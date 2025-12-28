ভরা রাস্তায় অঙ্কুশকে একের পর এক চুমু ঐন্দ্রিলার! 'ভাগ্য খুলে গেল…', লিখলেন নেটিজেন

ভরা রাস্তায় অঙ্কুশকে একের পর এক চুমু ঐন্দ্রিলার! 'ভাগ্য খুলে গেল…', লিখলেন নেটিজেন
অঙ্কুশ হাজরা ও ঐন্দ্রিলা সেন টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত জুটি। তাঁরা বহু বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছেন। ছোট পর্দা দিয়ে শুরু করেছিলেন ঐন্দ্রিলা। অন্যদিকে, অঙ্কুশ বরাবর বড় পর্দাতেও রাজ করেছেন। তাঁরা জুটি বেঁধে বেশ কিছু ছবিও উপহার দিয়েছেন। সামনেই তাঁদের নতুন ছবি আসছে। আর তাঁর আগেই প্রকাশ্য রাস্তায় একের পর এক চুমু নায়িকা এঁকে দিলেন অঙ্কুশের গালে।
তাঁদের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। টলিউড অনলাইন নামে এক সংবাদ সংস্থার ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপনের স্ক্রিনে তাঁদের আসন্ন ছবি ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’ সিনেমার টিজার জায়গা পেতেই... আনন্দে মাঝ রাস্তায় অঙ্কুশকে একের পর এক চুমু খেলেন ঐন্দ্রিলা।
তাঁদের এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই নানা মন্তব্য ভরিয়ে দিয়েছেন নেটিজেনরা। একজন লেখেন, ‘অবশেষে আজ অঙ্কুশদার ভাগ্য খুলে গেল। ঐন্দ্রিলা খুশিতে আনন্দে ১০টা চুমু খেল।’
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই ছবির টিজার মুক্তি পেয়েছে। ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’ ছবির টিজার শুরু হতেই দেখতে পাওয়া যায় মা গঙ্গার কাছে অঙ্কুশ নারীদের চরিত্রকে সরল করার আবেদন জানান, যা শুনে অঙ্কুশের বন্ধু বলে, মা গঙ্গা তো নিজেও নারী তাহলে কি করে নারীদের চরিত্র সরল হবে? তবে মা গঙ্গা কিছু না বললেও মা কালী কিন্তু বেশ কয়েকটি চড় মেরে দেয় অঙ্কুশকে।
কিন্তু নারী চরিত্র যে আদতে সত্যিই জটিল সেটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয় যত টিজার এগোয়। টিজার দেখে স্পষ্ট হয়ে যায়, অঙ্কুশ অভিনীত চরিত্রটি একজন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট যিনি বিয়ের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন সুষ্ঠুভাবে।
কিন্তু এই বিয়ের দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই মেয়েদের মনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না সে। কেউ বলে গলদা চিংড়ি খাবে না কেউ আবার বলে সাদা শাড়ি পরে বিয়েতে বসবে। সকলের মনের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় অঙ্কুশকে।
অঙ্কুশ এইভাবে সকলের মন রাখতে রাখতে একদিন হাঁপিয়ে ওঠে, ঠিক তখনই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ঐন্দ্রিলার। এবার শুরু হয় প্রেমের গল্প। ঐন্দ্রিলার প্রেমে পড়ে যায় অঙ্কুশ, কিন্তু একেবারেই অঙ্কুশকে পছন্দ করে না। তারপর? উত্তর মিলবে আগামী ৯ জানুয়ারি।