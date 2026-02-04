Salman Khan in Durandhar 2: রণবীরের সঙ্গে এবার সলমন! ‘ধুরন্ধর ২’-এ ‘বড় সাহেব’ হয়ে পর্দায় কাঁপাবেন ভাইজান?

Salman Khan in Durandhar 2: রণবীরের সঙ্গে এবার সলমন! ‘ধুরন্ধর ২’-এ ‘বড় সাহেব’ হয়ে পর্দায় কাঁপাবেন ভাইজান?
সম্প্রতি বলিউডে বক্স অফিসে ঘূর্ণিঝড় তুলেছিল রণবীর সিং অভিনীত ছবি ‘ধুরন্ধর’। ছবিটির আকাশছোঁয়া সাফল্যের ঘোর কাটতে না কাটতেই পরিচালক আদিত্য ধর এই ছবির সিক্যুয়েল নিয়ে হাজির হচ্ছেন। তবে এবার দর্শকদের জন্য রয়েছে এক বিশাল চমক। শোনা যাচ্ছে, ‘ধুরন্ধর ২’-এ রণবীরের পাল্লা দিতে আসছেন স্বয়ং সলমন খান!
কে এই ‘বড় সাহেব’? সিনেমার অন্দরের খবর অনুযায়ী, সিক্যুয়েলের চিত্রনাট্যে ‘বড় সাহেব’ (Bade Sahab) নামের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং রহস্যময় চরিত্র রয়েছে। এই চরিত্রটি আসলে প্রথম পর্বের সমস্ত ঘটনার নেপথ্যে থাকা মাস্টারমাইন্ড। নির্মাতারা এই চরিত্রের জন্য এমন একজনকে খুঁজছিলেন যার স্ক্রিন প্রেজেন্স দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করবে। আর সেই জায়গাতেই উঠে এসেছে সলমন খানের নাম।
সলমন-রণবীর জুটির রসায়ন: যদি সলমন খান এই প্রজেক্টে সবুজ সংকেত দেন, তবে ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এটি অন্যতম বড় কোলাবরেশন হতে চলেছে। একদিকে রণবীরের এনার্জি আর অন্যদিকে সলমন খানের‘লার্জার দ্যান লাইফ’ ইমেজ— দুইয়ে মিলে বক্স অফিসে আগ্নেয়গিরি তৈরি হবে বলে মনে করছেন ট্রেড অ্যানালিস্টরা।
অফিশিয়াল ঘোষণা কি হয়েছে? এখনও পর্যন্ত প্রযোজনা সংস্থা বা সলমন খানের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক সিলমোহর দেওয়া হয়নি। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, সলমনের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা ইতিবাচক দিকেই এগোচ্ছে। সলমন নিজেও এই ধরনের অ্যাকশন-প্যাকড চিত্রনাট্যে কাজ করতে আগ্রহী।
দেশের বক্স অফিসে অচিরে ১০০০ কোটির গণ্ডি পার করেছে ধুরন্ধর। ছবির সিকুয়েল ঘিরে উন্মাদনার পারদ তুঙ্গে। যদি শেষ পর্যন্ত সলমন খান ‘বড় সাহেব’ হিসেবে ‘ধুরন্ধর ২’-এ যোগ দেন, তবে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের উন্মাদনা সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে।
ধুরন্ধরে এসপি আসলাম মানে অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত বড় সাহেবের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এরপরে, আমরা রণবীর সিং ওরফে হামজার ডায়েরিতে নামটি দেখতে পাই, যখন তিনি অক্ষয় খান্নার চরিত্র রেহমান ডাকাইতের নাম একটি পৃষ্ঠা থেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন। সম্প্রতি ভাইজানের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যা অনেক নেটিজেনকে ভাবতে বাধ্য করেছে যে তাকে ধুরন্ধর 2 এ বড়ে সাহেবের চরিত্রে কাস্ট করা হয়েছে কিনা। কিছু ভক্ত খুব উচ্ছ্বসিত, অন্যদিকে অনেকে দাবি করছেন এটি পুরোনো ছবি। অনেকের মতে ছবিটি এআইয়ের সাহায্য়ে বানানো। এখন দেখবার সত্যি কি ছবির সিকুয়েলে দেখা মিলবে সলমনের? চলতি বছর মার্চেই মুক্তি পাবে ধুরন্ধর ২। হাতে রয়েছে মাত্র দু-মাস।