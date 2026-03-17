‘ফ্রি প্যালেস্টাইন…’, অস্কারের মঞ্চে বারডেমের বার্তায় সম্মতি প্রিয়াঙ্কার!

অস্কার নিয়ে ভারতীয়দের আকর্ষণের একমাত্র কারণ ছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। উপস্থাপিকা হিসাবে মঞ্চে দাঁড়িয়ে এদিন বিতর্ক উস্কে দিলেন নায়িকা। বারডেমের মুক্তি প্যালেস্টাইনের আবেদনে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেন অভিনেত্রী।
৯৮তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চ সাক্ষী থাকল এক নজিরবিহীন ঘটনার। প্রথাগত পুরস্কার বিতরণীর মাঝেই যুদ্ধের আবহে মানবিকতার ডাক দিলেন অস্কারজয়ী অভিনেতা হাভিয়ের বারদেম। আর সেই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করছিলেন ভারতের গৌরব প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। বারদেমের রাজনৈতিক বার্তার সমর্থনে প্রিয়াঙ্কার নীরব সম্মতি এখন দেশজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে।
মঞ্চে যা ঘটল:
প্রেজেন্টার হিসেবে ৯৮তম অস্কারের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং হাভিয়ের বারদেম। পুরস্কার ঘোষণার এক পর্যায়ে বারদেম মাইক হাতে নিয়ে গাজা ও ফিলিস্তিনের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে জোরালো কণ্ঠে বলেন, ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’।
প্রিয়াঙ্কার প্রতিক্রিয়া: বারদেম যখন এই স্লোগানটি দিচ্ছিলেন, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তখন তাঁর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোনও শব্দ উচ্চারণ না করলেও, বারদেমের কথার সঙ্গে সহমত পোষণ করে প্রিয়াঙ্কাকে বারবার মাথা নাড়তে দেখা যায়। তাঁর এই ভঙ্গিটি স্পষ্ট করে দেয় যে, গ্লোবাল আইকন হিসেবে তিনিও এই মানবিক আবেদনের সাথে একাত্ম।
সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড়:
মুহূর্তের মধ্যেই এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। রেড কার্পেটে প্রিয়াঙ্কার পোশাক নিয়ে যারা সমালোচনা করছিলেন, তাঁরাও এবার প্রিয়াঙ্কার এই সংহতি প্রকাশের সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন। নেটিজেনদের মতে, ফ্যাশন বিপর্যয়ের চেয়েও বড় কথা হলো সঠিক সময়ে সঠিক বিষয়ের পাশে দাঁড়ানো।
রাজনৈতিক সংহতি ও অস্কার:
অস্কারের মঞ্চে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া নতুন কিছু নয়, কিন্তু প্রিয়াঙ্কার মতো একজন দক্ষিণ এশীয় তারকার এমন হাই-প্রোফাইল মুহূর্তে সংহতি প্রকাশ করাকে অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা। এটি প্রমাণ করে যে বিশ্বমঞ্চে কেবল গ্ল্যামার নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতাতেও ভারতীয় তারকারা পিছিয়ে নেই।