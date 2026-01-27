Edit Profile
    দীপিকা-আলিয়া-ক্যাটরিনা নন,ফারহা খানের চোখে বলিউডের ‘আসল সুন্দরী’ মাত্র একজনই! কে তিনি?

    বলিউড বা গ্ল্যামার দুনিয়ায় মেকআপের কারসাজি ছাড়া তারকাদের চেনা দায়— এমন অভিযোগ অনেকেরই। কিন্তু কোরিওগ্রাফার-পরিচালক ফারহা খান মনে করেন, এই ইন্ডাস্ট্রিতে এমন একজন তারকা আছেন যিনি প্রকৃত অর্থেই ‘ন্যাচারাল বিউটি’।

    Published on: Jan 27, 2026 8:59 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বলিউডের তাবড় সুন্দরী নায়িকাদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। তাঁর হাত ধরেই রুপোলি পর্দায় অভিষেক হয়েছিল দীপিকা পাড়ুকোনের। কিন্তু সৌন্দর্যের বিচারে যখন সেরার লড়াই শুরু হয়, তখন ফারহা খান কিছুটা উল্টো সুর গাইলেন। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে ফারহা জানিয়েছেন, মেকআপ ছাড়া বা একদম ঘরোয়া লুকেও যদি কাউকে ‘স্বর্গীয়’ সুন্দর দেখায়, তবে তিনি আর কেউ নন— ঐশ্বর্য রাই বচ্চন।

    দীপিকা-আলিয়া-ক্যাটরিনা নন,ফারহা খানের চোখে বলিউডের ‘আসল সুন্দরী’ মাত্র একজনই! কে তিনি?

    কেন ঐশ্বর্যই সেরা? ফারহার কথায়, ‘ইন্ডাস্ট্রিতে এখন অনেক প্রতিভাবান এবং সুন্দরী অভিনেত্রী আছেন। কিন্তু ঐশ্বর্যের সৌন্দর্য একদম আলাদা। ওর চোখে একটা বিশেষ যাদু আছে।’ ফারহা আরও জানান যে, আলিয়া ভাট বা দীপিকা পাড়ুকোন অবশ্যই অত্যন্ত সুন্দরী এবং গ্ল্যামারাস, কিন্তু ঐশ্বর্য রাই বচ্চন হলেন ‘ন্যাচারালি বিউটিফুল’। অর্থাৎ, ঘুম থেকে ওঠার পর মেকআপহীন ঐশ্বর্যও অনেকের মেকআপ করা লুকের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয়।

    ঐশ্বর্যের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ফারহা জানান, ‘জোশ’ ছবির শুটিং চলাকালীন তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলেন ঐশ্বর্য কতটা সাধারণ পোশাকে থাকলেও ক্যামেরায় তাঁকে অসাধারণ দেখায়। ফারহার মতে, ঐশ্বর্যর সৌন্দর্য কেবল তাঁর ফিচার্সে নয়, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর কথা বলার ধরনেও প্রতিফলিত হয়।

    দীপিকা-আলিয়া বনাম ঐশ্বর্য: বর্তমানে আলিয়া ভাট বা দীপিকা পাড়ুকোনের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে হলেও, ফারহা মনে করেন ঐশ্বর্য যে মানদণ্ড তৈরি করে গিয়েছেন, তা ছোঁয়া কঠিন। ফারহার এই মন্তব্য সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই অনুরাগীদের মধ্যে চর্চা শুরু হয়েছে। অনেকেই ফারহার সঙ্গে একমত হয়ে লিখেছেন, ‘বিশ্বসুন্দরীর খেতাব যে এমনি এমনি মেলেনি, তা ফারহা ফের মনে করিয়ে দিলেন।’

    হাম দিল দে চুকে সনাম, দেবদাস, মোহাব্বতেঁ, যোধা আকবর, ধুম ২ এবং পন্নিয়িন সেলভান সহ বেশ কয়েকটি ব্লকবাস্টারে অভিনয় করেছেন। গত তিন বছর ধরে বড় পর্দা থেকে দূরে থাকলেও প্রতি বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে মাথা ঘুরিয়ে দেন ঐশ্বরিয়া। তাঁকে শেষবার দেখা গিয়েছিল মণিরত্নমের পোন্নিয়িন সেলভান ২-তে, যেখানে বিক্রম, রবি মোহন, তৃষা, শোভিতা ধুলিপালা এবং কার্তি সহ অন্যান্যরা অভিনয় করেছিলেন। ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া ছবিটি বক্স অফিস সফল। ভক্তরা তখন থেকে তার বড় পর্দায় ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছে, আসলে মেয়ে আরাধ্য়ার জন্মের পর থেকে মা হিসাবে দায়িত্ব পালনেই বেশি আগ্রহী ঐশ্বর্য। খুব বেছে কাজ করেন রাই সুন্দরী। ফারাহ খানের আসন্ন কাজ তার একটি ভ্লগে ফারাহ প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি এই বছরের শেষের দিকে তার পরবর্তী ছবির কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করছেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি কেবল শাহরুখ খানের সাথে ছবিটি তৈরি করবেন এবং যদি তিনি ব্যস্ত থাকেন তবে তিনি অপেক্ষা করতে ইচ্ছুক এবং এর মধ্যে ইউটিউবে ফোকাস চালিয়ে যেতে রাজি।

