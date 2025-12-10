‘দারুণ’ বলা Oldays Kitchen-এর মা-ছেলে সুপারহিট! করোনায় টাকার অভাবে বসত বাড়ি করেছিলেন বিক্রি, কীভাবে ঘুরল ভাগ্যের চাকা?

‘দারুণ’ বলা Oldays Kitchen-এর মা-ছেলে সুপারহিট! করোনায় টাকার অভাবে বসত বাড়ি করেছিলেন বিক্রি, কীভাবে ঘুরল ভাগ্যের চাকা?
উষাদেবীর মুখে ‘বাবু খাবি আয়’ শুনে অনেক ছেলেমেয়েই নস্টালজিক হয়ে পড়েন। আর সবচেয়ে ক্যাচ লাইন হচ্ছে, খাবার চেখে দেখার পর নিজস্ব ঢঙে ‘দারুণ’ বলে ওঠা। মা-ছেলের এই জুটির ইউটিউব চ্যানেল খোলার শুরুটা হয়েছিল কিন্তু বেশ অর্থকষ্টের মুখে পড়ে।
Published on: Dec 10, 2025 5:58 PM IST
The Economist
Share via
Copy link
যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটু হলেও অ্য়াক্টিভ, তাঁরা বেশ ভালো করেই পরিচিত ঊষা-র সঙ্গে। আরেকটু বললে হয়তো সুবিধা হবে। Oldays Kitchen-এর ঊষা বিষয়ী। আটপৌরে শাড়ি পরে এক মধ্যবয়স্কা মহিলা কী সুন্দর করে নিঁখুত হাতে একের পর এক রান্না করে চলেছেন। তাতে যেমন খাঁটি বাঙালি পদ থাকে, তেমনই চাইনিজ, মোঘলাই। আর মায়ের সঙ্গে ভিডিয়োতে দেখা যায় ছেলে সুপ্রভকে। ঊষাদেবীর মুখে ‘বাবু খাবি আয়’ শুনে অনেক ছেলেমেয়েই নস্টালজিক হয়ে পড়েন। আর সবচেয়ে ক্যাচ লাইন হচ্ছে, খাবার চেখে দেখার পর নিজস্ব ঢঙে ‘দারুণ’ বলে ওঠা।
জানেন কীভাবে হঠাৎ এই রান্নার চ্যানেল করার কথা মাথায় এল ঊষা আর সুপ্রভর। আসলে করোনা লকডাউনের সময় বড় আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হয় তাঁদের পরিবার। সম্প্রতি এক পডকাস্টে এসে সেই গল্পই শোনালে তাঁরা।
সুপ্রভ জানান, ‘করোনাটা হয়, তখন ব্যবসা একেবারে বন্ধ। ধার দেনা হয়ে গেছে। রীতিমতো লোক এসে ধমকাচ্ছে টাকার জন্য।’ ঊষা বলেন, সুপ্রভ তাঁর বাবাকে পরামর্শ দেন, ‘এই বাড়িটুকুই তো আছে, তুমি বেঁচে দাও।’ এরপর ভাগ্য ফেরায় একটা আইডিয়া। সুপ্রভ ঠিক করে মা-র রান্নাই দেখাবে সে সকলকে।
ঊষা জানান, ‘ও বলে এই যে তুমি রান্না করো, তাঁর সঙ্গে ছড়ার মতো করে দুটো লাইন বলবে। আর রান্না হওয়ার পর, স্বাদ নিয়ে দারুণ বলবে’! ব্যস, তারপরের পথচলা কোনো স্বপ্নের থেকে কম নয়। মা-ছেলের ভিডিয়ো এখন আসতে না আসতেই ভাইরাল। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ফেসবুকে তাঁদের ফলো করেন ১.৭ মিলিয়ন মানুষ। ইউটিউবে ফলোয়ার্স ৩.৫৫ মিলিয়ন। আর ইনস্টায় সবচেয়ে বেশি, ৬ লাখ ১৯ হাজার।
উষা আরও জানালেন, কোনদিন কী রান্না হবে থেকে শুরু করে ভিডিয়ো বানানো, সবটা করেন ছেলে সুপ্রভ নিজের হাতে। শুধু তাই নয়, পুরনো দিনের রান্নাগুলো যেমন মা করে নিজস্ব পদ্ধতিতে, তেমন আধুনিক রান্নাগুলো আবার করেন সুপ্রভই। এর পাশাপাশি, মাকে পরিপাটি করে তিনি পরিয়ে দেন শাড়ি, বেঁধে দেন চুল, যত্ন করে সাজিয়ে দেন তিনি মা-কে। রাস্তায় আজকাল উষাদেবীকে দেখলে লোক বলে ওঠে, ‘ওই যে দারুণ যাচ্ছে’! আর ছেলেকে দেখলেই ‘ওই যে বাবু রে…’
News/Entertainment/‘দারুণ’ বলা Oldays Kitchen-এর মা-ছেলে সুপারহিট! করোনায় টাকার অভাবে বসত বাড়ি করেছিলেন বিক্রি, কীভাবে ঘুরল ভাগ্যের চাকা?