Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    উলঙ্গ হয়ে গাছে চড়ছেন, রান্না করছেন, নামছেন নদীতে! বিদ্যুৎ জামওয়ালের এরকম ছবি শেয়ার করল কে?

    Vidyut Jammwal: বলিউডের অ্যাকশন হিরো বিদ্যুৎ জামওয়াল প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের কারণে খবরের শিরোনামে থাকেন। এরই মধ্যে ইনস্টাগ্রামে নিজের কিছু নগ্ন ছবি শেয়ার করেছেন তিনি, যা ভাইরাল হয়েছে।

    Published on: Jan 10, 2026 4:53 PM IST
    By Tulika Samadder, मुंबई
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড অভিনেতা বিদ্যুৎ জামওয়াল একদিকে বড় পর্দায় তাঁর পাওয়ার প্যাকড অ্যাকশন দিয়ে দর্শকদের হাততালি উপভোগ করেন, অন্যদিকে তিনি অফস্ক্রিনেও ভক্তদের হৃদয়ে রাজত্ব করেন। বিদ্যুৎ জামওয়াল তাঁর ফিটনেস এবং দেশি স্টাইলের জন্য প্রায়শই খবরের শিরোনামে থাকেন। এরই মধ্যে ফের একবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন কিছু শেয়ার করে বসেছেন, যা নিয়ে তো রীতিমতো হইচই।

    উলঙ্গ বিদ্যুৎ জামওয়াল, ফেরালেন রণবীর সিং-এর স্মৃতি।
    উলঙ্গ বিদ্যুৎ জামওয়াল, ফেরালেন রণবীর সিং-এর স্মৃতি।

    বিদ্যুৎ জামওয়াল দেখা দিলেন নগ্ন শরীরে। অভিনেতা ইনস্টাগ্রামে নিজের তিনটি ছবি শেয়ার করেছেন। এই ছবিগুলিতে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা গিয়েছে। ২টি ছবিতে, তাঁকে জঙ্গলে বসে থাকতে দেখা যায়, যখন একটি ছবিতে তাঁকে নদীতে স্নান করতে দেখা যায়। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ জামওয়ালকে নদীর তীরে বসে চা বানাচ্ছেন। সব কটি ছবিতেই বিদ্যুৎ জামওয়ালকে বিনা জামাকাপড়ে দেখা যায়। বিদ্যুৎ জানান, স্থানীয় রাখাল মোহর সিং তাঁর ছবি তুলেছেন।

    এই ছবিগুলির সঙ্গে একটি দীর্ঘ ক্যাপশন লিখেছেন বিদ্যুৎ জামওয়াল। ক্যাপশনে জানিয়েছেন যে, তিনি গত ১৪ বছর ধরে এটি করছেন। বিদ্যুৎ বলেছিলেন যে প্রতি বছর তিনি প্রায় ৭-১০ দিন একা কাটান। বিদ্যুৎ আরও বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর কমফোর্ট লেভেলের বাইরে সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

    ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘কালারিপায়াত্তুর ছাত্র হিসেবে প্রতি বছর প্রকৃতির মধ্যে সময় কাটাই। এটাকে 'সহজা' বলে। 'সহজা' কথাটির অর্থ হল, প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে ফিরে আসা, প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগ আর অভ্যন্তরীণ সচেতনতার মধ্যে জীবন যাপন করা।’

    ক্যাপশনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ তাঁর পরবর্তী ছবি 'ক্র্যাক'-এর মুক্তির তারিখও ঘোষণা করেছেন। ক্র্যাক ২০২৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এ মুক্তি পাবে। বিদ্যুতের পোস্টে কেউ তাঁকে দেশি টারজান বলে ডাকছেন, আবার কেউ তাঁকে অ্যানিমালের জন্য পারফেক্ট বলছেন। একইসঙ্গে কেউ কেউ তির্যক মন্তব্যও করেছেন।

    একই সঙ্গে রণবীর সিংকে নিয়েও অনেক মন্তব্য রয়েছে। এটি উল্লেখযোগ্য যে, ২০২২ সালের জুলাই মাসে রণবীর সিং একটি ম্যাগাজিনের জন্য কিছু ফটোশুট করেছিলেন। এই ছবিতে রণবীর সিংকে নগ্ন অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে একদিকে যেখানে তাঁকে অনেক ট্রোল করা হয়েছিল, অন্য দিকে ছিল প্রচুর সমর্থন।

    News/Entertainment/উলঙ্গ হয়ে গাছে চড়ছেন, রান্না করছেন, নামছেন নদীতে! বিদ্যুৎ জামওয়ালের এরকম ছবি শেয়ার করল কে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes