    
    দেখে নিন ২০২৬-এর অস্কার বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা, এই সিনেমাটি পেল ৬টি পুরস্কার

    ৯৮তম অস্কার ২০২৬: বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা।পরিচালক নীরাজ ঘায়ওয়ানের-এর সিনেমা হোমবাউন্ড আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্মের চূড়ান্ত পাঁচে জায়গা করে নিতে আগেই ব্যর্থ হয়। এবারে অস্কারের মঞ্চে প্রেজেন্টার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।ভারতীয়-আমেরিকান প্রযোজক গীতা গন্ধভীর ২টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিলেন।

    Mar 16, 2026, 10:12:51 IST
    By Tulika Samadder
    মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হলো ৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস। এবারের আসরে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল সিনারস এবং ওয়ান ব্যাটেল অফ অ্যানাদার।

    অস্কার ২০২৬।
    পরিচালক রায়ান কুগলারের সিনেমা সিনার্স ১৬টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে রেকর্ড গড়ে। অন্যদিকে পল থমাস অ্য়ান্ডারসন পরিচালিত ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার ১৩টি মনোনয়নের মধ্যে ৬টি পুরস্কার জিতে সবচেয়ে বেশি সাফল্য পায়।

    অস্কারে পুরস্কারের তালিকা:

    সেরা চলচ্চিত্র: ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার

    সেরা অভিনেতা: মাইকেল বি জর্ডান – সিনার্স

    সেরা অভিনেত্রী: জেসি বাকলে – হ্যামনেট

    সেরা পার্শ্ব অভিনেতা: সিয়ান পেন – ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার

    সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী: অ্যামি মেডিগান – ওয়েপনস

    সেরা পরিচালক: পল থমাস অ্য়ান্ডারসন – ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার

    সেরা মৌলিক চিত্রনাট্য: রেয়ান কুগলার – সিনার্স

    সেরা অভিযোজিত চিত্রনাট্য: পল থমাস অ্য়ান্ডারসন – ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার

    অ্যানিমেশন বিভাগ

    সেরা অ্যানিমেটেড ফিচার: কে-পপ ডেমন হান্টার্স

    সেরা অ্যানিমেটেড শর্ট: দ্য গার্ল হু ক্রাইড পার্লস

    প্রযুক্তিগত বিভাগ

    সেরা সিনেমাটোগ্রাফি: অটাম ডুরাল্ড আরকাপাও – সিনার্স

    সেরা কস্টিউম ডিজাইন: কেট হাওলি – ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

    সেরা মেকআপ ও হেয়ারস্টাইলিং: ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

    সেরা ফিল্ম এডিটিং: ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার

    সেরা ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস: অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ

    সেরা অরিজিনাল স্কোর: লুডউইগ গোরানসন – সিনার্স

    অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার

    সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম: সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু

    সেরা ডকুমেন্টারি ফিচার: মিস্টার নোবডি এগেইনস্ট পুতিন

    সেরা ডকুমেন্টারি শর্ট: অল দ্য এম্পটি রুমস

    সেরা লাইভ-অ্যাকশন শর্ট (যৌথভাবে): দ্য সিঙ্গার্স এবং টু পিপল এক্সচেঞ্জিং স্যালাইভা

    সেরা অরিজিনাল গান: “গোল্ডেন” – কে-পপ ডেমন হান্টার্স

    ভারতের জন্য বিশেষ মুহূর্ত

    অস্কারের মঞ্চে প্রেজেন্টার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।

    ভারতীয়-আমেরিকান প্রযোজক গীতা গন্ধভীর দুটি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিলেন—

    দ্য পারফেক্ট নেবার (ডকুমেন্টারি ফিচার)

    দ্য ডেভিল ইজ বিজি (ডকুমেন্টারি শর্ট)

    অন্যদিকে পরিচালক নীরাজ ঘায়ওয়ানের-এর সিনেমা হোমবাউন্ড আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্মের চূড়ান্ত পাঁচে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়।

