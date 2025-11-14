Edit Profile
    জন্মের আগে নানা বিতর্ক, ছেলে ইশানের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে শিশু দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন নুসরত

    শিশুদিবসের আবহে ছেলের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানালেন নায়িকা।

    Published on: Nov 14, 2025 4:58 PM IST
    By Sayani Rana
    বিনোদন জগতে আসার পর থেকেই বিতর্কে ভরা অভিনেত্রী নুসরত জাহানের ব্যক্তিগত জীবন। প্রেমিককে নিয়ে একসময় চর্চায় ছিলেন নায়িকা। পরে ব্যাবসায়ী নিখিল জৈনর সঙ্গে ‘বিয়ে’ হোক বা অভিনেতা যশ দাশগুপ্তর সঙ্গে ছেলে ‘ইশানের’ জন্ম দেওয়া সবটা নিয়েই দানা বেঁধেছে নানা বিতর্ক। যদিও বেশিরভাগ বিতর্কেই খুব একটা মুখ খুলতে দেখা যায়নি নুসরতকে। আপাতত নিজেদের প্রযোজনা সংস্থা খুলেছেন যশ ও নুসরত একসঙ্গে। আর ছেলে ইশানকে বড় করা, এই নিয়েই কাটছে জীবন। আর এই সবের মাঝেই এবার শিশুদিবসের আবহে ছেলের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানালেন নায়িকা।

    ছেলের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে শিশু দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন নুসরত
    শুক্রবার নায়িকা তাঁর ইনস্টাগ্রামে ছেলের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে গোলাপি রঙের ড্রেসে দেখা যায় নায়িকাকে। ওয়েট লুক চুলে ধরা দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। অন্যদিকে, ছোট্ট ইশানের পরনে ছিল সাদা টি-শার্ট ও ব্লু হাফ জিন্স। ছবিতে দেখা যায় নুসরত তাঁর ছেলের ঠোঁটে ঠোঁট রেখেছে। স্নেহমাখা সেই ছবি পোস্ট করে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, ‘সকলকে জানাই শুভ শিশুদিবস।’ নায়িকার এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সকলে তাঁকে ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন।

    একজন লেখেন, ‘কী কিউট।’ আর এক অনুরাগী লেখেন, ‘ও মাই গড খুব দামী একটা ছবি।’ আর একজন লেখেন, ‘ইশানকে খুব ভালো লাগে।’ আর একজন মন্তব্য করেন, ‘মায়ের ভালোবাসা।’ আর একজন লেখেন, ‘হ্যাপি চিলডেন্স ডে লিটিল চ্যাম্প। তোমার শৈশব হাসি, শিক্ষা আর ভালোবাসায় ভরে উঠুক।'

    প্রসঙ্গত, করোনা মহামারীর সময় ২০২১ সালে নুসরতের প্রেগন্যান্সির খবর সামনে এসেছিল। তখন মোটামুটি নিখিলের স্ত্রী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন নুসরত। অভিনেত্রী মা হতে চলেছেন জানার পরেই নিখিল স্পষ্ট করেন, সন্তানের বাবা তিনি নন। এরপর জানা যায়, তুরস্কে ধুমধাম করে বিয়ে হলেও, স্পেশাল ম্যারেজ অ্য়াক্ট অনুসারে তা রেজিস্ট্রেশন করানো হয়নি। ফলত বিয়ে ‘অবৈধ’।

    এরপরই নুসরত ও যশের একত্রবাসের খবর আসতে থাকে। এমনকী, যশই নুসরতকে ডেলিভারির জন্য নিয়ে যান হাসপাতালে। ছিলেনও হাসপাতালে ৩ দিন। পরবর্তীতে ইশানের বার্থ সার্টিফিকেট ভাইরাল হয়। স্পষ্ট হয়, যশ ও নুসরতের সন্তান ইশান। বিতর্কও ধীরে ধীরে শান্ত হয়।

