    'আমি ভারতে আছি, নিরাপদে আছি…', মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির মাঝে নিজের সুস্থতার আপডেট দিলেন নোরা

    মধ্যপ্রাচ্যে যেভাবে ক্রমাগত উত্তেজনা ছড়াচ্ছে তাতে অনেকেই দুবাই এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে আটকে রয়েছেন। এসব কিছুর মধ্যেই এবার অভিনেত্রী তথা নৃত্যশিল্পী নোরা ফাতেহি একটি ভিডিওর মাধ্যমে জানান, তিনি নিরাপদে আছেন এবং ভালো আছেন।

    Updated on: Mar 01, 2026 10:02 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    নিজের সুস্থতার আপডেট দিলেন নোরা
    ১ মার্চ রবিবার ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেন নোরা যেখানে তিনি বলেন, তিনি এখন ভারতে রয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যে নেই। তবে এই মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যের যে ঘটনা ঘটছে তাতে তিনি ভীষণভাবে অস্বস্তির মধ্যে রয়েছেন। প্রত্যেকটি দৃশ্য মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে তাকে।

    নোরা আরও বলেন, আগামীকাল কি ঘটতে চলেছে তা নিয়ে মানুষ মনে মনে ভয় পাচ্ছে সবসময়। আমি সত্যি চাই না আর একজন নিরীহ মানুষেরও প্রাণহানি হোক। আমরা ইতিমধ্যেই অনেক কিছু দেখে ফেলেছি। বছরের পর বছর একের পর এক ঘটনা, একের পর এক সংঘাত, একের পর এক ট্রাজেডি দেখতে দেখতে আমরা ক্লান্ত।

    নোরা বলেন, আমাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা করা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী যা ঘটে চলেছে তার উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু এই অস্থির সময়ে আমরা যদি একসঙ্গে থাকি তাহলে কিছুটা হলেও আমরা নিজেদের শান্ত রাখতে পারব।

    সবশেষে তিনি বলেন, পরিস্থিতি হয়তো আরও খারাপ হয়ে যাবে, বিশ্ব হয়তো আরও বড় পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্ষমতার এক বিরাট পরিবর্তন এবং এটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার উত্থান হতে চলেছে। এসব কিছুর উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। দুর্ভাগ্যবশত সাধারণ মানুষকে এর মূল্য দিতে হবে, আমরা সকলেই মানসিক আধ্যাত্মিক এবং অর্থনৈতিকভাবে এর সম্মুখীন হব।

    নোরার আসন্ন প্রকল্প

    পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে, নোরা সম্প্রতি ‘থাম্মা’ ছবিতে হাজির হয়েছেন, ‘দিলবার কি আঁখোঁ কা’ গানে একটি বিশেষ উপস্থিতিতে। তিনি কন্নড় অ্যাকশন নাটক ‘কেডি: দ্য ডেভিল’-এও উপস্থিত হতে চলেছেন, একাধিক চলচ্চিত্র শিল্পে তার উপস্থিতি অব্যাহত রেখেছেন।

