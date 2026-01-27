Sara-Orry: আনফলো-র পরেও থামছে না ‘বাওয়াল’! সারার কেরিয়ার নিয়ে নিম্নরুচির কটাক্ষ ওরির, কী ঘটেছে?

Sara-Orry: আনফলো-র পরেও থামছে না ‘বাওয়াল’! সারার কেরিয়ার নিয়ে নিম্নরুচির কটাক্ষ ওরির, কী ঘটেছে?
সেনসেশন ওরি, দীর্ঘদিনের বন্ধু সারা আলি খানের সঙ্গে ওরির সম্পর্কের অবনতি এখন টিনসেল টাউনের টক অফ দ্য টাউন। স্রেফ 'আনফলো' করার জেরে সারার কেরিয়ার নিয়ে ওরির কুরুচিকর মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক।
সারা আলি খান এবং ওরহান আওয়াত্রামানি ওরফে ওরির মধ্যে একসময় বন্ধুত্বপূর্ণ সমীকরণ, কিন্তু গত কয়েক ঘণ্টায় সেই ছবিটা বদলে গিয়েছে। যে ওরির কাঁধে মাথা রেখে সারা আলি খানকে হাসিমুখে পোজ দিতে দেখা যেত, সেই ওরিই এবার বিষোদ্গার করলেন সারার বিরুদ্ধে। সৌজন্যে— সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘আনফলো’ বিতর্ক। সম্প্রতি সারা আলি খান ইনস্টাগ্রামে ওরিকে আনফলো করে দেন। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওরি সারার কেরিয়ারকে ‘শোচনীয়’ (Pathetic) বলে কটাক্ষ করতেও পিছপা হলেন না।
যদিও দুজনের ঝামেলা শুরু হয়েছে তার আগেই। নাম-বিতর্ক নিয়ে শুরু বাওয়াল এই জায়গায় পৌঁছাবে কে জানতো! কিছু দিন আগে ওরি ইনস্টায় একটি রিল পোস্ট করেন। সেখানে সবচেয়ে খারাপ কিছু নামের উদাহরণ দিয়েছেন ওরি। সেই তালিকায় রয়েছে তিনটি নাম— অমৃতা, সারা, পলক। যত্ত কাণ্ড সেই রিল নিয়েই। সারার মায়ের নাম অমৃতা সিংহ, সারার ভাই ইব্রাহিম আলি খানের গার্লফ্রেন্ড পলক তিওয়ারি। সুতরাং স্বেচ্ছায় সারা ও তাঁর পরিবারের মেয়েদের নাম নিয়ে টানাটানি করেছেন ওরি, তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার নয়।
এরপরই নেটিজেনরা লক্ষ্য করেন, সারার ‘ফলোয়িং’ লিস্টে ওরির নাম নেই। এরপরই ওরি তাঁর একটি ব্যক্তিগত চ্যাটে সারার কেরিয়ার নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেন। চ্যাটটির স্ক্রিনশট ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে যায়। সেখানে ওরিকে বলতে শোনা যায়, সারার কেরিয়ার এমনিতেই ডুবছে, আর তাঁকে আনফলো করাটা সেই পতনেরই অংশ।
ভিডিওতে, ওরি একটি নীল জাল টপ পরেছিলেন যার উপর একটি ব্রা ছিল। একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন,'এই ব্রা দিয়ে ঠিক কী আগলে রাখার চেষ্টা চলছে'। ওরি হঠাৎ করেই আলটপকা মন্তব্য় করেন। তিনি লেখেন, সারা আলি খানের হিটের সংখ্যা। ওরির এই নিম্নরুচির মন্তব্য শুধু সারা ভক্তদের নয়, নেটিজেনদের চোখে বেমানান। সারার কেরিয়ার নিয়ে ওরির এই ‘রুচিহীন’ আক্রমণ সহজভাবে নেয়নি নেটিজেনরা। সারা আলি খানের অনুরাগীরা ওরিকে ধুয়ে দিয়েছেন। তাঁদের মতে, স্টার কিড হিসেবে সারা নিজের যোগ্যতায় বলিউডে জায়গা করেছেন, সেখানে ওরি কেবল তারকাদের সঙ্গে ছবি তুলেই পরিচিত। সারার কেরিয়ার নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকার ওরির নেই বলে দাবি করেছেন অনেকেই।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ওরির ‘পালটা’ কামড়: ওরি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতেও আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া মানেই লোকসানে পড়া। নাম না করে সারার দিকে লক্ষ্য করে তিনি লেখেন, ‘অনেকেই লাইমলাইটে থাকার জন্য বন্ধুত্ব করে, আবার কাজ মিটে গেলে ভুলে যায়।’
সারা আলি খান অবশ্য এই পুরো বিষয়টি নিয়ে এখনও পর্যন্ত সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি। তবে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সারা জানিয়েছেন, তিনি অযাচিত বিতর্ক থেকে দূরে থাকতে চান।
২০১৮ সালে সুশান্ত সিং রাজপুতের সাথে কেদারনাথ ছবিতে বলিউডে পা রেখেছিলেন। ছবিটি বক্স অফিসে সাফল্য পেয়েছিল। এরপরে তিনি রোহিত শেঠির সিম্বাতে রণবীর সিংয়ের সাথে একটি ব্লকবাস্টার উপহার দিয়েছিলেন। যাইহোক, লাভ আজ কাল এবং কুলি নং ১ সহ তার পরবর্তী কয়েকটি চলচ্চিত্র বক্স অফিসে ভাল পারফর্ম করতে পারেনি। সম্প্রতি অনুরাগ বসুর 'মেট্রো ইন দিনো' ছবিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। আদিত্য রায় কাপুর, নীনা গুপ্তা, অনুপম খের, পঙ্কজ ত্রিপাঠি এবং কঙ্কনা সেন শর্মা অভিনীত এই ছবিটি বক্স অফিসে দুর্বল পারফরম্যান্স করেছে। আগামিতে সারাকে আয়ুষ্মান খুরানার সাথে পতি পত্নী অউর ওহ দো ছবিতে দেখা যাবে। ছবিতে ওয়ামিকা গাব্বি এবং রাকুল প্রীত সিংও অভিনয় করেছেন এবং এই বছরের শেষের দিকে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।