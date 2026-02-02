Edit Profile
    সলমন-আমির-অক্ষয়-অজয়—এক ফ্রেমে চার মহারথী! কোথায় দেখা মিলল? শাহরুখ খান কোথায়?

    বলিউডের চার স্তম্ভ যখন এক ফ্রেমে ধরা দেন, তখন তাকে ‘ঐতিহাসিক’ বলা ছাড়া উপায় থাকে না। সালমান খান, আমির খান, অক্ষয় কুমার এবং অজয় দেবগন— নব্বইয়ের দশকের সেই চার মেগাস্টার এবার একজোট হলেন বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন ‘ভ্যারাইটি’ (Variety India)-র জন্য।

    Published on: Feb 02, 2026 4:30 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    একে একে চার! বলিউড ইন্ডাস্ট্রির গত তিন দশকের ইতিহাস যদি কোনও চারজন মানুষের কাঁধে ভর করে এগিয়ে থাকে, তবে তাঁরা হলেন— সলমান খান, আমির খান, অক্ষয় কুমার এবং অজয় দেবগন। ভক্তদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল তাঁদের একসঙ্গে দেখার। এবার সেই অসম্ভবকে সম্ভব করল আন্তর্জাতিক বিনোদন পত্রিকা ‘ভ্যারাইটি’। ম্যাগাজিনের ভারতীয় সংস্করণের বিশেষ প্রচ্ছদের জন্য এক ফ্রেমে ধরা দিলেন বলিউডের এই চার ‘টাইটান’।

    ইতিহাসের সাক্ষী চার মেগাস্টার: পর্দায় তাঁদের লড়াই, বক্স অফিস কালেকশন আর একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার গল্প সর্বজনবিদিত। কিন্তু বাস্তব জীবনে তাঁদের বন্ধুত্ব যে কতটা অটুট, তা ফুটে উঠল ‘ভ্যারাইটি’র এই বিশেষ ফটোশ্যুটে। কালো স্যুট আর ক্ল্যাসিক লুকে চারজনকেই দেখাচ্ছে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। নেটিজেনদের মতে, এই ছবিটি কেবল একটি ফটোশ্যুট নয়, এটি বলিউডের ‘গোল্ডেন এরা’ বা স্বর্ণযুগের উদযাপন।

    কেন এই মহামিলন? সূত্রের খবর, ভারতীয় সিনেমার বিশ্বজনীন প্রভাব এবং বলিউডের এই চার মহাতারকার দীর্ঘস্থায়ী অবদানকে কুর্নিশ জানাতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে ‘ভ্যারাইটি’। ব্যক্তিগত কেরিয়ারে চারজন চার ভিন্ন ঘরানার ধারক। সলমান যেখানে ‘মাস হিরো’, আমির সেখানে ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’। অন্যদিকে অক্ষয় তাঁর শৃঙ্খলা ও অ্যাকশনের জন্য জনপ্রিয় এবং অজয় তাঁর তীক্ষ্ণ চাহনি আর অভিনয়ের গভীরতায় অনন্য। এই চার শক্তির মিলন স্বাভাবিকভাবেই ইন্টারনেটে ঝড় তুলেছে।

    অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া: ছবিটি প্রকাশ্যে আসতেই কমেন্ট বক্স ভেসে গিয়েছে হাজার হাজার মন্তব্যে। কেউ লিখেছেন, ‘এক ফ্রেমে ৫০০০ কোটি টাকার বেশি বক্স অফিস কালেকশন দাঁড়িয়ে আছে।’ আবার কেউ মজা করে লিখেছেন, ‘এবার কি তবে বড় পর্দায় চারজনকে একসঙ্গে পাওয়ার সময় হয়েছে?’ সলমন-শাহরুখের ‘পাঠান’ বা ‘টাইগার’ কোলাবরেশনের পর, এই চারজনের একসঙ্গে আসা যেন নতুন কোনও বড় ধামাকার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

    শাহরুখ কি নেই? প্রচ্ছদে চারজনকে দেখে অনেক ভক্তই শাহরুখ খানের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে জানা গিয়েছে, এটি একটি নির্দিষ্ট সিরিজের অংশ হতে পারে যেখানে বলিউডের বিভিন্ন মহাতারকাদের আলাদা আলাদাভাবে সম্মান জানানো হবে।

    বলিউডের ‘খানদানি’ গ্ল্যামারের সঙ্গে অক্ষয়-অজয়ের ‘খিলাড়ি’ ও ‘সিংহাম’ মেজাজ মিলেমিশে একাকার। এই ছবি আগামী বহু বছর ভক্তদের হৃদয়ে ফ্রেমবন্দি হয়ে থাকবে।

