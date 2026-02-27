ছবির এই ‘যুবক’ আজ টলিপাড়ার জনপ্রিয় ‘বাবা’, পাশের খুদে নামী হিরো; চিনতে পারছেন কি?

সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঝেমধ্যেই স্মৃতির পাতা উল্টে নিজেদের পুরনো ছবি ভাগ করে নেন তারকারা। সম্প্রতি তেমনই একটি অদেখা ছবি নেটপাড়ায় শোরগোল ফেলে দিয়েছে। ছবিতে এক যুবককে দেখা যাচ্ছে একটি খুদে শিশুর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।
ছবির বাঁদিকের সেই যুবকটি আজ বাংলা টেলিভিশনের অত্যন্ত পরিচিত মুখ। কয়েক দিন আগেই শেষ হওয়া জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’-তে তিনি অনিকেতের (নায়ক) বাবার চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছেন। হ্যাঁ, তিনি অভিনেতা অনিমেষ ভাদুড়ী। এটি তাঁর কিশোর বেলা নয়, বরং বলা যায় কেরিয়ারের শুরুর দিকের এক টগবগে যুবক বয়সের ছবি। বর্তমানে পর্দায় তাঁর ‘বাবা’ ইমেজ দর্শকমহলে বেশ প্রশংসিত।
অনিমেষ এবং ঋদ্ধি— দুই পরিবারই থিয়েটার ও অভিনয়ের জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঋদ্ধি যখন নিতান্তই শিশু, সেই সময়কার এই ফ্রেমটি আজ এক অমূল্য স্মৃতি। পর্দার ‘বাবা’ অনিমেষ আর বাস্তবের ‘হিরো’ ঋদ্ধির এই কয়েক দশকের পুরনো রসায়ন দেখে নস্টালজিক হয়ে পড়েছেন অনুরাগীরা। ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ ধারাবাহিকটি মাসখানেক আগেই ইতি টেনেছে। বর্তমানে দুই প্রজন্মের এই দুই শিল্পীই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, তবে ছোটবেলার এই ফ্রেমটি সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন রীতিমতো ভাইরাল।