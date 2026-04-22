    Nusrat Jahan-ED: সকাল থেকে সন্ধ্যা, সাড়ে আট ঘণ্টার ম্যারাথন জেরা শেষে ED অফিস থেকে বেরোলেন নুসরত

    Nusrat Jahan -ED: রেশন দুর্নীতি নয়, ফ্ল্যাট প্রতারণার পুরনো মামলাতেই এদিন জেরা করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট। 

    Apr 22, 2026, 18:50:48 IST
    By Priyanka Mukherjee
    মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ যখন তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে প্রবেশ করেছিলেন, মুখে ছিল আত্মবিশ্বাসের হাসি। কিন্তু সন্ধ্য়া সাড়ে ছটার পর যখন ইডি অফিস থেকে নুসরত জাহান বেরোলেন, তখন তাঁর চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। ‘সেভেন সেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার’ নামক একটি সংস্থাকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের মামলায় আজ দিনভর জেরার মুখে পড়তে হলো টলিউডের এই প্রথম সারির নায়িকাকে।

    জেরায় কী কী জানতে চাইল ED?

    এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট মামলায় দ্বিতীয় বার তলব করা হল নুসরতকে। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এদিন নুসরতকে একগুচ্ছ নথিপত্র নিয়ে তলব করা হয়েছিল। তদন্তকারীদের মূল প্রশ্ন ছিল—

    যাঁরা ফ্ল্যাট পাননি, তাঁদের টাকা কোথায় গেল?

    নুসরত নিজে ওই সংস্থা থেকে কত টাকা ঋণ নিয়েছিলেন এবং তা কীভাবে শোধ করা হয়েছে?

    পাম অ্যাভিনিউয়ের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটটি কেনার টাকার উৎস কী?

    তদন্তকারীদের দাবি, নুসরতকে বেশ কিছু ব্যাঙ্কিং ট্রানজ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কিছু ক্ষেত্রে অসংলগ্ন উত্তর দিয়েছেন। যদিও অফিসের বাইরে বেরিয়ে নুসরত কোনো দীর্ঘ মন্তব্য করতে চাননি।

    ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলা ও নুসরত

    প্রসঙ্গত, প্রবীণ নাগরিকদের ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোটি কোটি টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছিল একটি সংস্থার বিরুদ্ধে, যার অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন নুসরত। অভিযোগকারীদের দাবি, নুসরত ওই টাকা নিজের কাজে ব্যবহার করেছেন। যদিও এর আগে এক সাংবাদিক বৈঠক করে অভিনেত্রী দাবি করেছিলেন, তিনি ওই সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে নিজের ফ্ল্যাট কিনেছিলেন এবং সুদ-সহ সেই টাকা ফেরতও দিয়ে দিয়েছেন।

    রাজনৈতিক উত্তাপ

    ভোটের মরসুম না হলেও নুসরতের এই হাজিরা নিয়ে রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে। বিরোধীদের দাবি, সাধারণ মানুষের রক্ত জল করা টাকায় কেনা বিলাসবহুল জীবনযাপনের হিসাব এবার দিতেই হবে। অন্যদিকে, নুসরতের অনুগামীদের দাবি, তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই তদন্তে সহযোগিতা করছেন।

    সাড়ে আট ঘণ্টা জেরার পর আজকের মতো মুক্তি পেলেও, ইডি সূত্রে খবর, নুসরতের দেওয়া বয়ান খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে তাঁকে আবারও তলব করা হতে পারে।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

