    ‘আমি বেশ হতাশ…’, ‘রামায়ণ’-এর টিজার দেখে এবারও কি খুশি নন আইকনিক ‘সীতা’ দীপিকা?

    নীতীশ তিওয়ারির 'রামায়ণ' ঘোষণার পর থেকেই এর তুলনা চলছে রামানন্দ সাগরের টিভি শো-এর সঙ্গে। এবার এই ছবির নতুন টিজার দেখে কী বললেন সেই ধারাবাহিকের সীতা?

    Apr 3, 2026, 09:08:38 IST
    By Swati Das Banerjee
    অবশেষে মুক্তি পেল নীতীশ তিওয়ারির 'রামায়ণ'-এর টিজার। ছবিতে রণবীর কাপুরকে রাম, সই পল্লবীকে সীতা এবং যশের রাবণ চরিত্রে দেখা যাবে। রামানন্দ সাগরের 'রামায়ণ' টিভি শো-এর সঙ্গে তুলনা চলার মাঝেই, এই শো-তে সীতার চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেত্রী দীপিকা চিকলিয়া নতুন টিজারটি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

    ‘রামায়ণ’-এর টিজার দেখে কী খুশি নন আইকনিক ‘সীতা’ দীপিকা?

    রামায়ণ টিজার নিয়ে দীপিকা:

    ইন্ডিয়া টুডে-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা টিজারের প্রশংসা করে বলেন যে তিনি ছবিটি দেখার জন্য উন্মুখ। অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি টিজারটি দেখেছি এবং এটি খুবই জমকালো। দেখতে খুব সমৃদ্ধ লাগছে। সবাইকে খুব ভালোভাবে মানিয়েছে। তাই এখন আমিও এই ছবিটির জন্য অপেক্ষা করছি।’

    এই বক্তব্য শুনে অনেকেরই মনে হচ্ছে দীপিকা এই ছবি নিয়ে তাঁর মত বদলেছন, কারণ তিনি ২০২৪ সালের জুনে একটি প্রকাশনাকে বলেছিলেন, ‘সত্যি বলতে, রামায়ণ নিয়ে যারা ক্রমাগত কাজ করে চলেছেন তাদের নিয়ে আমি বেশ হতাশ কারণ আমার মনে হয় তাদের এটা করা উচিত নয়। আমার মনে হয় না লোকেদের বারবার রামায়ণ তৈরি করা উচিত কারণ প্রতিবার তারা এটি তৈরি করে, তারা নতুন কিছু আনতে চায়। একটি নতুন গল্প, একটি নতুন কোণ, একটি নতুন চেহারা।’ দীপিকা ওম রাউতের ‘আদিপুরুষ’কেও এই সাক্ষাৎকারে সমালোচনা করেছিলেন।

    উল্লেখ্য, অরুণ গোভিল রাম চরিত্রে, রাবণ চরিত্রে অরভিন্দ ত্রিবেদী, লক্ষ্মণ চরিত্রে সুনীল লহরি এবং হনুমান চরিত্রে দারা সিং অভিনীত 'রামায়ণ' ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হওয়ার সময় দীপিকা ঘরে ঘরে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর সীতার চরিত্রে অভিনয় তার কমনীয়তা এবং সরলতার জন্য ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল।

    ‘রামায়ণ’ নিয়ে:

    'রামায়ণ: পার্ট ১' এবং 'পার্ট ২' ভারতের তৈরি সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। নীতীশ তিওয়ারি পরিচালিত, নমিত মালহোত্রা প্রযোজিত এবং যশের সহ-প্রযোজিত এই ছবিটি লিখেছেন শ্রীধর রাঘবন। হান্স জিমার এবং এ.আর. রহমান ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন। ছবির ভিএফএক্স তৈরি করেছে ৮ বার অস্কার জয়ী ডিএনইজি। টিজারটিতে রণবীরকে রাম হিসাবে একটি সংক্ষিপ্ত ঝলক দেখা যায়, যা 'রামায়ণ'-এর বিভিন্ন অধ্যায়কে ইঙ্গিত করে। সই, যশ এবং অন্যান্য চরিত্রের লুক এখনও ছবিতে প্রকাশ করা হয়নি।

    টিজার লঞ্চের দিন নীতীশ বলেন, ‘এই মুহূর্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে ব্যক্তিগতভাবে আমার সাত বছর লেগেছে। চলচ্চিত্র নির্মাণ একটি অনুমানযোগ্য এবং একাকী প্রক্রিয়া। এই সাত বছরের প্রতিটি মুহূর্তে, আমি এই মুহূর্তটি কল্পনা করেছি যে এটি বের হওয়ার সময় প্রতিক্রিয়া কী হবে। আজ, আপনাদের প্রতিক্রিয়া দেখে, আমার মনে হচ্ছে সাত বছর সেই সাত বছরের যোগ্য। অনেক লোক এই ছবিতে কাজ করেছে। আমরা আশা করি আপনাদের সকলের কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা পাব।’

    নমিত বলেন, ‘আমরা অনেক ভালোবাসা দিয়ে এটি (ছবিটি) তৈরি করেছি। আপনি এটি ছেড়ে দেওয়ার আগে, এটি ধরে রাখার একটি অনুভূতি রয়েছে। নীতীশ এবং দলকে ধন্যবাদ। আমি যা তৈরি করেছি তার জন্য আমি গর্বিত। আশা করি আপনারা সবাই এটি পছন্দ করেছেন। আপনি রামায়ণকে বেছে নেন না, রামায়ণ আপনাকে বেছে নেয়।’

    'রামায়ণ: পার্ট ১' ২০২৬ সালের দিওয়ালিতে এবং 'পার্ট ২' ২০২৭ সালের দিওয়ালিতে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

