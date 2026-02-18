Edit Profile
    O Romeo Box Office: বর্ডার ২ ও মরদানি ৩-কে টক্কর দিয়ে বক্স অফিসে চলছে ও রোমিও! নিজের কোন ছবিকে পিছনে ফেললেন শাহিদ

    শাহিদ কাপুর ও তৃপ্তি ডিমরি অভিনীত 'ও রোমিও' ছবি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি মুক্তির পর ছয় দিন হয়ে গিয়েছে এবং ছবিটি ৪০ কোটিরও বেশি আয় করেছে। ছবিটি আজ সকাল ৭ টা পর্যন্ত ৭ লক্ষ টাকা আয় করেছে।  

    Published on: Feb 18, 2026 12:34 PM IST
    By Tulika Samadder
    বিশাল ভরদ্বাজের ছবি ‘ও রোমিও’ মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করছে। শাহিদ কাপুর এবং তৃপ্তি দিমরির ছবিটি বক্স অফিসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। শাহিদ কাপুরের ছবিটি এখনও পর্যন্ত ভারতে ৪০ কোটি-র সামান্য বেশি আয় করেছে। আয়ের দিক থেকে শাহিদের এই সিনেমা তাঁর ২০১৭ সালের সিনেমা ‘রঙ্গুন’কেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

    শাহিদ কাপুরের ‘ও রোমিও’-র পঞ্চম দিনের আয়

    আজ ১৮ ফেব্রুয়ারি, সকাল ৭টা পর্যন্ত, শাহিদ কাপুরের ছবি ‘ও রোমিও’ ভারতে ৭ লক্ষ টাকা আয় করেছে। পঞ্চম দিনে, ছবিটির বক্স অফিসের আয় ছিল ৫.৯০ কোটি টাকা

    এখনও পর্যন্ত ও রোমিও-র মোট বক্স অফিস সংগ্রহ

    পাঁচ দিনে ভারতে ছবিটি ৪৫.৫১ কোটি টাকা আয় করেছে। শাহিদ কাপুর এবং বিশাল ভরদ্বাজের একসঙ্গে চার নম্বল কাজ ও রোমিও। বিশাল ভরদ্বাজ এর আগে শাহিদের সঙ্গে কামিনে, হায়দার এবং রঙ্গুন ছবিতে কাজ করেছেন। শাহিদ কাপুরের ‘ও রোমিও’ আয়ের দিক থেকে রেঙ্গুনকে ছাড়িয়ে গেছে।

    গত ৫ দিনে ‘ও রোমিও’-র আয়-

    দিনআয়
    প্রথম দিন৯.০১ কোটি
    দ্বিতীয় দিন১৪.৫০ কোটি
    তৃতীয় দিন১১ কোটি
    চতুর্থ দিন৫.১০ কোটি
    পঞ্চম দিন৫.৯০ কোটি

    রঙ্গুন-এর আয়

    ২০১৭ সালে শাহিদ কাপুরের রেঙ্গুন ছবিটি মুক্তি পায়। যেখানে শাহিদের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল কঙ্গনা রানাওয়াতকে। ছবিটি বক্স অফিসে যাকে বলে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। boxofficeindia.com-এর মতে, ছবির বাজেট ছিল ৬১ কোটি টাকা। আর সিনেমাটি বক্স অফিসে ব্যবসা করে মাত্র ২৮.৮২ কোটি টাকা

    শাহিদ কাপুরের ‘ও রোমিও’-র কাস্ট

    শাহিদ কাপুরের ‘ও রোমিও’ সম্পর্কে বলতে গেলে, ছবিটিতে তৃপ্তি এবং শহীদ ছাড়াও অভিনয় করেছেন ফরিদা জালাল, নানা পাটেকর, বিক্রান্ত মাসে, দিশা পাটানি, তামান্না ভাটিয়া এবং অবিনাশ তিওয়ারি। ছবিটি ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। বিশাল ভরদ্বাজের ছবিটি একটি অ্যাকশন-রোমান্টিক ড্রামা।

    ও রোমিওর আইএমডিবি রেটিং কত?

    ও রোমিওর আইএমডিবি রেটিং ৬.৪। প্রসঙ্গত, শাহিদ কাপুরের সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার পর সানি দেওল-বরুণ ধাওয়ানের ‘বর্ডার ২’, এবং রানি মুখোপাধ্যায়ের ‘মর্দানি ৩’-এর কারণে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে।

