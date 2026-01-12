Vidyut Jammawal: নগ্ন হয়ে প্রকাশ্যে রুক্মিণীর নায়ক! বিদ্যুৎ জামওয়ালের গাছে চড়ার ভিডিয়ো ভাইরাল

Vidyut Jammawal: নগ্ন হয়ে প্রকাশ্যে রুক্মিণীর নায়ক! বিদ্যুৎ জামওয়ালের গাছে চড়ার ভিডিয়ো ভাইরাল
বরফ জমাট ঠাণ্ডায় নগ্ন হয়ে শুয়ে ছিলেন দু-দিন আগে, এবার ফের নগ্ন হয়ে প্রকাশ্যে এলেন বিদ্যুৎ জামওয়াল। বিতর্ক মাথাচাড়া দিতেই মুছলেন ভিডিয়ো।
বলিউড হোক বা টলিউড— বিদ্যুৎ জামওয়ালের ফিটনেস এবং স্টান্ট নিয়ে কারও মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এবার তিনি সাহসিকতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করলেন। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্যুৎ একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলেন , যেখানে তাঁকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় তরতরিয়ে একটি উঁচু গাছে চড়তে দেখা গিয়েছে। বিতর্ক মাথাচাড়া দিতেই অভিনেতা সেই ভিডিয়ো সরিয়ে ফেলেন।
কেন রুক্মিণী মৈত্রর বলিউড নায়কের এই নগ্নতা? বিদ্যুৎ জামওয়াল মার্শাল আর্ট বা কালারিপায়াত্তু (Kalaripayattu)-র সাধক। তিনি তাঁর পোস্টে জানিয়েছেন, এটি আসলে একটি যোগিক সাধনা, যার নাম 'সহজ' (Sahaja)। বছরে অন্তত একবার তিনি এভাবে প্রকৃতির কাছে ফিরে যান। বিদ্যুতের কথায়, ‘সহজ মানে হলো নিজের আদিম স্বভাবে ফিরে যাওয়া এবং প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করা।’ বৈজ্ঞানিকভাবেও এর সুফল ব্যাখ্যা করেছেন তিনি,তাঁর মতে এটি শরীরের স্নায়ু ও ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যদিও ভিডিওতে একটি ‘ইভিল আই’ ইমোজি দিয়ে নিজের নিতম্ব ঢাকবার চেষ্টা করেছিলেন অভিনেতা, তবুও তাঁর এই নগ্ন অবতার দেখে অনেকেই ‘ভলগার’ বা ‘অশ্লীল’ বলে কটাক্ষ করেছেন। কেউ কেউ আবার মজার ছলে লিখেছেন, ‘টারজানও তো পাতা পরত, আপনি তো তাও পরেননি!’
বলিউডের গণ্ডি পেরিয়ে বিদ্যুৎ এবার পা রাখছেন হলিউডে। জনপ্রিয় ভিডিও গেম ফ্র্যাঞ্চাইজি 'স্ট্রিট ফাইটার' (Street Fighter)-এর রিবুট ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে 'ধলশিম' (Dhalsim) চরিত্রে। এই ছবিতে তাঁর সাথে দেখা যাবে জেসন মোমোয়া এবং রোমান রেইনসের মতো তারকাদের।
বিদ্যুতের এই বন্য ও সাহসী রূপ দেখে বাঙালি দর্শকও স্তম্ভিত। ২০২১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অ্যাকশন থ্রিলার ছবি 'সনক' (Sanak)-এ বিদ্যুতের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন বাংলার মেয়ে রুক্মিণী মৈত্র। সেটিই ছিল রুক্মিণীর প্রথম বলিউড ডেবিউ। ছবিতে তাঁদের অনস্ক্রিন রোমান্স এবং বিদ্যুতের হাড়হিম করা অ্যাকশন দর্শকদের দারুণ নজর কেড়েছিল। ছবি রিলিজের এত বছর পরেও টিকে রয়েছে দুজনের বন্ধুত্ব। তবে নায়িকা বিদ্য়ুৎ-এর এই ভিডিয়ো দেখলে কী প্রতিক্রিয়া দিতেন তা জানা নেই!
তীব্র তুষারের নিচে ধ্যান করা হোক বা নগ্ন হয়ে গাছে চড়া— বিদ্যুৎ জামওয়াল বারবার বুঝিয়ে দেন যে তিনি গতানুগতিক ছকের বাইরের একজন নায়ক। তবে তাঁর এই 'সহজ' সাধনা নেটপাড়ায় বিতর্কের ঝড় তুলতে কসুর করেনি।