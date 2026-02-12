Edit Profile
    ফুটবল ও ক্রিকেট দুই বিশ্বকাপেই পারফর্ম করে ইতিহাস গড়লেন নোরা!

    Published on: Feb 12, 2026 2:26 PM IST
    By Sayani Rana
    অভিনেত্রী তথা নৃত্যশিল্পী নোরা ফাতেহি বি-টাউনের অন্যতম জনপ্রিয় একটি মুখ। তিনি সব সময়ই কোনও না কোনও কারণে চর্চায় থাকেন। সম্প্রতি নোরা এমন একটি মাইলফলক অর্জন করেছেন যা বলিউডের আর কেউ এখনও পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি। জানলে অবাক হবেন যে তিনিই একমাত্র বলিউড শিল্পী যিনি ফিফা বিশ্বকাপ এবং ক্রিকেট বিশ্বকাপ উভয় অনুষ্ঠানেই পারফর্ম করেছেন।

    আরও পড়ুন: 'একবার দেখব বলে…', ভ্যালেন্টাইন উইকে প্রেমের মানে বোঝালেন সাহেব-সুস্মিতা

    ২০২২ সালের ফিফা বিশ্বকাপে, নোরা কেবল উপস্থিত হননি, তিনি সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নাচ করে গানও গেয়েছিলেন। তার পরিবেশনা সকলের মন জয় করে নিয়েছিল। ‘লাইট দ্য স্কাই’ নামে অফিসিয়াল সঙ্গীতের অংশ হিসেবে, তিনি বিশ্বের সর্বাধিক দেখা ক্রীড়া ইভেন্টগুলির মধ্যে একটিতে মঞ্চ উপস্থিত ছিলেন। তিনি হিন্দিতে ফিফার গানটি গেয়ে ছিলেন, সঙ্গে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্বও করেছিলেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে সরাসরি পরিবেশনা করে, তিনি এমন একটি প্ল্যাটফর্মে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের প্রতীক হয়ে ওঠেন যা মহাদেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একত্রিত করে।

    আরও পড়ুন: 'ছাগলদের করা কটাক্ষের…', প্রমিস ডে-তে নিজেকে কী প্রতিশ্রুতি দিলেন স্বস্তিকা?

    মুম্বইয়ে আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার সময় নোরার বিশ্বব্যাপী মুহূর্তটি তাঁর ঘরের মাঠেও একই রকম ছিল। টুর্নামেন্টের আগে একটি জনাকীর্ণ স্টেডিয়ামে নোরা আবারও প্রমাণ করেন যে তিনি সহজেই সরাসরি দর্শকদের মনমুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখেন।

    নোরা ফাতেহি তাঁর অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে অনুষ্ঠানের বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। এই ভিডিয়োগুলির সঙ্গে, অভিনেত্রী ক্যাপশনে লেখেন, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং আমার জন্মদিন উদযাপন, বন্ধু... আমি ভাগ্যবান বোধ করছি! জয় হিন্দ!' ভক্তরা এই ভিডিয়োগুলির জন্য নোরাকে ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছায় ভরে দিয়েছেন।

    নোরা ফাতেহির পাশাপাশি, বলিউড র‍্যাপার বাদশাও তাঁর গান দিয়ে দর্শকদের মোহিত করেছিলেন। সেতার বাদক ঋষভ রিখিরাম শর্মাকেও পরিবেশনা করতে দেখা গিয়েছিল। সকল শিল্পী তাদের পরিবেশনা দিয়ে দর্শকদের মোহিত করেছিলেন।

