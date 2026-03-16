দেখে নিন ২০২৬-এর অস্কার বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা, এই সিনেমাটি পেল ৬টি পুরস্কার

দেখে নিন ২০২৬-এর অস্কার বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা, এই সিনেমাটি পেল ৬টি পুরস্কার
৯৮তম অস্কার ২০২৬: বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা।পরিচালক নীরাজ ঘায়ওয়ানের-এর সিনেমা হোমবাউন্ড আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্মের চূড়ান্ত পাঁচে জায়গা করে নিতে আগেই ব্যর্থ হয়। এবারে অস্কারের মঞ্চে প্রেজেন্টার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।ভারতীয়-আমেরিকান প্রযোজক গীতা গন্ধভীর ২টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিলেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হলো ৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস। এবারের আসরে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল সিনারস এবং ওয়ান ব্যাটেল অফ অ্যানাদার।
পরিচালক রায়ান কুগলারের সিনেমা সিনার্স ১৬টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে রেকর্ড গড়ে। অন্যদিকে পল থমাস অ্য়ান্ডারসন পরিচালিত ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার ১৩টি মনোনয়নের মধ্যে ৬টি পুরস্কার জিতে সবচেয়ে বেশি সাফল্য পায়।
অস্কারে পুরস্কারের তালিকা:
সেরা চলচ্চিত্র: ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার
সেরা অভিনেতা: মাইকেল বি জর্ডান – সিনার্স
সেরা অভিনেত্রী: জেসি বাকলে – হ্যামনেট
সেরা পার্শ্ব অভিনেতা: সিয়ান পেন – ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার
সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী: অ্যামি মেডিগান – ওয়েপনস
সেরা পরিচালক: পল থমাস অ্য়ান্ডারসন – ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার