা হবে তাঁকে।

    শমীকের প্রতিক্রিয়া:

    এদিন আদালত থেকে বার হওয়ার পর যখন তাঁকে প্রিজন ভ্য়ানে তোলা হচ্ছিল,তখন শমীক ফের মিডিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, ‘আমি নির্দোষ। আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। সত্যিটা সবাই জানে। আমি বেরিয়ে সব বলব। এত কম সময়ে সবটা বলা যাবে না। যারা এই কঠিন সময়ে আমার পাশে আছেন তাঁদের আমি হতাশ করব না’।

    জনপ্রিয়তায় ধাক্কা:

    শমীক অধিকারী তাঁর মজার ভিডিও এবং কন্টেন্টের জন্য সোশাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয়। তাঁর অনুরাগী সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তবে এই আইনি জটিলতা এবং শ্লীলতাহানির মতো গুরুতর অভিযোগে তাঁর ভাবমূর্তি বড়সড় ধাক্কা খেল বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। কিছুদিন আগে রাজ্যের শাসকদল বিরোধী কনটেন্ট তৈরি করেছিলেন শমীক। সেই প্রসঙ্গ টেনে তাঁকে ফাঁসানোর তত্ত্ব খাড়া করছেন অনেকে। যদিও আলাদাতে এদিন শমীকের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ পেশ করেছে পুলিশ। শমীকের বাজেয়াপ্ত হওয়া ফোনে বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়ায় তাঁর জামিন না-মঞ্জুর হয়েছে। এই মামলার জল কতদূর গড়ায় এখন সেটাই দেখবার।

