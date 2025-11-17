Edit Profile
    দাউদের সঙ্গে নাম জড়ানো, রেভ পার্টিতে যাওয়ার অভিযোগ খারিজ নোরা ফতেহির-- ‘আমি সফট টার্গেট’! দিলেন আইনি পদক্ষেপের হুমকিও

    দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে যুক্ত মাদক চক্রের জড়িত থাকার খবর ‘ভুল’ বলে দাবি করেছেন অভিনেত্রী নোরা ফাতেহি। নিজেকে বললেন, ‘সফট টার্গেট’। 

    Published on: Nov 17, 2025 2:20 PM IST
    By Tulika Samadder
    মুম্বইয়ে এক মাদক পাচারকারীর দ্বারা আয়োজিত ড্রাগ অ্যান্ড রেভ পার্টিতে নাম জড়ানোর খবর শোনা যায় নোরা ফতেহির। অভিনেত্রী ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এই প্রতিবেদনগুলিকে 'মিথ্যা' বলে অভিহিত করেছেন এবং জানান যে তিনি একটি 'সফট টার্গেট'।

    নোরা ফতেহি।
    নোরা ফাতেহি তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি নোট শেয়ার করেছেন, যেখানে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি পার্টির অংশ ছিবেন না। ‘আমি পার্টিতে যাই না.. আমি প্রতিনিয়ত ফ্লাইটেই থাকি.. আমি একজন ওয়ার্কহোলিক, আমার কোনও ব্যক্তিগত জীবন নেই .. আমি এ ধরনের মানুষের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করি না। এবং আমার ছুটির দিনগুলিতে আমি দুবাইয়ের সৈকতে বা আমার হাই স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে বাড়িতে থাকি! আমি আমার পুরো দিন এবং রাত আমার স্বপ্ন এবং লক্ষ্য নিয়ে কাজ করি।’ অভিনেতা তাঁর ভক্তদের আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, যা রিপোর্ট করা হচ্ছে তাতে বিশ্বাস না করতে। ‘আপনি যা পড়েছেন তা বিশ্বাস করবেন না! আমার নাম আসলে খুব সহজ টার্গেট! কিন্তু এবার তা হতে দেব না! এটা আগে একবার ঘটেছিল, তোমরা আমাকে মিথ্যে দিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলে, এবং এটি কাজ করেনি। আমি নীরবে দেখছিলাম যে সবাই আমার নাম কলঙ্কিত করতে, আমার খ্যাতি নষ্ট করতে এবং আমাকে ক্লিকবিট হিসাবে ব্যবহার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল!’, আরও লেখেন নোরা ফতেহি।

    নোরার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট।
    নোরা তার নোটটি শেষ করে সর্বশেষে অনুরোধ করেন যে তাঁর নাম এবং ছবি যাতে এই সংবাদের সঙ্গে ব্যবহার না করার হয়- ‘দয়া করে এমন পরিস্থিতিতে আমার নাম এবং ছবি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন এমন সংবাদের সঙ্গে, যার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই! এটি একটি ভারী, ভারী মূল্য নিয়ে আসবে!’

    কী নিয়ে বিতর্ক?

    নোরা ফতেহি, শ্রদ্ধা কাপুর এবং অন্যান্য বলিউড সেলিব্রিটিদের নাম জড়িয়েছে এক আটক মাদক পাচারকারী মহম্মদ সেলিম মহম্মদ সুহেল শেখের সঙ্গে। একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয় যে, এই ব্যক্তির আয়োজিত রেভ পার্টিতে অংশ নিয়েছিলেন বলি তারকারা। এই লোকটি নিজেও মুম্বই পুলিশকে জানান যে, তিনি বলিউড এবং ফ্যাশন সেলিব্রিটিদের জন্য এই রেভ পার্টির আয়োজন করেছিলেন এবং সেখানে আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের ভাগ্নে আলিশা পারকারও উপস্থিত ছিলেন।

    শেখকে গত মাসে দুবাই থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং বর্তমানে তিনি অ্যান্টি-নারকোটিক্স সেলের (এএনসি) ঘাটকোপার ইউনিটের হেফাজতে রয়েছেন। এএনসি মহম্মদ সেলিম মহম্মদ সুহেল শেখের বয়ানে উঠে আসা তারকাদের জেরা করতে পারেন বলেও খবর রয়েছে।

