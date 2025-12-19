Edit Profile
    Deol Family: দেওল পরিবারে সবচেয়ে বড়লোক সানি বা ববি নন, দুই ভাইয়ের চেয়েও সম্পদ বেশি এই অভিনেতার

    সানি দেওল এবং ববি দেওল তাদের কেরিয়ারে অনেক হিট ছবি দিয়েছেন। তবে আপনি কি জানেন যে এই দুজনের সম্পদ অন্য এক দেওল ভাইয়ের কাছে নস্যি মাত্র। 

    Published on: Dec 19, 2025 4:38 PM IST
    By Tulika Samadder
    দেওল পরিবার বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় পরিবার। ধর্মেন্দ্র তাঁর সময়ের খ্যাতনামা তারকা ছিলেন, তারপরে সানি দেওল এবং ববি দেওল চলচ্চিত্র জগতে ছাপ ফেলেছেন। কিন্তু আপনি কি জানেন যে দেওল পরিবারের আরও একজন সদস্য আছেন যার সম্পত্তির পরিমাণ, এই দুই দেওল ভাইদের থেকেও বেশি।

    সানি বা ববি নন, দেওল পরিবারের সবচেয়ে বড়লোক কে?
    সানি বা ববি নন, দেওল পরিবারের সবচেয়ে বড়লোক কে?

    দেওল পরিবারের যে সদস্যের কথা আমরা বলছি, তিনি হলেন অভয় দেওল। সানি ও ববি দেওলের খুরতুতো ভাই অভয়। তিনি যদিও বা নিজের কেরিয়ারে সিমীত কিছু সিনেমায় কাজ করেছেন, এবং তাঁর বেশিরভাগ সিনেমাই সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি। তা সত্ত্বেও অভয়ের নেট ওয়ার্থ সানি ও ববির চেয়েও বেশি।

    লাইফস্টাইল এশিয়া অ্যান্ড মিডিয়া ২০২৩-২০২৪-এর রিপোর্ট অনুসারে, অভয়ের নেট সম্পত্তি ৪০০ কোটি। নিউজ ২৪ এর প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৫ সালে সানি দেওলের মোট সম্পদ ১৩০ কোটি। হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুসারে, ববি দেওলের নেট সম্পত্তি ৭০ কোটি। রিপোর্ট অনুসারে, অভয় অভিনয় থেকে বছরে ১০ কোটি টাকা আয় করেন। এ ছাড়া অভয় উদ্যোক্তা ও তাঁর অনেক রেস্তোরাঁ রয়েছে। ফরবিডেন ফিল্মস নামে তাঁর একটি প্রযোজনা সংস্থাও রয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি সম্পত্তিও রয়েছে। শুধু মুম্বইয়ে নয়, পঞ্জাব ও গোয়াতেও অভয়ের অনেক সম্পত্তি রয়েছে। আর সব মিলিয়ে অভয় দেওলের মোট সম্পদ ৪০০ কোটি টাকা।

    প্রতিবেদন অনুসারে, অভয় দেওলের অভিনয় কেরিয়ার শুরু হয়েছিল ইমতিয়াজ আলির সিনেমা সোচা না থা দিয়ে, যা ২০০৫ সালে মুক্তি পেয়েছিল। ২০ বছরে, তিনি ২৩টি সিনেমা এবং ৪টি ওয়েব সিরিজে কাজ করেছেন। তাঁর কেরিয়ারের ৩টি হিট সিনেমা ছিল দেব ডি, জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা এবং রঞ্ঝনা। একই সময়ে, তার বাকি ১৪টি সিনেমা ফ্লপ এবং বিপর্যয় ছিল। অভয়কে শেষবার দেখা গিয়েছিল নেটফ্লিক্সের মিনি সিরিজ ট্রায়াল বাই ফায়ারে, যেখানে তার সঙ্গে ছিলেন রসিকা দেশপান্ডে।

