পরিবারের সঙ্গে পাহাড়ের কোলে ছুটি কাটাচ্ছেন নুসরত, তুলে ধরলেন কিছু মুহূর্ত
চলতি বছর দুর্গাপুজোয় মুক্তি পেয়েছে রক্তবীজ ২, যেখানে নুসরতের একটি নাচ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়। তারপরেই স্বামী সন্তানকে নিয়ে দুর্গাপুজোয় আনন্দ করতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। এবার কাজের ফাঁকে ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে গেলেন অভিনেত্রী। সঙ্গে স্বামী সন্তান এবং পরিবারের আরও দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।
চলতি বছর দুর্গাপুজোয় মুক্তি পেয়েছে রক্তবীজ ২, যেখানে নুসরতের একটি নাচ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়। তারপরেই স্বামী সন্তানকে নিয়ে দুর্গাপুজোয় আনন্দ করতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। এবার কাজের ফাঁকে ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে গেলেন অভিনেত্রী। সঙ্গে স্বামী সন্তান এবং পরিবারের আরও দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।
সোশ্যাল মিডিয়ায় একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন নুসরত যার প্রথমটিতে দেখা যাচ্ছে হাতে ফুল নিয়ে পাহাড়ের কোলে বসে রয়েছেন অভিনেত্রী। হাতে ফোন নিয়ে ব্যস্ত কিছু দেখতে। দ্বিতীয় ছবিটি একান্তই যশ এবং নুসরতের ঘনিষ্ঠা মুহূর্তের ছবি। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ছবি তোলেন নায়িকা।
এরপর ঠান্ডার মধ্যে গরম গরম কফি খেতে খেতে ছবি তোলেন তিনি। ছবি তোলেন পরিবারের আরও দুই সদস্যের সঙ্গে। পরিবারের সকলের সঙ্গে দুই পোষ্যকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন অভিনেত্রী। ছোট্ট ইশানকেও দেখতে পাওয়া যায় একটি ছবিতে। লাল সোয়েটার এবং চোখে সানগ্লাস পরে মায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তোলে সে।
বহুদিন বাদে পরিবারের সঙ্গে এমন নিখাদ আনন্দ করতে দেখা গেল অভিনেত্রীকে। মাঝে স্বামীর সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হলেও তা বর্তমানে মিটে গিয়েছে এবং আবার সবকিছু নিজেদের মধ্যে ঠিক করে দিয়েছেন অভিনেত্রী। তাই এখন কাজের ফাঁকে শুধুই বেড়ানো ও আনন্দ।
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে স্নেহা শেট্টি কোহলি পরিচালিত একটি হিন্দি মিউজিক ভিডিয়োয় অভিনয় করেছেন নুসরত। টিপস মিউজিকের অধীনে কুমার তুরানি প্রযোজিত এই মিউজিক ভিডিয়োয় নুসরতের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন বলিউড অভিনেতা প্রিয়ঙ্ক শর্মা। পাপনের গাওয়া গান ‘হাতে লেহরায় কঙ্কন তেরা’ গানের তালে তালে নাচ করেছিলেন এই দুই তারকাকে।
উত্তর কলকাতার লাহা বাড়িতে চলছিল শ্যুটিং। সেটে বসন্তকালে তৈরি করা হয়েছিল দুর্গাপুজোর আবহ। আমের পল্লব থেকে শুরু করে সাবেকি সাজ সবকিছু মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছিল দুর্গাপুজোর থিম। শ্যুটিং ফ্লোরে বাঙালি মেয়ের সাজে সেজে উঠতে দেখা যায় নুসরতকে। আটপৌরে শাড়ি, গা ভর্তি গয়না সবকিছু মিলিয়ে অসাধারণ দেখতে লাগছিল অভিনেত্রীকে। সবকিছু মিলিয়ে কলকাতার লাহা বাড়িতে ধরা দিল যেন এক টুকরো শরৎকাল।
News/Entertainment/পরিবারের সঙ্গে পাহাড়ের কোলে ছুটি কাটাচ্ছেন নুসরত, তুলে ধরলেন কিছু মুহূর্ত