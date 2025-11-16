Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'দুবাইতে আমার…', মাদক সিন্ডিকেট মামলা প্রসঙ্গে অবশেষে মুখ খুললেন নোরা

    বলিউড অভিনেত্রী নোরা ফতেহির নাম বর্তমানে শিরোনামে। আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে যুক্ত মাদক পাচারের তদন্তে আরও বেশ কয়েকজন তারকার সঙ্গে নোরার নামও উঠে এসেছে। এবার নোরা নীরবতা ভেঙে ট্রোলারদের উপযুক্ত জবাব দিলেন। ঠিক কী বলেছিলেন অভিনেত্রী?

    Published on: Nov 16, 2025 11:53 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড অভিনেত্রী নোরা ফতেহির নাম বর্তমানে শিরোনামে। আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে যুক্ত মাদক পাচারের তদন্তে আরও বেশ কয়েকজন তারকার সঙ্গে নোরার নামও উঠে এসেছে। আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হওয়ার পর থেকে নোরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রমাগত ট্রোল্ড হচ্ছেন। এবার নোরা নীরবতা ভেঙে ট্রোলারদের উপযুক্ত জবাব দিলেন। ঠিক কী বলেছিলেন অভিনেত্রী?

    'দুবাইতে আমার…', মাদক সিন্ডিকেট মামলা প্রসঙ্গে অবশেষে মুখ খুললেন নোরা
    'দুবাইতে আমার…', মাদক সিন্ডিকেট মামলা প্রসঙ্গে অবশেষে মুখ খুললেন নোরা

    আরও পড়ুন: ‘জিতুর কোলে করে ঘুরেছি…’! ঝামেলার মাঝেই উস্কে দিল পুরনো স্মৃতি, কেন এমন বলেছিলেন দিতিপ্রিয়া?

    আরও পড়ুন: ‘দ্বিতীয় ফুলশয্যা’ হল কাঞ্চন-শ্রীময়ীর? বিছানায় পাশাপাশি, দিলেন ঠোঁট ঠাঁসা চুমুর ছবি

    নোরা ফতেহি তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। সেখানে নোরা ট্রোলদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আমি পার্টিতে যাই না। আমি ক্রমাগত কাজ করি। আমার কোনও ব্যক্তিগত জীবন নেই। আমি এই ধরণের লোকদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করি না। যদি আমি বিরতি নিই, তাহলে আমি দুবাইতে আমার বাড়িতে বা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করি…’

    আরও পড়ুন: তন্দুরি হাসবেন্ডের রেসিপি শেয়ার করলেন সোহিনী-ঋতাভরী! ‘কর্মা কোর্মা’র রোমহর্ষক প্রি-টিজার

    আরও পড়ুন: দামিনী বেণী বসু মা তথা সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের প্রাক্তন শাশুড়ি ভদ্রা বসু প্রয়াত! কী হয়েছিল অভিনেত্রীর?

    নোরা তাঁর নোটে আরও লিখেছেন, ‘আমার মনে হয় আমার নামটা একটা সহজ লক্ষ্য। কিন্তু আমি আর এটা হতে দেব না। অনেকে আমার নাম খারাপ করার চেষ্টা করেছে, তাঁরা মিথ্যা বলেছিল, কিন্তু কিছুই কাজে আসেনি। যখন অনেকে আমার নাম খারাপ করছিল তখন আমি চুপ করে ছিলাম। কিন্তু এখন, দয়া করে আমার ছবি এবং নাম এমন বিষয় থেকে দূরে রাখুন যার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। এটার জন্য অনেকটা মূল্য দিতে হতে পারে।’

    আরও পড়ুন: রাজনীতি সামলেই আবার ক্যামেরার সামনে জুন মালিয়া, কোন ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে?

    আরও পড়ুন: রাজকুমার মেয়ের জন্মের পরই পত্রলেখার সাধভক্ষনের বিশেষ ছবি শেয়ার করলেন ফারহা!

    কাজের সূত্রে, নোরা ফাতেহিকে শেষবার আয়ুষ্মান খুরানা এবং রশ্মিকা মান্দান্না অভিনীত ‘থামা’ ছবিতে 'দিলবার কি আঁখোন কা' গানে দেখা গিয়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, অভিনেত্রীকে শীঘ্রই দক্ষিণ ভারতীয় হরর ফিল্ম ‘কাঞ্চনা ৪’ -এ দেখা যাবে।

    News/Entertainment/'দুবাইতে আমার…', মাদক সিন্ডিকেট মামলা প্রসঙ্গে অবশেষে মুখ খুললেন নোরা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes