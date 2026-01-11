বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন নূপুর, খ্রিস্টান মতে হল রাজকীয় অনুষ্ঠান
অবশেষে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন নূপুর স্যানন। শনিবার অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি উদয়পুরে খ্রিস্টান নীতি মেনে নতুন জীবন শুরু করলেন কৃতি স্যাননের বোন। রবিবারে অর্থাৎ ১১ জানুয়ারি হিন্দু রীতি মেনে আবার বিবাহ সারবেন তাঁরা।
দম্পতির পক্ষ থেকে এখনও বিয়ের কোনও ছবি পোস্ট না করা হলেও ইতিমধ্যেই নূপুরের বিয়ের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।
এদিন নুপুর পরেছিলেন একটি সাদা রঙের অফ সোল্ডার গাউন, যাতে ছিল ফুলের লেসের কারুকার্য করা। সঙ্গে ছিলেন মানানসই লম্বা সাদা ভেল। মুক্ত বসানো কানের দুল, মানানসই মেকআপ, সব মিলিয়ে একেবারে অসাধারণ রূপসীর মতো দেখতে লাগছিল নূপুরকে।
স্টেবিন পরেছিলেন একটি ক্রিম রঙের ট্যাক্সিডো। সঙ্গে সাদা শার্ট, স্টাইলিশ ব্লেজার এবং ট্রাউজার। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর দম্পতিকে দেখা যায় একটি থ্রি টায়ার কেক কাটতে, স্টেবিনকে দেখা যায় শ্যাম্পেনের বোতল খুলে উদযাপন করতে এই বিশেষ দিনটি।
প্রসঙ্গত, গত ৯ জানুয়ারি ছিল নুপুরের গায়ে হলুদ এবং সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। সেদিনও নুপুরকে দেখতে লাগছিল রাজকন্যার মত। বিয়েতে অতিথি হয়ে এসেছিলেন দিশা পাটানি, মৌনি রায়ের মত একাধিক তারকা।