    সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে বড় সিদ্ধান্ত অস্কারের, এবার থেকে সম্প্রচার হবে ইউটিউবে

    এক সময় বড় পর্দা এবং টিভির যে জনপ্রিয়তা ছিল দর্শকদের মধ্যে, সেই উত্তেজনা এখন আর তেমন ভাবে দেখা যায় না। ৯০ দশকে মানুষের মধ্যে ধারাবাহিক অথবা টিভি শো নিয়ে যেভাবে মাতামাতি করতেন দর্শকরা, এখন মুঠোফোনের কল্যাণে তা অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে।

    Published on: Dec 18, 2025 1:44 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    একটা গোটা প্রজন্ম এখন ওটিটি প্লাটফর্ম এবং ডিজিটাল মাধ্যমে নিজেদের বিনোদনের বিকল্প রাস্তা বেছে নিয়েছেন। দর্শকদের এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে এখন বড় বড় পরিচালক অভিনেতা অভিনেত্রীরাও বড় পর্দা ছেড়ে বেছে নিচ্ছেন ডিজিটাল প্লাটফর্মকে। এবার এই স্রোতে গা ভাসিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল অস্কার।

    সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে বড় সিদ্ধান্ত অস্কারের
    সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে বড় সিদ্ধান্ত অস্কারের

    একটা গোটা প্রজন্ম এখন ওটিটি প্লাটফর্ম এবং ডিজিটাল মাধ্যমে নিজেদের বিনোদনের বিকল্প রাস্তা বেছে নিয়েছেন। দর্শকদের এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে এখন বড় বড় পরিচালক অভিনেতা অভিনেত্রীরাও বড় পর্দা ছেড়ে বেছে নিচ্ছেন ডিজিটাল প্লাটফর্মকে। এবার এই স্রোতে গা ভাসিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল অস্কার।

    অস্কারের মতো একটি বিশাল বড় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, যা এতদিন দেখা যেত টিভির পর্দায়, এবার দেখতে পাওয়া যাবে ডিজিটাল প্লাটফর্মে। ১৯৭৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানটি এবিসি চ্যানেলের মাধ্যমেই দেখা যেত এত বছর। কিন্তু অবশেষে সেই পথ চলা শেষ হতে চলেছে।

    বুধবার অর্থাৎ ১৭ ডিসেম্বর একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সাইন্স- এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অবশেষে সেই পথচলা এবার শেষ হতে চলেছে। আগামী দিনে ইউটিউবেই সম্প্রচারিত হবে অস্কার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ২০২৯ সাল থেকে ৫ বছরের জন্য এই যুক্তিবদ্ধ হতে চলেছে অস্কার।

    দর্শকরা যে এই মুহূর্তে তেমনভাবে আর বোকাবাক্সয় আবদ্ধ নেই, মিনিটে মিনিটে কন্টেন্ট দেখে যারা অভ্যস্ত, আগামী দিনে যদি এই ভাবেই টেলিভিশনে অস্কার সম্প্রচারিত হয় তাহলে দর্শকরা যে আর এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করবেন না তা হয়তো বুঝে গিয়েছেন কর্তৃপক্ষ, আর তাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

    প্রসঙ্গত, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে অস্কারের আভিজাত্য এবং দর্শক সংখ্যা দুটোই অনেকটা কমে গিয়েছে। এবিসির সঙ্গে প্রচুর টাকার অর্থের বিনিময়ে চুক্তি করলেও তেমনভাবে লাভ হচ্ছিল না অ্যাকাডেমির, তাই অবশেষে এই বিকল্প রাস্তা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। আগামী দিনে ইউটিউবে এই অনুষ্ঠানের সম্প্রচার দর্শকদের মধ্যে অস্কারের প্রতি চাহিদা আগে থেকে বাড়িয়ে তুলতে পারে কিনা, সেটাই এখন দেখার।

    উল্লেখ্য, সম্প্রতি পরিচালক নীরজ ঘায়ওয়ান-এর 'হোমবাউন্ড' অস্কারে শর্টলিস্টেড হয়েছে। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন ঈশান খট্টর, বিশাল জেটুয়া এবং জাহ্নবী কাপুর। ৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হয়েছে এই ছবি।

