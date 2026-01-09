Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    পার্টি মুডে নয়, স্বামী সন্তানকে পাশে নিয়ে ঘরোয়াভাবে জন্মদিন পালন নুসরতের

    দেখতে দেখতে ৩৬ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন অভিনেত্রী নুসরত জাহান। তবে ঝা চকচকে বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ নয় বরং পরিবার এবং ঘনিষ্ঠদের উপস্থিতিতে খুব সাদামাটা ভাবে জন্মদিন পালন করলেন তিনি। স্বামী এবং সন্তানকে পাশে নিয়ে কাটলেন কেক।

    Published on: Jan 09, 2026 6:45 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দেখতে দেখতে ৩৬ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন অভিনেত্রী নুসরত জাহান। তবে ঝা চকচকে বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ নয় বরং পরিবার এবং ঘনিষ্ঠদের উপস্থিতিতে খুব সাদামাটা ভাবে জন্মদিন পালন করলেন তিনি। স্বামী এবং সন্তানকে পাশে নিয়ে কাটলেন কেক।

    স্বামী সন্তানকে পাশে নিয়ে ঘরোয়াভাবে জন্মদিন পালন নুসরতের
    স্বামী সন্তানকে পাশে নিয়ে ঘরোয়াভাবে জন্মদিন পালন নুসরতের

    টলিউডের অন্যতম সুন্দরী নুসরতের জীবন যেন বিতর্কে ভরা। প্রেম জীবন থেকে শুরু করে সংসার, এমনকি সন্তানকে জন্ম দেওয়ার পরেও তৈরি হয়েছে একাধিক বিতর্ক। যদিও এই সমস্ত বিতর্কে কখনও কর্ণপাত করতে দেখা যায়নি অভিনেত্রীকে।

    আরও পড়ুন: 'ভিনি দিদি আকাশ থেকে…', বয়স সবে ১০ মাস, মেয়েকে কুকুরদের ভালোবাসার পাঠ দিচ্ছেন অনিন্দিতা

    স্বামী যশ দাশগুপ্ত ও ছেলে ঈশানকে নিয়ে বেশ সুখেই রয়েছেন তিনি। নিজের জন্মদিনটাও পালন করলেন ভীষণ সাদামাটাভাবে। জন্মদিনের বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী যেখানে একটি সাদা এবং গোলাপি রঙের কেক কাটতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে।

    বার্থডে গার্ল পরেছিলেন একটি কালো রংয়ের হাইনেক গেঞ্জি, সঙ্গে সাদা রঙের কোট এবং সাদা রঙের প্যান্ট। যশ পরেছিলেন একটি সাদা কালো ডোরাকাটা শার্ট, ঈশান পরেছিলেন একটি নীল রঙের গেঞ্জি, সঙ্গে কালো রঙের জ্যাকেট।

    তবে শুধু নিজের ছেলে নয়, দুই সারমেয় সন্তানকেও কেক খাওয়াতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। বাড়ির গৃহ সহায়িকা থেকে শুরু করে ঘনিষ্ঠদের দেখা যায় অভিনেত্রীর পোস্ট করা ছবিতে। বোঝাই যাচ্ছে, এই বছরের জন্মদিন একদম সাদামাটাভাবেই পালন করেছেন তিনি।

    ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘আমার জন্মদিনে ভাগ করা প্রতিটি শুভেচ্ছা, প্রতিটি ভালো কথা এবং প্রতিটি চিন্তার জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। আমি আপনার ভালবাসা আমার সাথে বহন করি এবং আমার এগিয়ে যাওয়ার পথে বিনীতভাবে আপনার আশীর্বাদ এবং উষ্ণতা কামনা করি। আমার দিনটিকে সুন্দর, অর্থপূর্ণ এবং সত্যিই বিশেষ করে তোলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।’

    আরও পড়ুন: ‘২৭ স্তর ঝরিয়েছি ’আমি'-কে…', শ্রীচৈতন্য হয়ে ওঠার কাহিনি শোনালেন দিব্যজ্যোতি

    গত বছরের প্রথম দিকে স্বামীর সঙ্গে কিছু সমস্যা তৈরি হয় অভিনেত্রীর, যার ঝলক দেখতে পাওয়া গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে পরবর্তীকালে তা মিটে যায় এবং গত বছর দুর্গাপুজোয় গোটা পরিবারের সঙ্গে পাহাড়ে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন নুসরত।

    প্রসঙ্গত, গতবছর পুজোর সময় স্নেহা শেট্টি কোহলি পরিচালিত একটি হিন্দি মিউজিক ভিডিওতে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী। টিপস মিউজিকের অধীনে কুমার তুরানী প্রযোজিত এই মিউজিক ভিডিওয় নুসরাতের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন বলিউড অভিনেতা প্রিয়াঙ্ক শর্মা।

    News/Entertainment/পার্টি মুডে নয়, স্বামী সন্তানকে পাশে নিয়ে ঘরোয়াভাবে জন্মদিন পালন নুসরতের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes