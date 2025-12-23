Edit Profile
    নতুন জীবনের পথে বাণী, মায়ের খুশির জন্য কোন খেসারত দিতে হবে তানিয়াকে?

    নতুন জীবনের পথে অনিরুদ্ধ এবং বাণী। শুধুমাত্র মেয়ের খুশির কথা ভেবেই এই নতুন জীবন বেছে নেয় বাণী কিন্তু অনিরুদ্ধ যে তাকে মনে মনে বড্ড ভালোবাসে তাই ফুলশয্যার রাতে অনিরুদ্ধ বাণীর দিকে বাড়িয়ে দেয় বন্ধুত্বের হাত। অতঃপর সেই বন্ধুর ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে না বাণী।

    Published on: Dec 23, 2025 11:32 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    মায়ের খুশির জন্য কোন খেসারত দিতে হবে তানিয়াকে?
    মায়ের খুশির জন্য কোন খেসারত দিতে হবে তানিয়াকে?

    কিন্তু যে মেয়ের জন্য বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছিল বাণীকে, সেই মেয়ে যদি বিপদে পড়ে? তাহলে কি অনিরুদ্ধর সঙ্গে আবার দূরত্ব তৈরি হয়ে যাবে বাণীর? ‘ও মন দরদিয়া’ ধারাবাহিকের নতুন প্রমো সম্প্রতি মুক্তি পেল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

    নতুন প্রোমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ফুলশয্যার রাতে জোর করে বাণীকে অনিরুদ্ধর ঘরে ঢুকিয়ে দেয় সকলে। কিন্তু এই বিয়ে যে ভালোবাসার নয় তাই দুজনেই ইতস্তত করতে থাকে। বাণী অনিরুদ্ধকে জানায়, সে শুধুমাত্র মেয়ের খুশির জন্যই এই বিয়ে করেছে। অন্যদিকে অনিরুদ্ধ বলে, আমরা শুধুমাত্রই বন্ধু।

    ফুলশয্যার রাতে একে অপরের সঙ্গে যখন সময় কাটাচ্ছে বাণী ও অনিরুদ্ধ ঠিক তখনই অনিরুদ্ধর ফোনে আসে একটি কল, নেপথ্যে শোনা যায় একটি মহিলা কন্ঠ, যে খবর দেয় বাণীর মেয়ে কিডন্যাপ হয়ে গিয়েছে। এই কথা শুনে খুব স্বাভাবিকভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে বাণী।

    কিন্তু কে কিডন্যাপ করল বাণীকে? এমন একজন ব্যক্তি যে একেবারেই চাইছিল না যে বাণীর আগামী জীবন সুখময় হোক। সে আর কেউ নয় বাণীর প্রাক্তন স্বামী। কিন্তু প্রাক্তন স্ত্রীকে বিপদে ফেলার জন্য নিজের মেয়েকেই কিডন্যাপ করল বিদ্যুৎ?

    বাণীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কি নিজের মেয়ের সর্বনাশ করে ফেলবে বিদ্যুৎ? নাকি পুরোটাই ভয় দেখানোর জন্য করছে সে? বিদ্যুতের কোন শর্তের বিনিময়ে মেয়েকে ফিরিয়ে আনবে বাণী? কী হবে বাণীর সাংসারিক জীবনের ভবিষ্যত?

    প্রসঙ্গত, এই ধারাবাহিকের মাধ্যমে বহু বছর পর আবার ছোট পর্দায় ফিরে এসেছেন রণিতা দাস। অনিরুদ্ধ চরিত্রের অভিনয় করছেন অভিনেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ, বিদ্যুৎ চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা ফাহিম মির্জা।

