‘আমি সেই রণবীর নই’, চিনতে পারল না ভক্ত! রণবীর কাপুরকে দীপিকার বর ভেবে বসতেই এল জবাব
সম্প্রতি রামায়ণের জন্য আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এক ভক্ত রণবীর কাপুরকে বলেছিলেন যে তিনি আদিত্য ধরের ধুরন্ধর ছবিতে তাঁর কাজ 'পছন্দ' করেছেন। নীতেশ তিওয়ারি চিৎকার করে বলেন।
বর্তমানে বক্স অফিসে রণবীর সিংয়ের ‘ধুরন্ধর ২’ নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। কিন্তু সেই উন্মাদনার রেশ থেকে পার পেলেন না রণবীর কাপুরও। তাও তাঁর সূদূর লস অ্য়াঞ্জেলেসের ‘রামায়ণ’ ইভেন্টে। সেখানে এক অনুরাগী মজার ছলে রণবীর কাপুরকে ‘ধুরন্ধর’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য অভিনন্দন জানান।
রণবীর সিং ও রণবীর কাপুর, দুই সমসাময়িক অভিনেতার মধ্যে রেষারেষি দীর্ঘদিনের। অভিনয় গুণে এতদিন রণবীর কাপুর বরাবরই বেশি নম্বর নিয়ে পাশ করেছেন। অ্যানিম্যালের বক্স অফিস সাফল্য়ে রণবীরকে এই প্রতিযোগিতায় খানিক এগিয়ে দিয়েছিল। তবে ধুরন্ধর সব হিসাবনিকাশ পালটে দিয়েছে। কিন্তু দীপিকার বর্তমান ও প্রাক্তনের মধ্য়ে পারস্পরিক সম্মানের সম্পর্ক অটুট।
কী ঘটেছিল সেই অনুষ্ঠানে?
বিশাল মিশ্র নামক এক এক্স (টুইটার) ব্যবহারকারী রণবীরের সঙ্গে একটি সেলফি পোস্ট করে এই মজাদার অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেন। তিনি রণবীরকে বলেন, ‘ধুরন্ধর ছবিতে আপনার কাজ আমার দারুণ লেগেছে!’
প্রথমে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে রণবীর কাপুর সংশোধন করে দিতে যান এবং বলেন, ‘না না, ওটা অন্য রণবীর (সিং)…’। ঠিক সেই মুহূর্তেই পাশ থেকে পরিচালক নীতীশ তিওয়ারি হেসে ওঠেন এবং রণবীরকে মনে করিয়ে দেন যে, অনুরাগীটি আসলে তাঁর সঙ্গে মজা করছেন।
ড্রিম ১১ (Dream 11) বিজ্ঞাপনের সেই যোগসূত্র
আসল রহস্যটি লুকিয়ে আছে নীতীশ তিওয়ারিরই পরিচালিত একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞাপনে। যেখানে আমির খান বারবার রণবীর কাপুরকে ‘রণবীর সিং’ বলে ডাকছিলেন। সেই বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়তেই রণবীর কাপুর হো হো করে হেসে ওঠেন এবং বলেন, ‘ওহ! আচ্ছা!’
আইপিএল ২০২৬ এবং ধুরন্ধর জ্বর:
মজার বিষয় হলো, ‘ধুরন্ধর ২’-এর প্রভাব এখন আইপিএলের মাঠেও। সম্প্রতি সূর্যকুমার যাদব জাসপ্রিত বুমরাহকে সিনেমার সংলাপ ধার করে মজা করে জিজ্ঞেস করেছেন, ‘ঘর কি ইয়াদ নেহি আয়ি তুঝে, জাসি?’
দুই রণবীরের নাম নিয়ে এই মিষ্টি বিভ্রান্তি ভক্তদের বেশ বিনোদন দিচ্ছে। একদিকে রণবীর সিং যখন বক্স অফিসে ‘ধুরন্ধর’ হয়ে রাজত্ব করছেন, অন্যদিকে রণবীর কাপুরও ‘রাম’ হিসেবে বিশ্বমঞ্চে নিজেকে মেলে ধরছেন।
বক্স অফিসে ঝোড়ো ব্যাটিং করছো ধুরন্ধর ২। মাত্র ১৫ দিনেই ৯৩৭ কোটি টাকা আয় করেছে এই ছবি। প্রথম কিস্তিতে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে একজন ভারতীয় স্পাই (রণবীর সিং) করাচির বিপজ্জনক ল্যারি (Lyari) এলাকায় গ্যাংস্টারদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেন। কান্দাহার বিমান হাইজ্যাক, ২০০১-এর সংসদ হামলা এবং ২৬/১১-এর মতো ভারতের বুকে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ জঙ্গি হামলার নেপথ্যে থাকা নেটওয়ার্ককে গুঁড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য।
সিক্যুয়েলে কী নতুন?
‘ধুরন্ধর ২’ কেবল অ্যাকশন মুভি নয়, এটি একটি চরিত্রের উত্তরণের গল্প।জাসকিরাত সিং রঙ্গী কীভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে দুর্ধর্ষ হামজা আলি মাজারি হয়ে উঠলেন, তার অরিজিন স্টোরি এখানে চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে। ল্যারির আন্ডারওয়ার্ল্ডে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি পাকিস্তানের ভেতর থেকে ভারতের বিরুদ্ধে চলা ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার দ্বৈত লড়াই লড়েছেন হামজা। ছবিতে অর্জুন রামপালের সঙ্গে রণবীরের মুখোমুখি সংঘাত (Face-off) দর্শকদের গায়ের লোম খাড়া করে দিয়েছে।
তারকাবহুল কাস্টিং:
আদিত্য ধর এই ছবিতে একটি শক্তিশালী টিম তৈরি করেছেন। রণবীরের পাশাপাশি সঞ্জয় দত্তের গাম্ভীর্য এই ছবির বাড়তি পাওনা। আর মাধবনের অভিনয় স্পাই থ্রিলারে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। সারা অর্জুন ও রাকেশ বেদীরা গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্রে তাঁরা নিজেদের ছাপ রেখেছেন।
প্যান-ইন্ডিয়া উন্মাদনা:
হিন্দি ছাড়াও তামিল, তেলুগু, কন্নড় এবং মালয়ালম ভাষায় ছবিটি মুক্তি পাওয়ায় দক্ষিণ ভারতের বক্স অফিসেও এটি দাপট দেখাচ্ছে। আদিত্য ধরের সুনিপুণ পরিচালনা আর রণবীর সিংয়ের কেরিয়ারের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স— এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই আজ ‘ধুরন্ধর ২’ সাফল্যের শীর্ষে।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More