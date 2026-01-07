আমির খান কলকাঠি নাড়েন, সুপারহিট ছবি হাতছাড়া হয় অক্ষয়ের, কোন ছবি জানলে চমকাবেন

আমির খান কলকাঠি নাড়েন, সুপারহিট ছবি হাতছাড়া হয় অক্ষয়ের, কোন ছবি জানলে চমকাবেন
আপনি কি জানেন যে আমির খানকে নয়, অক্ষয় খান্না 'তারে জমিন পার'-এ রাম শঙ্কর নিকুম্ভের চরিত্রে অভিনয় করার প্রথম পছন্দ ছিলেন?
অক্ষয় খান্না বর্তমানে ট্রেন্ডিং। নেপথ্যে ধুরন্ধরে তাঁর অবিশ্বাস্য অভিনয়। যা সারা দেশের হৃদয় জয় করছেন। রেহমান ডাকাতের চরিত্রে অভিনয় করে অক্ষয়কে ইন্টারনেটের নতুন সেনসেশন। এই সব ক্রেজের মাঝেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আবার উঠে এসেছে অক্ষয়ের পুরনো সাক্ষাৎকার। অক্ষয় একবার প্রকাশ করেছিলেন যে তারে জমিন পার ছবির জন্য প্রথম পছন্দ ছিলেন তিনি, আমির খান নন। বলিউডের ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় মাস্টারপিসগুলির মধ্যে একটি, এই ছবি। অক্ষয়ের দিল চাহতা হ্যায় সহ-অভিনেতা আমির খানের পরিচালক হিসাবে হাতেখড়ি হয়েছিল এই ছবির মাধ্যমে। তবে সেই নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। পরিচালকের ক্রেডিট নিয়ে চলেছিল কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি।
৬ বছর আগে মিড ডে'র সাথে একটি চ্যাটে, যখন অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তারে জমিন পারের জন্য অমোল গুপ্তে তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন কিনা, অক্ষয় খান্না শেয়ার করেছিলেন, ‘না, তিনি করেননি। তিনি আমিরের বন্ধু ছিলেন বলেই তিনি আমিরের কাছে গিয়েছিলেন। অক্ষয় ব্যাখ্যা করেছিলেন যে অমল তাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না। তাই চলচ্চিত্র নির্মাতা আমিরকে বলেছিলেন যে তিনি অক্ষয়কে একটি চিত্রনাট্য শোনাতে চান। অক্ষয় আরও বলেন, আমির জানিয়েছিলেন, তিনি শুনে তবেই অক্ষয়কে চিত্রনাট্যটি সুপারিশ করবেন। অভিনেতা যোগ করেন, 'তাঁর (আমির) এটি এতটাই পছন্দ হয়েছিল যে তিনি এটি নিজের জন্য বেছে নেন। এবং তারপরে একদিন আমি এই স্টুডিওগুলির মধ্যে একটিতে শুটিং করছিলাম, এবং আমিরও একটি তলায় শুটিং করছিলেন। তাই আমি কেবল হাই বলতে গিয়েছিলাম এবং তারপরে তিনি বলেছিলেন, 'ওহ আপনি জানেন কি, এটি ঘটেছিল এবং আমি তাকে আপনার কাছে আসতে দিইনি, আমি নিজেই ছবিটি করেছি। আমি বললাম, 'ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই'। যখন অক্ষয় মনে করেন যে এটি তার জন্য মিস ছিল কিনা, অভিনেতা উত্তর দিয়েছিলেন, ‘না। আমার মনে হয় না আমি আমিরের চেয়ে ভালো কাজ করতে পারতাম। তিনি দুর্দান্ত ছিলেন, তাই ভাগ্যই ছবিটি তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিল’।
লালনটপের সাথে একটি আড্ডায়, আমির তার গল্পটি শেয়ার করেছিলেন। বলিউডের 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' স্মরণ করে বলেন,'অমোল আমাকে এই গল্পটা শুনিয়েছিল এবং আমার গল্পটা দারুণ পছন্দ হয়েছিল। অমোল আমাকে বলেছিল যে সে অক্ষয় খন্নাকে গল্পটা শোনাতে চায়। অক্ষয় আমার বন্ধু, তাই আমি অমোলকে বলেছিলাম— ‘আমিই অক্ষয়কে তোমার নাম সুপারিশ করব যাতে তোমার সুবিধা হয়... তবে তার আগে একবার আমি নিজে গল্পটা শুনে নিতে চাই।
গল্পটা শোনার পর আমি বললাম— ‘গল্পটা তো অসাধারণ! আমি অক্ষয়কে আজ বা কালই ফোন করে সবটা বলছি। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে— তুমি এই সিনেমাটা আমাকে অফার করছ না কেন?’ তখন অমোল অবাক হয়ে বলেছিল— ‘আমি তো কখনো ভাবিনি যে আপনি আমার সাথে এই সিনেমাটা করবেন বা গল্পটা শুনতে চাইবেন'।