    ‘যেন আসলাম নিজেই…’, সঞ্জয়কে পর্দায় দেখে মুগ্ধ চৌধুরি আসলামের স্ত্রী নাওরিন

    পাকিস্তানি পুলিশ কর্মকর্তা চৌধুরি আসলামের স্ত্রী নাওরিন আসলাম ধুরন্ধর ছবিতে সঞ্জয় দত্তের অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন, তবে তার চরিত্রের গভীরতা নিয়ে সমালোচনা করেছেন।

    Apr 2, 2026, 19:54:19 IST
    By Swati Das Banerjee
    বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত আদিত্য ধরের স্পাই থ্রিলার ছবিতে পাকিস্তানি পুলিশ কর্মকর্তা চৌধুরি আসলামের চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং তার অভিনয় দর্শকদের মনে দাগ কেটেছে। এখন, চৌধুরি আসলামের স্ত্রী নাওরিন আসলামও তার অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে একটি বিশেষ দৃশ্যে তিনি পর্দায় যেন স্বয়ং চৌধুরি আসলামকেই দেখছিলেন।

    সঞ্জয়কে পর্দায় দেখে মুগ্ধ চৌধুরি আসলামের স্ত্রী নাওরিন

    আজতক রেডিওর একটি পডকাস্টে নাওরিন বলেন যে সঞ্জয় দত্ত তার স্বামীর ভূমিকার জন্য নিখুঁত ছিলেন এবং তার অভিনয়ের প্রশংসা করে বলেন, ‘যখন তিনি গাড়ির পাশে দাঁড়ান এবং চোখ তোলেন, এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল যেন আসলাম নিজেই।’

    তিনি জানান যে তার স্বামী প্রায়ই বলতেন যে তার মৃত্যুর পর তার জীবন নিয়ে একটি চলচ্চিত্র তৈরি হবে। তবে নাওরিনের মতে ছবিটি তার স্বামীর চরিত্র বা তার ভূমিকার গভীরতার প্রতি সুবিচার করেনি। তিনি বলেন, ‘যদি তারা একটি ছবি তৈরি করে থাকে, তবে তারা অন্তত আমাকে, পুলিশকে বা সাংবাদিকদের ডেকে তার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিক বোঝার জন্য ডাকতে পারত। তিনি এমন কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন যা অন্য পুলিশ সদস্যরা কখনও করতে পারেনি।’

    নাওরিন জানান যে তিনি কেবল ক্লিপের মাধ্যমে ছবিটির কিছু অংশ দেখেছেন। তিনি চরিত্রের অশ্লীল ভাষা ব্যবহারের বিষয়েও মজা করে বলেন যে এটি পারিবারিক দর্শকদের জন্য উপযুক্ত না হলেও, এটি পুলিশ মহলে বেশ সাধারণ এবং ভূমিকাটির সাথে মানানসই ছিল।

    ধুরন্ধর সম্পর্কে

    আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর ছবিতে রণবীর সিং, অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, সারা অর্জুন, রেহমান ডাকাইত এবং অন্যান্যরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবিটি একজন আন্ডারকভার ভারতীয় গোয়েন্দা এজেন্টের গল্প অনুসরণ করে, যিনি ২৬/১১ হামলার প্রতিশোধ নিতে এবং বৃহত্তর হুমকির মোকাবিলা করার সময় করাচির অপরাধী গোষ্ঠী এবং পাকিস্তানি রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করেন।

    ছবিটি দর্শকদের মনে দাগ কেটেছে এবং বিশ্বব্যাপী ১,৩০০ কোটি টাকার বেশি আয় করে একটি ব্লকবাস্টার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ছবিটির দ্বিতীয় অংশ, ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ, ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি প্রত্যাশা পূরণ করেছে এবং প্রথম সপ্তাহের মাত্র প্রথম সপ্তাহেই প্রথম অংশের আজীবন সংগ্রহকে ছাড়িয়ে গেছে। এটি বক্স অফিসে একটি স্বপ্নের দৌড় উপভোগ করে চলেছে এবং এখন পর্যন্ত দেশীয় বক্স অফিসে ৯০০ কোটি টাকার বেশি এবং বিশ্বব্যাপী ১,৪০০ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে।


    ছবিটি হামজার লিয়ারি'র রাজনৈতিক কাঠামোতে উত্থান এবং তার আন্ডারকভার মিশন সম্পন্ন করার সময় কিংপিন হওয়ার গল্প অব্যাহত রেখেছে। এটি রণবীর চরিত্রের উৎস গল্পও অন্বেষণ করে, কেন তিনি গুপ্তচর হয়েছিলেন তার কারণগুলির একটি ঝলক দেখায়।

