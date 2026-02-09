Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Aamir Khan: আছাড় খেয়েও ‘পারফেক্ট’! পিকলবল কোর্টে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আমির, তারপর কী ঘটল?

    মুম্বইয়ের এক স্পোর্টস ক্লাবে পিকলবল খেলতে গিয়ে সটান ধরাশায়ী হলেন মিস্টার পারফেকশানিস্ট। তারপর কী কাণ্ড ঘটালেন আমির খান?

    Published on: Feb 09, 2026 10:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বয়স তো কেবল ক্যালেন্ডারের পাতায় আটকে থাকা কিছু সংখ্যা মাত্র! ষাটের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও সে কথা ফের প্রমাণ করলেন বলিউডের ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’। তবে এবার ক্যামেরার সামনে নয়, একেবারে খেলার মাঠে। মুম্বইয়ের এক স্পোর্টস ক্লাবে পিকলবল খেলতে গিয়ে সটান আছাড় খেলেন আমির খান। কিন্তু পড়ে গিয়েও যেভাবে পরিস্থিতি সামাল দিলেন অভিনেতা, তাতে ধন্য ধন্য করছেন অনুগামীরা।

    আছাড় খেয়েও ‘পারফেক্ট’! পিকলবল কোর্টে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আমির, তারপর কী ঘটল?
    আছাড় খেয়েও ‘পারফেক্ট’! পিকলবল কোর্টে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আমির, তারপর কী ঘটল?

    লগন-এর মেজাজে মাঠ কাঁপানো

    মুম্বইয়ের ভ্যাপসা গরমে তখন ঘাম ঝরানো প্র্যাকটিস চলছে। বিপক্ষকে টেক্কা দিতে গিয়ে একটি জোরালো শট ফেরাতে যান আমির। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা মাটিতে ধরাশায়ী হলেন অভিনেতা। উপস্থিত লোকজন তো বটেই, এমনকি ক্যামেরার ওপারে থাকা পাপারাৎজিরাও ‘গেল গেল’ রবে তেড়ে যান। মনে করা হয়েছিল, বেশ বড়সড় চোটই পেয়েছেন তিনি। কিন্তু আমিরের আসল ‘পারফরম্যান্স’ তখনও বাকি ছিল।

    ‘ধুলো ঝেড়ে’ ফের লড়াইয়ে

    মাটিতে পড়ার পর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করেননি অভিনেতা। কারও সাহায্য ছাড়াই স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। শরীরে ধুলোবালি তখনও লেগে, কিন্তু মুখে সেই চেনা চওড়া হাসি। ব্যথাকে একপাশে সরিয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইশারায় জানিয়ে দিলেন, ‘অল ইজ ওয়েল’। এরপর আবার র‍্যাকেট হাতে যে কে সেই! চোট নিয়ে ন্যাকামি নয়, বরং পুরোদস্তুর স্পোর্টসম্যান স্পিরিট দেখিয়ে ফের কোর্টে নেমে পড়লেন তিনি।

    নেটপাড়ার কুর্নিশ

    এই ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই প্রশংসার বন্যা বয়ে গিয়েছে। কেউ বলছেন, ‘এই বয়সেও কী এনার্জি!’, আবার কারও মতে, ‘পড়ে যাওয়াটাই আসল নয়, পড়ে গিয়ে চটজলদি উঠে দাঁড়ানোটাই আমিরের আসল ম্যাজিক।’ নেটিজেনদের একাংশ আবার রসিকতা করে বলছেন, খেলার মাঠেও আমির যেন চিত্রনাট্য মেনেই ‘পারফেক্ট’ আছাড় খেলেন।

    আমিরকে সম্প্রতি হ্যাপি প্যাটেল: খতারনাক জাসুস ছবিতে দেখা গিয়েছিল, একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি, আসলে এই ছবির প্রযোজক আমির খান। বীর দাস অভিনীত ছবিটি মিশ্র পর্যালোচনা এবং বক্স অফিসে হালকা সাড়া পেয়েছিল। ছবিটি ১৬ই জানুয়ারী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। রজনীকান্তের 'কুলি'তেও বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। আমিরকে শেষবার বড় পর্দায় প্রধান চরিত্রে দেখা গিয়েছিল গত বছর 'সিতারে জমিন পার' ছবিতে। তারে জমিন পারের আধ্যাত্মিক সিক্যুয়াল হিসাবে চিহ্নিত এই ছবিটি বিশ্বব্যাপী ২৬৫ কোটি আয় করেছে। তাঁর আসন্ন প্রযোজনা 'এক দিন'-এ সাই পল্লবীর পাশাপাশি তাঁর ছেলে জুনায়েদ খান অভিনয় করেছেন এবং সম্প্রতি টিজারটি মুক্তি পেয়েছে। অভিনেতা হিসাবে তার পরবর্তী প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেননি, তবে তিনি সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাত্কারে বলেছেন যে তিনি অভিনয়ে মনোনিবেশ করতে চান, তার প্রযোজনা সংস্থার দায়িত্ব তাদের নতুন সিইওর উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

    News/Entertainment/Aamir Khan: আছাড় খেয়েও ‘পারফেক্ট’! পিকলবল কোর্টে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আমির, তারপর কী ঘটল?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes