Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ভাত-ডাল-মাছের ঝোল-রসগোল্লা খেয়েও ফিট থাকেন টোটা! কীভাবে, ফাঁস করলেন ডায়েট রহস্য

    টোটা রায় চৌধুরীকে দেখে বোঝার উপয়াই নেই যে, বয়স ৪৫-এর গণ্ডি পেরিয়েছে। অভিনেতার দাবি ভাত-ডাল-মাঝের ঝোল খেয়েই নাকি তিনি থাকেন ফিট। কীভাবে? জানালেন নিজেই। 

    Published on: Feb 09, 2026 2:18 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সম্প্রতি নিজের একটা ছবি দিয়ে সকলকে বেশ চমকেই দিয়েছেন টোটা রায় চৌধুরী। দেখা যাচ্ছে টোটার মাথায় নেই একটিও চুল। চোখের চাহনিও বেশ অন্যরকম। পর্দার ফেলুদার এহেন চেহারা দেখে প্রথমটা সকলেই বেশ চমকে উঠেছিলেন। পরে অবশ্য দুইয়ে দুইয়ে চার করতে কারওর কোো সমস্যা হয়নি। বোঝা গিয়েছিল যে, নতুন কোনো ছবি আসছে অভিনেতার। যেখানে তাঁকে এই লুকে দেখা যাবে।

    কী কী খাবার থাকে টোটার ডায়েটে?
    কী কী খাবার থাকে টোটার ডায়েটে?

    এমনিতে কিন্তু দারুণ ফিটনেস টোটার। দেখে বোঝার উপায়ই নেই যে, বয়স হয়েছে ৪৮। নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। ডায়েটেও থাকে কড়া নজর। তা কী খান তিনি? একবার খোলসা করেছিলেন নিজেই। টোটাই জানিয়েছিলেন যে, কোনো ফ্যান্সি খাবার নয়, বরং অভিনেতার ডায়েটে থাকে ঘরে তৈরি ভাত-ডাল-তরকারি। আর ভাতটাও সাধারণ চালের, ব্রাউন রাইস নয়।

    আরও পড়ুন: অরিজিৎ সিং কি সত্যিই বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন? সত্যি খোলসা করলেন গায়ক নিজেই

    টোটা আনন্দবাজারকে জানিয়েছিলেনন, ‘দু বেলা ভাত খাই। সাদা ভাত। কোনো ব্রাউন রাইস নয়। ডাল,সবজি,মাছের ঝোল, দই. ফল এসব। এসব খেয়েই এতদিন ধরে নিজেকে মেনটেন করেছি।’ সঙ্গে যোগ করলেন, ‘কেউ যদি আপনাদের বলে ওমুক-ওমুক খাবার, এক্সটিক খাবার, ইউরোপ থেকে কিউয়ি, ক্যালিফর্নিয়া থেকে আমন্ড.., কিছু দরকার নেই। সব আমাদের দেশে হয়। ভরপুর হয়।’

    আরও পড়ুন: খুদে ফ্যানের বারংবার অনুরোধেও গলল না মন, চিপস মুখে তুললেন না যিশু! ‘এত হাবভাব কবে হল…’, কটাক্ষ নেটপাড়ার

    এমনকী টোটা ফাঁস করেছিলেন যে, সুযোগ পেলে ডায়েটেও ফাঁকি দেন। তাঁর মতে খাবার দুই ধরনের--হেলথ ফুড আর টেস্ট ফুড। তিনি ৮০-২০ হিসেবে ভেঙে নেন। হেলদি ফুডে কিনোয়া বা স্যালাড নয়, ভাত-রুটিই খান। সঙ্গে মাছ, ডাল, তরকারি, মাংস, দই, ফল। আর টেস্টি খাবারের মধ্যে পড়ে লুচি, কষা মাংস, রসের মিষ্টির মতো খাবার।

    সঙ্গে বুঝিয়ে বলেন যে, সবটাই আসলে ক্য়ালোরি ইনটেকের মধ্যে সঠিক ব্যালেন্স তৈরি করা। অর্থাৎ যাতে শরীর যেটুকু প্রয়োজন ততটাই ক্যালোরি পায়। আর সুষম ডায়েট তখনই হবে যখন তাতে থাকবে প্রোটিন, ফাইবার, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেটের সঠিক ব্যালেন্স।

    কাজের সূত্রে, খবর টোটাকে খুব শীঘ্রই একটি সিনেমাতে দ্বৈত চরিত্রে দেখা যাবে। যে কারণেই করেছিলেন নিজের সেই ‘ন্যাড়া মাথা’র ছবি পোস্ট। আর লিখেছিলেন ‘দু মুখো’।

    News/Entertainment/ভাত-ডাল-মাছের ঝোল-রসগোল্লা খেয়েও ফিট থাকেন টোটা! কীভাবে, ফাঁস করলেন ডায়েট রহস্য
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes