Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'যদি অমৃতা সিং ক্ষমা চান, তাহলে…' সারার সঙ্গে সমস্যা মেটানোর জন্য শর্ত দিলেন ওরি!

    সারা আলি খান এবং ওরির বিরোধ এখন চর্চায়। সম্প্রতি, সারার কেরিয়ার সম্পর্কে ওরির মন্তব্য দু'জনের মধ্যে একটি বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই বিষয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন ওরি।

    Updated on: Jan 28, 2026 1:13 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সারা আলি খান এবং ওরির বিরোধ এখন চর্চায়। সম্প্রতি, সারার কেরিয়ার সম্পর্কে ওরির মন্তব্য দু'জনের মধ্যে একটা বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই বিষয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন ওরি। তিনি সারা আলি খান এবং তাঁর মা অমৃতা সিংয়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, যদি তাঁরাও ক্ষমা চান, তাহলে তিনি এই সমস্যাটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, অমৃতা সিং তাঁকে আঘাত করেছেন।

    'যদি অমৃতা সিং ক্ষমা চান, তাহলে…' সারার সঙ্গে সমস্যা মেটানোর জন্য শর্ত দিলেন ওরি!
    'যদি অমৃতা সিং ক্ষমা চান, তাহলে…' সারার সঙ্গে সমস্যা মেটানোর জন্য শর্ত দিলেন ওরি!

    আরও পড়ুন: 'সর্বোচ্চ আদালতের থেকে এটা মোটেও আশা করিনি…', বনগাঁয় বিতর্কের মাঝেই পথকুকুরদের সুরক্ষা নিয়ে সরব মিমি

    এই পুরো বিতর্ক নিয়ে হিন্দুস্তান টাইমসের সঙ্গে কথা বলেছেন ওরি। তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি কিছুদিন আগে ইনস্টাগ্রামে সারাকে আনফলোও করেছেন। এমনকী বহু বছর ধরে তিনি ইব্রাহিম আলি খানকে ফলো করেননি। ওরি আরও জানান যে, সারার সঙ্গে বন্ধুত্ব করায় তাঁর মা অমৃতা সিং তাঁকে প্রচন্ড আঘাত দিয়েছিলেন। তিনি আজও তা ভুলতে পারেননি।

    সারা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য প্রসঙ্গে ওরি বলেন, ‘আমার মনে হয় না যে, আমি ওঁর সম্পর্কে কিছু ভুল বলেছি। আমি কেবল একটা ছোট্ট রসিকতা করছিলাম। কিন্তু সেটা ওঁর কেরিয়ার নিয়ে কটাক্ষ ছিল না। আমি নিশ্চিত যে, ও নিজে থেকে কখনই খারাপ মনে করেনি।’

    আরও পড়ুন: প্রেমচর্চার মাঝেই মধ্যরাতে সাহেবের সঙ্গে জন্মদিন উদযাপন সুস্মিতার! হাতে হার্ট সাইন বানিয়ে তুললেন ছবিও

    ওরির কথায়, ‘নেটদুনিয়ায় সারার ছবি নিয়ে প্রায়ই দেখি হাসি ঠাট্টা করা হচ্ছে। আর এটা সব থেকে বেশি দেখা যায় নায়িকার ছবি নিয়ে। দেখা যায় তাঁর নানা ছবির দৃশ্য ব্যবহার করে এই মিমগুলি তৈরি করা হয়। অনেকেই সব সময় আমার বেকার থাকার জন্যও মজা করে। এটা এতটা গুরুতর নয়।’

    ওরি আরও বলেন যে তাদের মধ্যকার সমস্ত সমস্যা মেটানোর একটা মাত্র উপায় আছে। তিনি বলেন, ‘যদি অমৃতা সিং ক্ষমা চান, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে আমি এটা ভুলে যেতে পারব।’

    উল্লেখ্য, সম্প্রতি সারা আলি খানের ছবি নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন ওরি। তিনি তাঁর মা অমৃতা সিং এবং ইব্রাহিম আলি খানের বান্ধবী অভিনেত্রী পলক তিওয়ারিকে সবচেয়ে খারাপ বলে মজা করেন। তবে, ওরির মন্তব্যের বিষয়ে সারা বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

    News/Entertainment/'যদি অমৃতা সিং ক্ষমা চান, তাহলে…' সারার সঙ্গে সমস্যা মেটানোর জন্য শর্ত দিলেন ওরি!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes