প্রেম দিবসেও ডায়েটে-নো ফাঁকিবাজি! সুগার ফ্রি কেক কেটে দিন উদযাপন করলেন নুসরত-যশ

উৎসব হোক অথবা বিশেষ দিন, এক আধদিন ডায়েটে ফাঁকিবাজি চলে! পুজোয় কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া হোক অথবা বিয়ে বাড়ি, এই দিনগুলো আর নিয়ম মেনে চলা যায় না। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা প্রত্যেকদিন নিজেকে নিয়মে এমন ভাবে বেঁধে রেখেছেন, যাতে কোনও স্পেশাল দিন সেই নিয়ম ভঙ্গ করতে পারে না।
তেমনই একজন ফিটনেস ফ্রিক জুটি হল নুসরত জাহান এবং যশ দাশগুপ্তের জুটি। প্রেম দিবস উপলক্ষে যখন অন্যেরা রেস্টুরেন্টে ডিনার করছেন এবং নিজেদের মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন তখন বাড়িতেই কেক কেটে দিনটি উদযাপন করলেন এই জুটি।
কিন্তু এ যে সে কেক নয়। এ হল সুগার ফ্রি কেক, অর্থাৎ এই বিশেষ দিনেও নিজেদের ফিটনেসের কথা মাথায় রেখেই স্পেশাল দিন উদযাপন করেছেন তাঁরা। তবে খাবারের দিকে যতই কাটছাট হোক না কেন, ভালোবাসায় কিন্তু বিন্দুমাত্র খামতে পড়েনি।
ভালোবাসার দিন উপলক্ষে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করতে দেখা গিয়েছে দুজনকেই। একদিকে যশ যেমন বিভিন্ন ট্রিপের ছবি পোস্ট করেছেন এই ভালোবাসার দিন উপলক্ষে যার ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, কোন বড় ক্যাপশন নয় শুধুমাত্র তুমি আর আমি, শুভ ভ্যালেন্টাইন ডে।
প্রসঙ্গত, সম্পর্কের শুরুর দিন থেকেই বিতর্কের মধ্যে থাকলেও সেই সমস্ত রটনাকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে নিজের জীবনে সব সময় এগিয়ে গিয়েছেন নুসরত। সঙ্গী হয়েছেন যশ। এই মুহূর্তে একমাত্র সন্তানকে নিয়ে সুখে সংসার করছেন এই দুই তারকা।