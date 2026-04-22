Nusrat Jahan-ED: সকাল থেকে সন্ধ্যা, সাড়ে আট ঘণ্টার ম্যারাথন জেরা শেষে ED অফিস থেকে বেরোলেন নুসরত
Nusrat Jahan -ED: রেশন দুর্নীতি নয়, ফ্ল্যাট প্রতারণার পুরনো মামলাতেই এদিন জেরা করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট।
মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ যখন তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে প্রবেশ করেছিলেন, মুখে ছিল আত্মবিশ্বাসের হাসি। কিন্তু সন্ধ্য়া সাড়ে ছটার পর যখন ইডি অফিস থেকে নুসরত জাহান বেরোলেন, তখন তাঁর চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। ‘সেভেন সেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার’ নামক একটি সংস্থাকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের মামলায় আজ দিনভর জেরার মুখে পড়তে হলো টলিউডের এই প্রথম সারির নায়িকাকে।
জেরায় কী কী জানতে চাইল ED?
এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট মামলায় দ্বিতীয় বার তলব করা হল নুসরতকে। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এদিন নুসরতকে একগুচ্ছ নথিপত্র নিয়ে তলব করা হয়েছিল। তদন্তকারীদের মূল প্রশ্ন ছিল—
যাঁরা ফ্ল্যাট পাননি, তাঁদের টাকা কোথায় গেল?
নুসরত নিজে ওই সংস্থা থেকে কত টাকা ঋণ নিয়েছিলেন এবং তা কীভাবে শোধ করা হয়েছে?
পাম অ্যাভিনিউয়ের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটটি কেনার টাকার উৎস কী?
তদন্তকারীদের দাবি, নুসরতকে বেশ কিছু ব্যাঙ্কিং ট্রানজ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কিছু ক্ষেত্রে অসংলগ্ন উত্তর দিয়েছেন। যদিও অফিসের বাইরে বেরিয়ে নুসরত কোনো দীর্ঘ মন্তব্য করতে চাননি।
ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলা ও নুসরত
প্রসঙ্গত, প্রবীণ নাগরিকদের ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোটি কোটি টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছিল একটি সংস্থার বিরুদ্ধে, যার অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন নুসরত। অভিযোগকারীদের দাবি, নুসরত ওই টাকা নিজের কাজে ব্যবহার করেছেন। যদিও এর আগে এক সাংবাদিক বৈঠক করে অভিনেত্রী দাবি করেছিলেন, তিনি ওই সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে নিজের ফ্ল্যাট কিনেছিলেন এবং সুদ-সহ সেই টাকা ফেরতও দিয়ে দিয়েছেন।
রাজনৈতিক উত্তাপ
ভোটের মরসুম না হলেও নুসরতের এই হাজিরা নিয়ে রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে। বিরোধীদের দাবি, সাধারণ মানুষের রক্ত জল করা টাকায় কেনা বিলাসবহুল জীবনযাপনের হিসাব এবার দিতেই হবে। অন্যদিকে, নুসরতের অনুগামীদের দাবি, তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই তদন্তে সহযোগিতা করছেন।
সাড়ে আট ঘণ্টা জেরার পর আজকের মতো মুক্তি পেলেও, ইডি সূত্রে খবর, নুসরতের দেওয়া বয়ান খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে তাঁকে আবারও তলব করা হতে পারে।
